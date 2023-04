Gašpar dostal podľa Takáča ponuku ísť na kandidátku Smeru. Pellegriniho stále považujú za najbližšieho partnera

BRATISLAVA. Peter Pellegrini je pre Smer, napriek všetkému, stále najbližší partner, s ktorým by po voľbách chceli vytvoriť koalíciu. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil poslanec Národnej rady Richard Takáč zo Smeru.

Uviedol taktiež, že má informácie, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar dostal ponuku byť súčasťou kandidátnej listiny strany Smer, no nevie, či ju prijal.

Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš dúfa, že sa strane povereného premiéra Eduarda Hegera Demokrati podarí spájanie s Kresťanskodemokratickým hnutím. Potvrdil tiež, že hnutie OĽaNO rokuje so stranou Za ľudí Veroniky Remišovej.

