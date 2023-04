Ranný brífing: NBÚ sa topí v kauzách už vyše dvadsať rokov, jedna dobieha aj Trnku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Len jediný riaditeľ Najvyššieho bezpečnostného úradu vydržal vo funkcii sedem rokov. Väčšina z vybraných šéfov mala spornú minulosť, úrad trpí kauzami, okrem iného je podozrenie, že obchodoval s previerkami. Dostali ich aj ľudia, ktorí boli na nábreží Dunaja v čase vraždy Daniela Tupého.

Polícia ukončila vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v kauze Glance House. Prípad sa týka prevodu bytovky v Bernolákove v roku 2012, skončiť mala v rukách firmy blízkej Marianovi Kočnerovi. Prokuratúra teraz rozhodne, či Trnku obžaluje.

Obrovská vesmírna raketa Starship sa pokúsila o svoj prvý let, no po niekoľkých minútach explodovala. O niekoľko rokov by podľa predstáv Elona Muska mala pristáť na Marse s ľudskou posádkou. Je to reálne alebo ide len o ďalšiu bláznivú zábavku bohatého muža? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený časopis Lišiak. Lúštite krížovky, osemsmerovky a iné hlavolamy a vyhrajte až 500 eur. SME na celý víkend spolu s časopisom Lišiak stojí len 1,95 eur.

Previerku nedostal len Puškár, ale aj kľúčový svedok Tupého vraždy. NBÚ trpí kauzami

Národný bezpečnostný úrad. (zdroj: TASR)

Od vraždy študenta Daniela Tupého uplynuli štyri roky, keď advokát Adam Puškár, dnes podozrivý, že ju spáchal, získal v roku 2009 od Národného bezpečnostného úradu previerku na najvyšší stupeň prísne tajné.

Polícia už v tom čase vedela, že bol na mieste činu. Len rok pred previerkou sa navyše dostal do konfliktu s lepičmi plagátov. Na konci naháňačky mal Puškár v ruke nôž. Nikto však nebol zranený.

Prítomnosť pri Tupého vražde nezabránila ani tomu, aby NBÚ udelil previerku Vladimírovi M., ktorý teraz svedčí proti Puškárovi, no vyše 15 rokov o skutku mlčal. Ak by previerku nezískal, nemohol by podľa zistení SME roky rozvíjať kariéru v Kriminálnom úrade finančnej správy.

Súčasné závažné zistenia zapadajú do 21-ročnej histórie NBÚ, plnej pochybných nominácií do jeho vedenia, kupčenia s previerkami a ich prideľovania nedôveryhodným ľuďom s kontaktami na vládnu moc. Denník SME spracoval kauzy z obdobia všetkých riaditeľov NBÚ.

NBÚ vždy bol a je nespôsobilý plniť svoje poslanie: V postsovietskom priestore nenájdete iný bezpečnostný úrad, ktorý by stihol mať za 20 rokov za riaditeľa jedného dokázaného donášača komunistickej politickej polície a druhého, ktorý je pre zmenu ex post stíhaný pre podozrenie vo veci obzvlášť závažného zločinu, píše Peter Schutz.

Trnku dobieha prípad Glance House. Polícia ukončila jeho vyšetrovanie

Dobroslav Trnka. (zdroj: TASR)

V jednej kauze čaká na odvolací súd a v druhej sa môže dočkať ďalšieho procesu. Polícia ukončila vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v kauze Glance House týkajúcej sa prevodu bytovky v Bernolákove v roku 2012.

Trnku za to obvinili zo zneužitia právomoci verejného činiteľa pred rokom v marci. Polícia teraz hovorí, že v kauze je už na konci a vyšetrovanie ukončila.

„V súčasnosti prebieha oboznámenie s výsledkami vyšetrovania. Po vykonaní tohto úkonu vyšetrovateľ predloží spis dozorovému prokurátorovi,“ odkázalo policajné prezídium.

Znamená to, že prokuratúra by mala v ďalších týždňoch rozhodnúť, či v kauze podá obžalobu. V takom prípade by sa prípad presunul na súd. Trnkovi hrozí podľa kvalifikácie trest až na desať rokov väzenia.

Symbol epochy "našich ľudí": Dobroslav Trnka je technicky ešte stále prokurátor, ale inak jeden z najjagavejších symbolov epochy „našich ľudí“. Ak ho aj všetky súdy sveta oslobodia a Slovensko mu doplatí zvyšok mzdy, symbol epochy by mal ostať v pamäti, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Rodina Tupých vyšetrovateľovi verí: Daniel Tupý, otec zavraždeného študenta, po rokoch opäť vypovedal na polícii. Vyšetrovateľ NAKA ho vypočúval opätovne po tom, čo bol pred mesiacom obvinený hlavný podozrivý z vraždy, advokát Adam Puškár. Tupý aj jeho právny zástupca Roman Kvasnica dnes hovoria, že tentoraz už veria v úspešné uzavretie celého prípadu.

Daniel Tupý, otec zavraždeného študenta, po rokoch opäť vypovedal na polícii. Vyšetrovateľ NAKA ho vypočúval opätovne po tom, čo bol pred mesiacom obvinený hlavný podozrivý z vraždy, advokát Adam Puškár. Tupý aj jeho právny zástupca Roman Kvasnica dnes hovoria, že tentoraz už veria v úspešné uzavretie celého prípadu. Bývalého dekana z UK obvinili z prijímania úplatku: Bývalého dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Milana Triznu obvinili zo zločinu prijímania úplatku. Triznu zadržala NAKA pri preberaní úplatku vo výške 20-tisíc eur. K spáchaniu trestného činu sa priznal, prejavil záujem o konanie o dohode o vine a treste.

Bývalého dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Milana Triznu obvinili zo zločinu prijímania úplatku. Triznu zadržala NAKA pri preberaní úplatku vo výške 20-tisíc eur. K spáchaniu trestného činu sa priznal, prejavil záujem o konanie o dohode o vine a treste. Vrah študentky spoznal trest: Študent Volodymyr Moiseienko dostal za vraždu 21-ročnej študentky 14 rokov väzenia. Ukrajinca poslal okresný súd v januári pôvodne na 14 a pol roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia, s rozhodnutím však nesúhlasil, trest sa mu zdal privysoký a odvolal sa. Krajský súd v Bratislave mu vymeral len o pol roka nižší trest vo väzení so stredným stupňom stráženia.

Zo Zeme odštartovala najvýkonnejšia raketa súčasnosti, potom vybuchla

Raketa Starship spoločnosti SpaceX. (zdroj: TASR/AP)

Najvýkonnejšia raketa súčasnosti odštartovala zo základne SpaceX v Texase. Dvojstupňová raketa Starship mierila na obežnú dráhu Zeme, no zhruba štyri minúty po štarte vybuchla za potlesku pracovníkov z riadiacej veže.

SpaceX rátal s tým, že test nemusí byť stopercentne úspešný. Za úspech pokladajú už to, že sa zo situácie niečo naučia. K prvému orbitálnemu testu si gratulovali. Cieľom testu bolo dostať sa s dvojstupňovou raketou Starship na obežnú dráhu Zeme a overiť spoľahlivosť celého systému.

Raketa sa po štarte triasla a zdá sa, že nehoreli všetky jej motory. Stupeň Super Heavy má 33 motorov, ktoré poháňajú raketu pri štarte, tri zrejme nefungovali už pri štarte. Raketa preto opustila štartovaciu vežu pod miernym uhlom a pomalšie, ako diváci očakávali. Ďalšie tri motory sa vypli počas letu.

K výbuchu došlo pred fázou, keď sa od seba mali oddeliť stupne rakety. Raketa sa však začala nekontrolovateľne točiť. Nie je zrejmé, či vybuchla za pôsobenia aerodynamických síl alebo spustením automatického detonačného systému.

V krátkosti z Ukrajiny:

Stoltenberg na Ukrajine: Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pricestoval do Kyjeva. Do metropoly Ukrajiny prišiel prvýkrát od spustenia ruskej invázie. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval šéfa NATO, aby Aliancia prijala Ukrajinu do svojich radov. Stoltenberg uviedol, že táto otázka sa bude preberať na júlovom summite NATO vo Vilniuse a dodal, že budúcnosť Ukrajiny je v NATO.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pricestoval do Kyjeva. Do metropoly Ukrajiny prišiel prvýkrát od spustenia ruskej invázie. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval šéfa NATO, aby Aliancia prijala Ukrajinu do svojich radov. Stoltenberg uviedol, že táto otázka sa bude preberať na júlovom summite NATO vo Vilniuse a dodal, že budúcnosť Ukrajiny je v NATO. Útoky za cenu veľkých strát: Rusi za cenu veľkých strát útočia na piatich úsekoch frontu, uviedol ukrajinský generálny štáb. Ruské jednotky ďalej útočia pri mestách Lyman, Bachmut, Avdijivka, Marjinka a Šachtarsk. Ruské straty od začiatku vojny odhadlo ukrajinské velenie na 184 420 mužov, z toho 670 počas uplynulých 24 hodín.

Rusi za cenu veľkých strát útočia na piatich úsekoch frontu, uviedol ukrajinský generálny štáb. Ruské jednotky ďalej útočia pri mestách Lyman, Bachmut, Avdijivka, Marjinka a Šachtarsk. Ruské straty od začiatku vojny odhadlo ukrajinské velenie na 184 420 mužov, z toho 670 počas uplynulých 24 hodín. Čistky v bezpečnostných orgánoch: Ruská federálna bezpečnostná služba údajne podniká "rozsiahlu a dôkladnú prestavbu domácich bezpečnostných orgánov", uviedla americká expertná skupina Inštitút pre štúdium vojny. Táto reorganizácia zrejme súvisí s únikmi citlivých údajov na Ukrajinu.

Ruská federálna bezpečnostná služba údajne podniká "rozsiahlu a dôkladnú prestavbu domácich bezpečnostných orgánov", uviedla americká expertná skupina Inštitút pre štúdium vojny. Táto reorganizácia zrejme súvisí s únikmi citlivých údajov na Ukrajinu. Švajčiarske sankcie na wagnerovcov: Švajčiarsko zaradilo Wagnerovu skupinu a mediálnu organizáciu RIA FAN na svoj sankčný zoznam. Rovnaký krok minulý týždeň urobila aj Európska únia a Bern tak pokračuje v preberaní únijných protiruských sankcií.

Švajčiarsko zaradilo Wagnerovu skupinu a mediálnu organizáciu RIA FAN na svoj sankčný zoznam. Rovnaký krok minulý týždeň urobila aj Európska únia a Bern tak pokračuje v preberaní únijných protiruských sankcií. Wagnerovci chceli čínske zbrane: Čína údajne odmietla vyhovieť žiadosti Wagnerovej skupiny a poskytnúť jej zbrane. Nijaké zbrane Čína podľa dokumentov tejto skupine neposkytla, ani s ňou následne nebola v kontakte. Kyjev taktiež tvrdí, že na bojisku dosiaľ nenašiel nijaké čínske zbrane.

Čína údajne odmietla vyhovieť žiadosti Wagnerovej skupiny a poskytnúť jej zbrane. Nijaké zbrane Čína podľa dokumentov tejto skupine neposkytla, ani s ňou následne nebola v kontakte. Kyjev taktiež tvrdí, že na bojisku dosiaľ nenašiel nijaké čínske zbrane. Rokovania o ukrajinskom obilí: Rokovania Európskej komisie a piatich východných členských štátov EÚ nepriniesli riešenie pre rastúci spor o dovoze ukrajinského obilia, ktoré podľa nich presycuje trh a znižuje ceny pre miestnych poľnohospodárov. Európska komisia, ktorá doteraz reštrikcie kritizovala, po novom plánuje vlastné obmedzenia.

Rokovania Európskej komisie a piatich východných členských štátov EÚ nepriniesli riešenie pre rastúci spor o dovoze ukrajinského obilia, ktoré podľa nich presycuje trh a znižuje ceny pre miestnych poľnohospodárov. Európska komisia, ktorá doteraz reštrikcie kritizovala, po novom plánuje vlastné obmedzenia. Fotografia roka je z Mariupoľa: Víťaznou fotografiou prestížnej novinárskej súťaže World Press Photo za rok 2022 sa stala snímka z rozbombardovanej pôrodnice v juhoukrajinskom Mariupoli od ukrajinského fotoreportéra agentúry AP Jevgenija Maloletku. Víťazná snímka zachytáva smrteľne zranenú tehotnú ženu, ktorú záchranári odnášajú na nosidlách.

Zo zahraničných webov:

Sťažnosti županov nepomohli, Remišová stále mešká s návodom na eurofondy

Ministerka investícií Veronika Remišová. (zdroj: TASR)

Prešovský samosprávny kraj chce v najbližších rokoch zlepšiť dopravu na Spiši a Šariši a pomôcť cestovnému ruchu na Hornom Zemplíne. K 23-kilometrovému cyklistickému okruhu Poloniny trail, ktorého výstavba už prebieha, majú pribudnúť ďalšie turistické a kultúrne atrakcie.

Projekty mieni župa financovať z nového eurofondového balíka. Na rozdiel od minulosti pritom o rozdelení 250 miliónov eur rozhoduje sama, a nie orgán na úrovni centrálnej vlády.

Problém je, že Prešov a ani ostatné regióny doteraz od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej, ktoré eurofondy zastrešuje, nedostali všetky jasné a presné kritériá na výber projektov.

Na nejasnosti okolo regionálnych eurofondov pritom samosprávne kraje upozorňovali už vlani, keď sa viacerí župani sťažovali priamo v Bruseli.

V krátkosti z ekonomiky:

Nevyhnutná transformácia Profesie: Pracovný portál Profesia má za sebou z hľadiska finančných výsledkov jeden z najlepších rokov vo svojej histórii. Zároveň prešiel transformáciou, v rámci ktorej sa zlúčil so sesterskou firmou LMC z Česka. Obe patria do fínskej skupiny Alma Career. Vedenie Profesie prevzal súčasný šéf LMC Milan Jasný. Transformácia bola podľa neho nevyhnutná.

Pracovný portál Profesia má za sebou z hľadiska finančných výsledkov jeden z najlepších rokov vo svojej histórii. Zároveň prešiel transformáciou, v rámci ktorej sa zlúčil so sesterskou firmou LMC z Česka. Obe patria do fínskej skupiny Alma Career. Vedenie Profesie prevzal súčasný šéf LMC Milan Jasný. Transformácia bola podľa neho nevyhnutná. Tommy Hilfiger zmizol z obchodných centier: Zo slovenských obchodných centier potichu zmizli predajne pod značkou Tommy Hilfiger. Od začiatku roka boli zatvorené prevádzky v bratislavských obchodných centrách Aupark, Vivo a tiež predajňa v nitrianskom centre Mlyny. Vedenie značky hovorí o optimalizácii siete a prispôsobení sa novým nákupným zvykom kupujúcich.

Zo slovenských obchodných centier potichu zmizli predajne pod značkou Tommy Hilfiger. Od začiatku roka boli zatvorené prevádzky v bratislavských obchodných centrách Aupark, Vivo a tiež predajňa v nitrianskom centre Mlyny. Vedenie značky hovorí o optimalizácii siete a prispôsobení sa novým nákupným zvykom kupujúcich. Putinova "špionážna banka" sa vracia do Ruska: Maďarská vláda zrušila diplomatickú imunitu zamestnancov Medzinárodnej investičnej banky. Tá je v dôsledku amerických sankcií v súčasnosti zbavená schopnosti vykonávať finančné operácie. Začala tak s presunom sídla a svojej činnosti z Maďarska späť do Ruska.

Abramovič bol spásou Chelsea. V rukách Američana Boehlyho je len luxusnou hračkou

Hráči londýnskej Chelsea. (zdroj: TASR/AP)

„Nikdy som nevidel vrece peňazí streliť gól,” znela legendárna veta bývalého skvelého futbalistu Johana Cruyffa. Po príchode nového majiteľa Todda Boehlyho minul anglický futbalový klub FC Chelsea stovky miliónov na nové posily. Ako to dopadlo?

Vypadli vo štvrťfinále Ligy majstrov, skončili v FA Cupe, vypadli z Anglického ligového pohára a sú na 11. mieste v lige s takmer nulovou šancou na pohárovú Európu v ďalšom ročníku.

So záverečným hvizdom v zápase proti Realu Madrid nielenže zmizla posledná nádej Chelsea, že zachráni hroznú sezónu úspechom v Lige majstrov, ale zmizla aj akákoľvek perspektíva vidieť klub hrať v tejto súťaži aj ďalšiu sezónu.

„Poznal som tento klub počas Abramovičovej éry, mal určitú triedu, dnes mi to ale chýba,” povedala kriticky legenda z útoku Chelsea Didier Drogba. Treba povedať, že bývalý majiteľ spravil maximum, vždy ukazoval vášeň pre klub. Útočník z Pobrežia Slonoviny dodal, že dnes tento tím nespoznáva.

Udávali, klamali a vraždili. Prečo sa z nenápadných ľudí stávali fašisti?

Ľuboš Kostelný a Juraj Loj v inscenácii Konformista. (zdroj: Ctibor Bachratý)

Keď Marcello prichádza k svojej snúbenici, nezaujíma ho jej spoločnosť, nie je zvedavý na hostí pozvaných na svadobnú hostinu ani na to, aké šampanské budú piť.

Zdá sa, že jediné, čo ho trápi, je, aby zapadol do davu a nebol iný ako svadobčania. „Všetci by chceli byť iní ako ostatní, ale ty chceš byť taký, akí sú všetci,“ čuduje sa jeho vo všetkých ohľadoch priemerná snúbenica.

Prečo Marcello tak zúfalo túži vyzerať a pôsobiť všedne? Zjavným dôvodom je, že tento nenápadný úradník je v skutočnosti agent, ktorý pracuje pre Mussoliniho fašistickú stranu. Povedať, prečo sa tento citlivý a krehký človek rozhodol zneužívať a udávať ľudí, je však komplikovanejšie.

Inscenácia režiséra Romana Poláka Konformista sa pokúša odpovedať na otázky, ako osobné tragédie a neprajné prostredie privádzajú ľudí k extrému.

V krátkosti z kultúry:

Staronový riaditeľ SND: Matej Drlička sa po pol roku vracia na pozíciu generálneho riaditeľa SND a so sebou prináša aj takmer kompletný tím ľudí, s ktorým v roku 2021 naštartoval reformu. Medzi jeho prvé kroky bude patriť otvorená debata s opernými sólistami, ktorí jeho pôsobenie vo funkcii vnímajú ako problém.

Matej Drlička sa po pol roku vracia na pozíciu generálneho riaditeľa SND a so sebou prináša aj takmer kompletný tím ľudí, s ktorým v roku 2021 naštartoval reformu. Medzi jeho prvé kroky bude patriť otvorená debata s opernými sólistami, ktorí jeho pôsobenie vo funkcii vnímajú ako problém. Film z prijímačiek znemožnil uchádzačov i pedagógov: Dokumentárny film Skúška umenia zaznamenal uchádzačov o štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe počas troch dní, keď prechádzali prijímacími pohovormi. Keď ho českí umelci a zástupcovia školy videli, boli vyvedení z miery. Nevznikol v ňom ani pekný obraz študentov, ani pekný obraz ich samých.

Dokumentárny film Skúška umenia zaznamenal uchádzačov o štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe počas troch dní, keď prechádzali prijímacími pohovormi. Keď ho českí umelci a zástupcovia školy videli, boli vyvedení z miery. Nevznikol v ňom ani pekný obraz študentov, ani pekný obraz ich samých. Želinská o rozvodoch: Sociálna poradkyňa Ida Želinská so spisovateľkou Janou H. Hoffstädterovou napísala knihu Dohodnime sa, ktorá je určená pre deti aj pre dospelých. Proces rozvodu je dlhý a nevyspytateľný, a keďže pri ňom úradníci robia aj neodborné a škodlivé rozhodnutia, Želinská odporúča oblúkom sa úradom vyhnúť. V knihe pomáha prejsť celú cestu slušne a bez zbytočných zranení.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Danuše Nerudová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Je Česko viac mizogýnne ako Slovensko? Čo zažívala počas kampane na prezidentku? Prečo ju neustále porovnávali so Zuzanou Čaputovou? Ako sa pozerá na protesty vo Francúzsku proti dôchodkovej reforme? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Danušou Nerudovou, političkou a ekonómkou.

Podcasty SME

Index: Ropný kartel OPEC nemá rád disciplínu. Za koľko budeme tankovať?

Ropný kartel OPEC nemá rád disciplínu. Za koľko budeme tankovať? Ľudskosť: Pediatri sa stále častejšie sťažujú na rodičov. V čom je problém naozaj?

Pediatri sa stále častejšie sťažujú na rodičov. V čom je problém naozaj? Kvantum ideí: Veci sú definované vzťahmi medzi nimi

Karikatúra

Zmena paradigmy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Čučoriedkový tart s citrónovým krémom. (zdroj: Fotolia)

Ponúkame vám recepty na rýchle, chutné a šťavnaté citrónové koláče a zákusky.

Voľný čas

