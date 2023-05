Ranný brífing: Kollár pomáha Ficovi s demagógiou, Matovič provokoval na LGBTI+ proteste

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Len tri hlasy chýbali na otvorenie mimoriadnej schôdze o vysokých cenách, ktorú žiada Smer. Dnes sa schôdzu zrejme podarí otvoriť aj vďaka tomu, že sa k Smeru pridala Sme rodina. Robertovi Ficovi tak Boris Kollár dáva šancu posilniť vedúcu pozíciu v prieskumoch.

Igor Matovič mal incident na LGBTI+ zhromaždení pred Národnou radou. Od davu sa ho snažili oddeliť aj policajti. Zvolávateľka podujatia tvrdí, že šéf OĽaNO na protestujúcich pokrikoval urážlivé slová.

Dodávatelia vašej energie tvrdia, že ak si trochu priplatíte, môžete svoju energiu získavať zelenú a z obnoviteľných zdrojov. To nie je problémom, akurát ako všetko, aj toto má svoje ale. Ako to je teda so zelenou energiou a kedy by ste mali ako zákazník spozornieť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sme rodina pomáha Smeru v parlamente, Ficovi dáva šancu posilniť vedúcu pozíciu v prieskumoch

Predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Chýbali hlasy troch poslancov, aby už včera dostal Smer príležitosť zviditeľniť sa vlastnou mimoriadnou schôdzou parlamentu s výhradne vlastnými návrhmi zákonov proti zdražovaniu. Poslanci, ktorí včera chýbali, naznačovali, že dnes by už mali hlasovať za. Šanca na schôdzu žije aj vďaka tomu, že svoje hlasy pridali poslanci stále koaličnej Sme Rodina.

Ak sa schôdza otvorí, pôjde o unikátnu situáciu. Ostatní poslanci a strany sa totiž snažia svoje návrhy presadiť na riadnej schôdzi s vyše 240 návrhmi, niektoré sa nemusia ani dostať na rad.

Ficovi poslanci by dostali šancu na vlastnú schôdzu s piatimi návrhmi bez takéhoto rizika. Získali by tým aj väčšiu pozornosť médií a verejnosti.

Poslanci zo strany Život Tomáša Tarabu aj dvaja extrémistickí zákonodarcovia z ĽSNS, ktorí včera v parlamente chýbali, avizovali, že dnes ráno už hlasovanie nezmeškajú, pomôcť by znovu mali poslanci Sme Rodina.

„Asi vedia, že tam budú odborné riešenia,“ komentoval pomoc strany podpredseda Smeru Richard Takáč.

Parlamentný priestor na demagógiu: Aj keby sme pripustili, že je o čom – akože nie je – v otázke (ne)zdražovania potravín nemôže NR SR v derniére urobiť zhola nič. To jediné, čo urobiť môže a Fico to chce, je vytvoriť mediálne sledované pódium na ďalšie salvy sociálnej a inej demagógie, píše Peter Schutz.

Matovič mal incident s LGBTI+ zhromaždením. Od davu sa ho snažili oddeliť aj policajti

Predseda OĽaNO Igor Matovič v potýčke s účastníkmi protestného zhromaždenia LGBTI+ ľudí. (zdroj: Reprofoto/FB/Povedzme nie)

Líder OĽaNO Igor Matovič narušil zhromaždenie LGBTI+ ľudí pred parlamentom. Študentský spolok Light pri Filozofickej fakulte protestoval proti návrhu, ktorý chce zakázať zmenu pohlavia v rodnom čísle a dokladoch.

Matovič už stál pred parlamentom, keď sa k nemu blížil dáv. Podľa svedectiev účastníkov, ktoré SME sprostredkovala zvolávateľka podujatia vystupujúca pod menom Roque Glass, Matovič na protestujúcich pokrikoval urážlivé slová.

"Hovoril o nejakých pišulákoch a podobné sprostosti," tvrdí. Následne sa strhla slovná potýčka. Situácia podľa Roque Glass ďalej eskalovala, keď Matovič vytiahol mobil a začal si ľudí provokatívne natáčať na mobil zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov pred ich tvárami.

Na výzvy, aby si ich nenatáčal, nereagoval. Dohovoriť sa mu snažili aj policajti. Videozáznam, ktorý má SME k dispozícii potvrdzuje, že polícia sa snažila vytvoriť medzi Matovičom a davom väčší odstup. "Policajti mu dohovárali, aby neprovokoval," tvrdí zvolávateľka protestu.

V krátkosti z domova:

Schválenie vetovanej diaľničnej novely: 123 poslancov opätovne v pôvodnom znení schválilo novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Tá mala výhrady voči obmedzovaniu možností ÚHP vyjadrovať sa k vybraným diaľničným úsekom.

123 poslancov opätovne v pôvodnom znení schválilo novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Tá mala výhrady voči obmedzovaniu možností ÚHP vyjadrovať sa k vybraným diaľničným úsekom. Parlament odvolal Krúpu: Juraj Krúpa končí vo funkcii predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Parlament ho odvolal. Za jeho odchod z funkcie hlasovalo 68 poslancov zo 104 prítomných, proti bolo 34, dvaja sa zdržali. Návrh na Krúpovo odvolanie predložili poslanci opozičného Smeru.

Juraj Krúpa končí vo funkcii predsedu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Parlament ho odvolal. Za jeho odchod z funkcie hlasovalo 68 poslancov zo 104 prítomných, proti bolo 34, dvaja sa zdržali. Návrh na Krúpovo odvolanie predložili poslanci opozičného Smeru. Tvrdý trest za marihuanu: Na 15-ročný trest odňatia slobody a prepadnutie majetku odsúdil trnavský okresný súd Josefa Šipoša, ktorý tvrdil, že pestoval marihuanu na výrobu mastí. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal. Rozsudok kritizuje SaS, aj Progresívne Slovensko, ktoré poukazuje, že muža odsúdili za výrobu liečivých mastí.

Stovky kilometrov zákopov. Rusko nikdy nemalo takú obranu

Na satelitnej snímke spoločnosti Maxar Technologies sú zákopy v Armjansku na Kryme. (zdroj: TASR/AP)

Približne 800 kilometrov zákopov, železobetónové „dračie zuby“, betónové guľometné hniezda, protitankové priekopy aj bunkre. Od druhej svetovej vojny Európa nezažila budovanie takých obranných bariér, aké vidieť aktuálne na území Ruska či na okupovaných územiach na Ukrajine. Tie pritom nevznikajú len pri frontovej línii, ale aj hlboko na ruskom území.

Rusko od leta vybudovalo „jeden z najrozsiahlejších systémov vojenskej obrany, aké za posledné desaťročia vo svete vznikli“, konštatuje aj rozviedka britského ministerstva obrany.

Najvýraznejšie vidieť na satelitných snímkach sústavu zákopov na severnom cípe Krymského polostrova. Ten Rusko anektovalo už v roku 2014, Ukrajina chce polostrov opäť oslobodiť. Okrem toho Rusko rozširuje vojenské základne a buduje aj bariéry v mori.

„Nové ruské obranné línie využívajú topografiu krajiny aj dedín, aby pozdĺž týchto línií vytvorili zátarasy,“ vraví pre televíziu al-Džazíra Zev Faintuch, analytik bezpečnostnej spoločnosti Global Guardian. Ak by sa podľa neho Rusi dostali na Kryme do defenzívy, chcú Ukrajine výrazne skomplikovať možný prístup zo severu.

Tieto kroky podľa britskej rozviedky ukazujú, že Rusko má obavy z toho, čo môže ukrajinská protiofenzíva priniesť. Časť opevnenia však podľa nich vznikla, aby posilnila naratív, že Ukrajina aj NATO ohrozujú Rusko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Moskva zmenila taktiku: Ruská armáda začala zámerne útočiť na obytné oblasti, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Cieľom je podľa neho vyprovokovať unáhlenú ukrajinskú protiofenzívu. Raketovými útokmi tiež chce otestovať ukrajinskú protivzdušnú obranu.

Ruská armáda začala zámerne útočiť na obytné oblasti, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Cieľom je podľa neho vyprovokovať unáhlenú ukrajinskú protiofenzívu. Raketovými útokmi tiež chce otestovať ukrajinskú protivzdušnú obranu. Žiadosť o posilnenie protivzdušnej obrany: Prezident Zelenskyj vo svojom videopríhovore žiadal posilnenie protivzdušnej obrany svojej krajiny. Ukrajina podľa prezidentových slov so svojimi partnermi spolupracuje tak aktívne, ako je len možné, aby zvýšila spoľahlivosť ochrany svojho vzdušného priestoru.

Prezident Zelenskyj vo svojom videopríhovore žiadal posilnenie protivzdušnej obrany svojej krajiny. Ukrajina podľa prezidentových slov so svojimi partnermi spolupracuje tak aktívne, ako je len možné, aby zvýšila spoľahlivosť ochrany svojho vzdušného priestoru. Ruský problém s logistikou: Rusi majú na Ukrajine logistické problémy, uvádza britské ministerstvo obrany. Podľa správ bol odvolaný námestník ruského ministra obrany Michail Mizincev zodpovedný za vojenskú logistiku, vo funkcii vydržal iba osem mesiacov. Jeho odvolanie podčiarkuje skutočnosť, že problémom ruskej vojenskej kampane na Ukrajine sú logistické otázky.

Rusi majú na Ukrajine logistické problémy, uvádza britské ministerstvo obrany. Podľa správ bol odvolaný námestník ruského ministra obrany Michail Mizincev zodpovedný za vojenskú logistiku, vo funkcii vydržal iba osem mesiacov. Jeho odvolanie podčiarkuje skutočnosť, že problémom ruskej vojenskej kampane na Ukrajine sú logistické otázky. Odmietnutie mierovej misie Vatikánu: Ukrajina odmieta mierovú misiu Vatikánu, o ktorej počas návštevy Budapešti rokoval pápež František aj s premiérom Viktorom Orbánom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nesúhlasil s takýmito diskusiami v mene Ukrajiny.

Zo zahraničných webov:

Železnice a kraj chcú nové trate v okolí Bratislavy. Štúdie už ukázali, že sa neoplatia

Hlavná železničná stanica Bratislava. (zdroj: SME/Marko Erd)

V okolí Bratislavy sú cesty a diaľnice preplnené autami. Nový obchvat hlavného mesta je zaťažený pomerne slabo aj preto, že mu chýba dôležitá križovatka s diaľnicou D1.

Alternatívou k autám mali byť vlaky, ale grafikon na tento rok mnohých ľudí odradil. Ubudlo napríklad zrýchlených vlakov zastavujúcich v satelitných mestách a obciach, najmä v smere z Galanty.

Napriek tomu to ŽSR a Bratislavský samosprávny kraj s koľajovou dopravou nevzdávajú. Z Pezinka a zo Záhoria do Bratislavy plánujú dve nové trate. Ich zámer podporuje ministerstvo dopravy, ktoré s nimi podpísalo memorandum o spolupráci.

Na druhej strane nejde o nový nápad. Navyše, nové železničné trate v okolí Bratislavy už v minulosti posudzovali analytici a ich výstavbu v dohľadom čase neodporúčali.

V krátkosti z ekonomiky:

Šrotárom sa extrémne darilo: Celkovo podniká v odpadovom biznise skoro 1 500 firiem. Výrazný rast tržieb zaznamenali najmä spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výkupom a predajom či spracovaním kovového šrotu, ale aj papiera, keďže ceny kovov a papiera boli v roku 2021 na niekoľkoročných maximách.

Celkovo podniká v odpadovom biznise skoro 1 500 firiem. Výrazný rast tržieb zaznamenali najmä spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výkupom a predajom či spracovaním kovového šrotu, ale aj papiera, keďže ceny kovov a papiera boli v roku 2021 na niekoľkoročných maximách. Zakázaný pesticíd v obilí: Aj tretia, tzv. arbitrážna vzorka odobratá z ukrajinského obilia v Mlyne v Kolárove bola pozitívna na zakázaný pesticíd. Oznámil to dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Ubezpečil však, že ku kontaminácii múky ani iných potravín na Slovensku neprišlo.

Aj tretia, tzv. arbitrážna vzorka odobratá z ukrajinského obilia v Mlyne v Kolárove bola pozitívna na zakázaný pesticíd. Oznámil to dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Ubezpečil však, že ku kontaminácii múky ani iných potravín na Slovensku neprišlo. Umelá inteligencia v UBM: Americká technologická spoločnosť IBM preruší nábor na pozície, ktoré môže prevziať umelá inteligencia. Podľa šéfa firmy Arvinda Krishnu bude AI schopná nahradiť až tretinu z existujúcich 26-tisíc pozícií vo firme, ktoré nie sú v priamom kontakte so zákazníkom, ako napríklad personálne oddelenie.

Čo majú z toho, že lámali rekordy? NHL by sa mala inšpirovať v Maďarsku a Rumunsku

Hráči Bostonu Bruins opúšťajú ľad po prehre s Floridou Panthers. (zdroj: TASR/AP)

Boston Bruins, víťaz základnej časti NHL s historicky najväčším počtom bodov vypadol už v prvom kole proti Floride Panthers. Naposledy sa víťazstvo v základnej časti podarilo pretaviť v Stanleyho pohár Chicagu v roku 2013.

Boston lámal rekordy v základnej časti. V 82 zápasoch dali Bruins o 128 gólov viac než dostali a získali 135 bodov, čo sa predtým žiadnemu tímu nepodarilo. Pred vstupom do vyraďovacej časti sa viezli na osemzápasovej víťaznej vlne, až prišla nová súťaž - play off.

Súťaž, pred ktorou sa urobí hrubá čiara a kde ani 43 bodový rozdiel medzi Bostonom a Floridou zrazu nehrá žiadnu rolu. Favorit outsidera nedokázal doraziť a napriek vedeniu v sérii 3:1 ju Boston prehral 3:4, keď v rozhodujúcom siedmom zápase dostali Bruins gól v predĺžení.

NHL by sa mala inšpirovať Maďarsko-Rumunskou hokejovou ligou. U našich južných susedov v ich Erste lige, prvé tri tímy po základnej časti majú právo si zvoliť súpera z miest číslo 5-8 po základnej časti. Samozrejme, najlepší tím má možnosť prvej voľby.

Rodiny detí s autizmom sú novodobou chudobou. Špeciálnych škôlok je len zopár

Zuzana Musliová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Podobne ako všetci rodičia detí so špeciálnymi potrebami, aj Zuzana Musliová musela bezprostredne po zistení, že jej syn má poruchu autistického spektra, čeliť množstvu výziev.

„Nezložilo ma to a ani na chvíľu som si nevravela, prečo sa to deje môjmu synovi a mne. Som nastavená tak, že hľadám riešenia, a preto som hneď začala premýšľať, aké máme možnosti,“ vraví.

Spolu s mužom založili výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti s autizmom, ktoré pod jednou strechou zabezpečuje potrebné terapie. Projekt s názvom Komunikačná akadémia pomáha deťom rýchlo napredovať a osvojiť si potrebné zručnosti. Poskytované terapie sú cielené priamo na individuálne potreby detí.

Inšpiráciu pre tento typ zariadenia našli v Izraeli, kde podobné zariadenia fungujú s dobrými výsledkami už desiatky rokov. „Nepotrebujeme vymýšľať nič nové. Sú krajiny, ktoré majú fungujúci systém. Úplne by teda stačilo, ak by sme ho prekopírovali a prípadne mierne upravili na naše podmienky.“

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Nepomer výskumov v prospech mužov: Vedecké tímy viac skúmajú mužské než ženské zdravotné problémy. Mužská erektilná dysfunkcia sa napríklad týka približne 19 percent mužov. Napriek tomu sa mu výskumy ešte pred niekoľkými rokmi venovali päťnásobne častejšie ako predmenštruačnému syndrómu, s ktorým sa stretáva asi 90 percent žien.

Vedecké tímy viac skúmajú mužské než ženské zdravotné problémy. Mužská erektilná dysfunkcia sa napríklad týka približne 19 percent mužov. Napriek tomu sa mu výskumy ešte pred niekoľkými rokmi venovali päťnásobne častejšie ako predmenštruačnému syndrómu, s ktorým sa stretáva asi 90 percent žien. Desatoro pre lepší spánok: Kvalitný spánok je nesmierne dôležitý. Nedostatok spánku sa veľmi rýchlo negatívne prejaví na nálade, koncentrácii aj na celkovom zdraví. S postupujúcim vekom spánkové ťažkosti pribúdajú a jeho nedostatok má zásadný vplyv na každý aspekt nášho života.

Kvalitný spánok je nesmierne dôležitý. Nedostatok spánku sa veľmi rýchlo negatívne prejaví na nálade, koncentrácii aj na celkovom zdraví. S postupujúcim vekom spánkové ťažkosti pribúdajú a jeho nedostatok má zásadný vplyv na každý aspekt nášho života. Met Gala v Metropolitnom múzeu: Aj tento rok sa v prvý pondelkový májový večer uprel zrak módneho sveta a verejnosti na Metropolitné múzeum umenia v New Yorku. Konalo s v ňom jedno z najprestížnejších módnych podujatí Met Gala. Témou ročníka 2023 bol Karl Lagerfeld: Línia krásy.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Charlotte Srnčík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa žije trans ženám na Slovensku? Ako vyzerajú praktické problémy trans ľudí s dokladmi? A čo sa stane, ak prejde Záborskej návrh o prepise rodných čísel? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s trans ženou a influencerkou Charlotte Srnčík.

