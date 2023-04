V SaS vzniká rada pre záchranu zdravotníctva,povedú ju Bittó Cigániková a Szalay

"Zdravotníctvo je jednou z našich dvoch-troch top priorít a ideme ho riadne riešiť," povedal Sulík.

BRATISLAVA. V opozičnej strane SaS vzniká rada pre záchranu zdravotníctva. Na jej čele budú poslankyňa Národnej rady Jana Bittó Cigániková a hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja i kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda SaS Richard Sulík.

Členmi rady sú okrem iných aj bývalý viceguvernér NBS a člen predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Martin Barto, projektová manažérka martinskej Nemocnice budúcnosti Martina Antošová či lekár zaoberajúci sa bezpečnosťou v zdravotníctve Vladimír Čermák. V rade bude aj bývalý šéf sietí polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový či podpredsedníčka dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Iveta Pospíšilová.

"Zdravotníctvo je jednou z našich dvoch-troch top priorít a ideme ho riadne riešiť," povedal Sulík s tým, že ak budú vo vláde, chcú sa o rezort zdravotníctva uchádzať. Program pre zdravotníctvo sa bude podľa jeho slov finalizovať najbližšie týždne.

Zdravotníctvo označil za jeden z najväčších problémov. Strana chce preto okrem iného riešiť financovanie, digitalizáciu či bezpečnosť v zdravotníctve. Zaoberať sa chce nemocničným aj ambulantným sektorom. Riešiť chce tiež nedostatok zdravotníkov, nedostupnosť liekov a dlhé čakacie doby. Prioritou strany bude aj dostupnosť kvalitných dát.

Bittó Cigániková doplnila, že pre SaS je prioritou aj duševné zdravie. "Je to pre nás taká vysoká priorita, že sa v tomto momente nezmestila do tohto celého konceptu, ale v budúcnosti predstavíme aj riešenie pre túto problematiku, aj odborníka, s ktorým spolupracujeme," povedala.

V súvislosti s výstavbou novej nemocnice na bratislavských Rázsochách Szalay a Sulík skonštatovali, že sa to zo zdrojov z plánu obnovy nestihne. "Slovensko potrebuje novú komplexnú koncovú univerzitnú nemocnicu, to je bez diskusie. Zároveň však vyjadrujeme veľké pochybnosti o tom, či sú Rázsochy správne zvolenou lokalitou," dodal Szalay s tým, že nemocnica takéhoto typu by mala stáť skôr vo východnej časti mesta.