Pellegrini rokuje s Kurilovskou o mieste na kandidátke Hlasu

Hlas podľa Pellegriniho spolupracuje s Kurilovskou už dlho.

BRATISLAVA. Líder strany Hlas Peter Pellegrini rokuje s odvolanou rektorkou Akadémie Policajného zboru Luciou Kurilovskou o mieste na kandidátke.

Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, jeho strana spolupracuje s Kurilovskou na odbornej báze už dlho. „Budem s ňou hovoriť o tom, akou formou by sme tú našu spoluprácu ešte zintenzívnili, po prípade, či bude aj na kandidátke strany Hlas do budúcich parlamentných volieb. Je to v štádiu rokovaní, ale naznačím, že som presvedčený, že naše rokovania budú úspešné a nakoniec sa aj pretavia do nejakej veľmi konkrétnej podoby spolupráce,“ povedal.

Podľa jeho slov bola Kurilovská vždy nezávislým pilierom a osobou, ktorá dávala jasné stanovisko k trestno-právnym otázkam.

Pellegrini je presvedčený, že bola hanebne odvolaná za niečo, za čo reálne nemôže niesť zodpovednosť. „Pripomínam, že keď policajt zastrelil policajta priamo v službe a nechal ho ležať na zemi a odišiel preč, tak som nevidel žiadne personálne vyvodenie zodpovednosti ani policajného prezidenta a už tobôž nie ministra, pretože obidvaja tvrdili, že čo oni s tým majú. To isté platí aj u pani rektorky,“ myslí si Pellegrini.

Dodal, že ho sklamalo veľmi rýchle konanie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá Kurilovskú na návrh ministra vnútra odvolala. Líder Hlasu zastáva názor, že prezidentka mohla počkať a prípadu venovať viac času. Nazdáva sa, že odvolať mala ministra vnútra Romana Mikulca a nie Kurilovskú.

„Slovensko čaká po tridsiatich rokoch existencie výrazná reforma celého silového prostredia vrátane trestno-právnych konaní a tam si myslím, že by pani Kurilovská mohla byť dobrým odborným prínosom,“ zdôraznil Pellegrini.

