Ranný brífing: Transľuďom prišiel na pomoc až súd, Tabák chce „pomôcť“ chodcom

Konzervatívcom prekáža, poverený premiér aj minister zdravotníctva Eduard Heger nad ním váha. O usmernenie o transľuďoch sa v prelomovom rozsudku oprel Najvyšší správny súd. Rozhodol, že na uznanie zmeny pohlavia netreba chirurgický zákrok.

Romana Tabák chce dať chodcom na prechodoch absolútnu prednosť. Vodiči by museli vyhodnocovať zámer chodcov, ktorí sú ešte na chodníku. V Česku po podobnej zmene rýchlo stúpli počty obetí nehôd.

Najskôr sa televízia Fox News dohodla, že za ohováranie zaplatí odškodné 787 miliónov dolárov, potom nečakane oznámila, že u nej končí jej najväčšia hviezda, moderátor Tucker Carlson. Čo sa v amerických spravodajských televíziách deje? A aký majú moderátori vplyv na americkú a tým aj na globálnu politiku? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Heger o usmernení pre transľudí váha, Najvyšší správny súd ho vníma ako návod na rozhodovanie

Dočasne poverený premiér Eduard Heger dal usmernenie o transľuďoch prehodnotiť. (zdroj: TASR)

Usmernenie ohľadom transrodových ľudí, pri ktorom váha poverený premiér Eduard Heger, spomínajú už aj súdy vo svojich rozhodnutiach. Objavilo sa dokonca v prelomovom verdikte Najvyššieho správneho súdu, ktorý dal za pravdu žene, keď jej matrika odmietla bez operácie zmeniť pohlavie.

Písomné odôvodnenie rozhodnutia z tohto prípadu vzniklo až nedávno, hoci samotný verdikt padol ešte v októbri minulého roka. Senát Petra Potáscha v ňom vysvetľuje, prečo úrady nemôžu trvať na tom, aby transrodoví ľudia pred zmenou mena či udávaného pohlavia najprv podstúpili chirurgický zákrok.

Rozsudok sa viaže k udalostiam, ktoré sa začali diať ešte v lete 2019. Žena v tom čase požiadala matriku vo Zvolene, aby jej zapísala zmenu mena, rodného čísla a tiež zmenu pohlavia z mužského na ženské. V tom čase už v zahraničí podstupovala hormonálnu liečbu, v ktorej sa blížila do finálnej fázy.

Zo zvolenskej matriky však prišla zamietavá odpoveď. S odvolaním sa na zákon o mene úradníci vyhlásili, že požadované zmeny sú možné len po chirurgickom zákroku, teda po kastrácii.

Slovensko poskytuje transľuďom sériu sadistických ideí: Transrodoví ľudia zažívajú v bežných situáciách ťažkosti a pokus o riešenie ich zavedie z matriky až na Najvyšší správny súd. A na tomto skvele vidno, akým číročistým sadizmom je už fakt, že právny poriadok sa k nim stále nestavia, ako by sa patrilo, píše Nataša Holinová.

V Česku chceli chrániť chodcov, po zmene ich zomiera viac. Zmenu na Slovensku navrhuje Romana Tabák

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď v Česku významne posilnili práva chodcov na priechodoch, začalo na cestách z roka na rok zomierať štvornásobne viac peších ako dovtedy.

Chodci totiž po zmene ešte v roku 2001 nadobudli dojem, že získali absolútnu prednosť a vodiči im musia umožniť prejsť z jednej strany cesty na druhú za každých okolností. Po novom totiž mali prednosť aj vtedy, keď sa priechod ešte len „zrejme chystajú použiť“.

O posilnenie práv slovenských chodcov obdobne ako v Česku sa teraz v čase volebnej kampane pokúša bývalá tenistka a nezaradená poslankyňa Romana Tabák, ktorá sa však doteraz cestnou premávkou nezaoberala.

Navrhuje, aby vodiči museli dať chodcom prednosť už vtedy, ak sa „zjavne chystajú“ vstúpiť na priechod. Na Slovensku dnes táto povinnosť pre vodičov platí len vtedy, ak chodec už na priechod vstúpil.

Podobne ako v Česku pred 21 rokmi, aj na Slovensku môže táto zmena spôsobiť opačný efekt, než je zámer.

V krátkosti z domova:

Fico zatajil podporu členstva Ukrajiny v EÚ: Predstavitelia opozičného Smeru sa stretli s veľvyslancami Európskej únie, Veľkej Británie a USA. Robert Fico, Juraj Blanár a Monika Beňová s nimi diskutovali o domácej a zahraničnej politike. Fico s veľvyslancami hovoril aj o podpore členstva Ukrajiny v EÚ, pričom v tlačovej správe tento fakt nespomína.

Predstavitelia opozičného Smeru sa stretli s veľvyslancami Európskej únie, Veľkej Británie a USA. Robert Fico, Juraj Blanár a Monika Beňová s nimi diskutovali o domácej a zahraničnej politike. Fico s veľvyslancami hovoril aj o podpore členstva Ukrajiny v EÚ, pričom v tlačovej správe tento fakt nespomína. Nízka úroveň zaočkovanosti: Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke klesla pod hranicu 95 percent. Hlavný hygienik Ján Mikas informoval, že tak nedosahuje úroveň zabezpečujúcu kolektívnu imunitu na celonárodnej úrovni.

Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke klesla pod hranicu 95 percent. Hlavný hygienik Ján Mikas informoval, že tak nedosahuje úroveň zabezpečujúcu kolektívnu imunitu na celonárodnej úrovni. Expolicajta Vorobjova podmienečne prepustili: Expolicajta Pavla Vorobjova, odsúdeného v kauze Očistec na dvojročné väzenie, prepustili podmienečne na slobodu. Rozhodol o tom na neverejnom zasadnutí senát Krajského súdu v Trenčíne. Vorobjovovi začala plynúť trojročná skúšobná lehota.

Prekročili Ukrajinci rieku? Západ špekuluje o začiatku ofenzívy

Nemecké tanky Leopard 2, aké už má aj Ukrajina. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinské jednotky čoraz častejšie vykonávajú operácie aj na východnom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti. Odkedy sa Rusi stiahli z okupovaného Chersonu na druhý breh rieky, mesto neustále ostreľujú. Viacerí ruskí vojenskí blogeri informovali o ukrajinskom prieniku aj na východnom brehu rieky. V mestách ako Olešky či Kardašynka bolo počuť explózie.

Americký Inštitút pre štúdium vojny informoval o prvej „trvalej ukrajinskej prítomnosti na tomto území“ a denník Guardian to nazval „prvými krokmi k začatiu dlho očakávanej jarnej ofenzívy s cieľom získať späť ďalšie územia“.

Ruské jednotky navyše podľa ukrajinských úradov začali s evakuáciou civilistov z okupovaných území v Chersonskej oblasti, čo môže naznačovať prípravu na ukrajinskú protiofenzívu.

Ukrajina však uvalila na informácie o možnej protiofenzíve informačné embargo a výraznejší postup Ukrajincov spochybňujú zatiaľ viaceré zdroje. Protiofenzíva by sa podľa amerického denníka New York Times mohla začať v máji, no podľa zdrojov z americkej diplomacie môže byť veľmi riskantná.

V krátkosti z Ukrajiny:

Pomáha ruským vojakom utiecť: „Tí, ktorí mohli prekročiť hranicu a odísť z krajiny, tak už urobili. Tí, ktorí v krajine zostali, buď nechceli odísť, alebo nemohli. Nemajú napríklad pasy alebo sa musia starať o rodinných príslušníkov. Preto ľuďom neradíme, aby odišli z krajiny, ale pomáhame všetkým, ktorí našu pomoc chcú,“ hovorí pre SME Ivan Čuviľajev, hovorca neziskovej organizácie Choďte lesom.

„Tí, ktorí mohli prekročiť hranicu a odísť z krajiny, tak už urobili. Tí, ktorí v krajine zostali, buď nechceli odísť, alebo nemohli. Nemajú napríklad pasy alebo sa musia starať o rodinných príslušníkov. Preto ľuďom neradíme, aby odišli z krajiny, ale pomáhame všetkým, ktorí našu pomoc chcú,“ hovorí pre SME Ivan Čuviľajev, hovorca neziskovej organizácie Choďte lesom. Ukrajina nezačína od nuly: Ukrajina má problém s korupciou, ale intenzívne s ňou bojuje, hovorí v rozhovore pre SME Katarína Mathernová, ktorá od septembra povedie diplomatickú misiu OSN v Kyjeve. Závažnosť tohto problému podľa nej ruská propaganda preháňa, lebo vie, že verejnosť na Západe na to reaguje.

Ukrajina má problém s korupciou, ale intenzívne s ňou bojuje, hovorí v rozhovore pre SME Katarína Mathernová, ktorá od septembra povedie diplomatickú misiu OSN v Kyjeve. Závažnosť tohto problému podľa nej ruská propaganda preháňa, lebo vie, že verejnosť na Západe na to reaguje. Zastavený ruský postup: Ruské jednotky sa prestali usilovať o postup pri mestách Lyman a Kupjansk, uvádza ukrajinský generálny štáb. V okolí Kupjansku ruská armáda však na viacerých miestach upevňuje svoje pozície. Podniká pri tom delostrelecké a mínometné útoky na okolité obce v Charkovskej aj Luhanskej oblasti.

Ruské jednotky sa prestali usilovať o postup pri mestách Lyman a Kupjansk, uvádza ukrajinský generálny štáb. V okolí Kupjansku ruská armáda však na viacerých miestach upevňuje svoje pozície. Podniká pri tom delostrelecké a mínometné útoky na okolité obce v Charkovskej aj Luhanskej oblasti. Kremeľ nasadil tanky Armata: Ruské vojská začali vo vojne proti Ukrajine používať najnovšie tanky T-14 Armata, ktoré Rusko až doteraz iba predvádzalo na zbrojných veľtrhoch a májových prehliadkach na moskovskom Červenom námestí. Tanky T-14 ale ruskí vojaci používajú len na ostreľovanie ukrajinských pozícií, nie na priame útoky.

Ruské vojská začali vo vojne proti Ukrajine používať najnovšie tanky T-14 Armata, ktoré Rusko až doteraz iba predvádzalo na zbrojných veľtrhoch a májových prehliadkach na moskovskom Červenom námestí. Tanky T-14 ale ruskí vojaci používajú len na ostreľovanie ukrajinských pozícií, nie na priame útoky. Úplná prestavba zničených miest: Ukrajina sa bude snažiť o úplnú prestavbu šiestich miest a obcí, ktoré ťažko poškodila ruská agresia. Urobí to v rámci nového rekonštrukčného programu, ktorý oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Západní partneri Kyjeva sa chystajú naliať na Ukrajinu miliardy dolárov, aby jej po 14 mesiacoch vojny pomohli s obnovou.

Ukrajina sa bude snažiť o úplnú prestavbu šiestich miest a obcí, ktoré ťažko poškodila ruská agresia. Urobí to v rámci nového rekonštrukčného programu, ktorý oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Západní partneri Kyjeva sa chystajú naliať na Ukrajinu miliardy dolárov, aby jej po 14 mesiacoch vojny pomohli s obnovou. Slovensko chce byť pri obnove Ukrajiny: Slovensko chce byť podľa Borisa Kollára pri tom, keď sa začne obnova Ukrajiny. Šéf parlamentu to povedal po stretnutí s predsedom Najvyššej rady Ukrajiny Ruslanom Stefančukom. Ten mu prisľúbil, že Slovensko nevynechajú.

Zo zahraničných webov:

Všetko je inak. Hrozili odstavovaním výroby, teraz hlásia rekordné zisky

Sklárska výroba v sklárňach Rona. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Sklárske spoločnosti patria do skupiny energeticky náročného biznisu, podobne ako napríklad oravskí hutníci z OFZ, hlinikáreň Slovalco či chemička Duslo Šaľa. Vlani aj sklári upozorňovali, že bez vládnej pomoci enormné náklady za energie nemusia zvládnuť.

Skláreň Rona v Lednických Rovniach počas dňa otvorených dverí priznala, že náklady na energie sa jej od roku 2020 zvýšili desaťnásobne. Fabrika s viac než storočnou históriou pracovala aj so scenárom čiastočného alebo úplného odstavenia produkcie.

Čierne scenáre sa nakoniec nenaplnili. Pohľad na hospodárske výsledky troch najväčších sklárskych firiem na Slovensku za minulý rok ukázal odlišnú realitu.

Možno šlo o jeden z najnáročnejších rokov ich histórie, ale vyviazli z neho s rekordnými tržbami a ziskami.

V krátkosti z ekonomiky:

Rozchytané peniaze na obnovu domov: Jarné kolo dotácií na rekonštrukciu rodinných domov trvalo necelý deň. Už počas prvej hodiny mala Slovenská agentúra životného prostredia v systéme viac prihlášok, než prišlo vlani za štyri mesiace. Zrýchliť sa má aj hodnotenie žiadostí.

Jarné kolo dotácií na rekonštrukciu rodinných domov trvalo necelý deň. Už počas prvej hodiny mala Slovenská agentúra životného prostredia v systéme viac prihlášok, než prišlo vlani za štyri mesiace. Zrýchliť sa má aj hodnotenie žiadostí. Aké zručnosti žiadajú firmy od zamestnancov: Tímovosť, schopnosť riešiť problémy, spoľahlivosť a časový manažment, to sú zručnosti, ktoré zamestnávatelia oceňujú najviac. Rozvíjať a trénovať ich možno celý život. Personálnych agentúr sme sa spýtali, ako si ich cenia zamestnávatelia.

Tímovosť, schopnosť riešiť problémy, spoľahlivosť a časový manažment, to sú zručnosti, ktoré zamestnávatelia oceňujú najviac. Rozvíjať a trénovať ich možno celý život. Personálnych agentúr sme sa spýtali, ako si ich cenia zamestnávatelia. Reforma trhu s emisnými kvótami: Krajiny Európskej únie definitívne schválili reformu trhu s emisnými kvótami. Ďalšia časť balíka klimatických noriem má do konca desaťročia významne obmedziť emisie skleníkových plynov. Reforma počíta so spoplatnením emisií z vykurovania budov a cestnej dopravy od roku 2027 a koncom bezplatných kvót v roku 2034.

Dvorský spasil Slovensko. Klobúk dole, sklonil sa pred hrdinom tréner

Dalibor Dvorský. (zdroj: TASR)

Posielali ho do druhého kola draftu. Kritizovali ho, nechápali myšlienky skautov. Veľká časť hokejových fanúšikov degradovala Dalibora Dvorského za výkony na začiatku MS v hokeji do 18 rokov 2023.

Proti Nemecku ale Slovensko spasil. Nebyť jeho, po výkone by sa slovenská reprezentácia zrejme chystala na boj o záchranu. Namiesto toho má päť bodov v tabuľke a postup do štvrťfinále vo vrecku. Vystrieľal ho práve Dvorský. Ukázal sa ako líder. Strelil štyri góly a pri poslednom asistoval. Bol strojcom výhry 6:4.

Slovensko podalo v najdôležitejšom zápase skupiny asi najslabší výkon. Víťazstvo však dokázalo vybojovať, hoci muselo otáčať dvojgólový deficit.

"Neviete, prečo stratíte identitu v takomto zápase, dôležité je však neprestať si veriť, mať správnych lídrov a tí sa ukázali. Klobúk dole pred pokojom a istotou Dalibora," uviedol tréner Tibor Tartaľ.

Je to ako sen, na ktorý si už nepamätám. Ako žijú ľudia, ktorí sa odpojili od sociálnych sietí?

Ilustračné foto. (zdroj: Pixabay)

V čase, keď si Jesse Waits všimol, že jeho vzťah k sociálnym médiám prerástol do niečoho, čo sa mu nepáčilo, už vedel presne pomenovať, čo sa s ním deje.

Jeho skúsenosť s liečením zo závislosti od marihuany ho naučila zhodnotiť svoje správanie a zbaviť sa neduhov, ktoré mu neslúžili k dobru, vysvetľuje 39-ročný muž, ktorý pracuje v opravovni techniky v Cincinnati.

Waits má dom, priateľov a vzťah. Cez internet sa však s ľuďmi spája len zriedka, po tom, čo sa minulý rok v rámci digitálneho detoxu natrvalo odhlásil z facebooku, snapchatu a twitteru. Instagram používa na počítači na propagáciu svojho vedľajšieho podnikania.

Hovorí, že sa cíti šťastnejší a prítomnejší. Nie všetci v jeho okolí to však chápu, niektorí mu zasa rozprávajú o svojich vlastných problémoch so sociálnymi sieťami.

V krátkosti z vedy a techniky:

Aké škody narobila Starship: Keď takmer 120 metrov vysoká Starship odštartovala, rozptýlila trosky na vzdialenosť stoviek metrov ako mínomet. Za sebou zanechala kráter v štartovacej plošine, priehlbiny v neďalekých nádržiach a množstvo otázok o rozsahu opráv a o tom, kedy sa SpaceX bude môcť pokúsiť o nový štart.

Keď takmer 120 metrov vysoká Starship odštartovala, rozptýlila trosky na vzdialenosť stoviek metrov ako mínomet. Za sebou zanechala kráter v štartovacej plošine, priehlbiny v neďalekých nádržiach a množstvo otázok o rozsahu opráv a o tom, kedy sa SpaceX bude môcť pokúsiť o nový štart. Covid medzi norkami: Na troch poľských norkových farmách sa objavili zvláštne nákazy covidom. Na tom, že sa norky infikovali, nie je nič nezvyčajné. Zvláštne je, že sa nakazili kmeňom koronavírusu, ktorý medzi ľuďmi naposledy koloval v roku 2020.

Na troch poľských norkových farmách sa objavili zvláštne nákazy covidom. Na tom, že sa norky infikovali, nie je nič nezvyčajné. Zvláštne je, že sa nakazili kmeňom koronavírusu, ktorý medzi ľuďmi naposledy koloval v roku 2020. Globálna mapa Marsu: Nekonečné červené pláne, rozľahlé vulkány, pozostatky dávnych riek a jazier aj krátery po dopade meteoritov si možno do detailu pozrieť na novej globálnej mape Marsu, ktorú vytvorili odborníci zo Spojených arabských emirátov. Mapa sa skladá z viac ako tritisíc snímok, ktoré vyhotovili prístroje sondy Amal.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jaroslav Naď. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako pokračuje rekonštrukcia Sliača, Kuchyne aj prešovskej základne? Čo všetko ešte nakúpi ministerstvo obrany vojakom? Ako vyzerajú rokovania s KDH o spájaní s Demokratmi? A vie si predstaviť ďalšiu koalíciu s Igorom Matovičom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jaroslavom Naďom, povereným ministrom obrany.

Podcasty SME

Vizita: Prečo sú pondelky v práci zložitejšie a akú nádej pre medicínu predstavujú mitochondrie

Prečo sú pondelky v práci zložitejšie a akú nádej pre medicínu predstavujú mitochondrie Pravidelná dávka: Rástlo rané kresťanstvo zázrakmi?

Rástlo rané kresťanstvo zázrakmi? Všesvet: Futbal strieda The Beatles. Manchester a Liverpool sa odpútali od industriálnej minulosti

Karikatúra

Inakosť. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Penne s čerstvou rajčinovou omáčkou. (zdroj: Fotolia)

Povýšite cestoviny na dokonalý kulinársky zážitok. Ponúkame vám pätnásť chutných receptov s cestovinami.

Voľný čas

