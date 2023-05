KDH v čase očakávaného spájania: Stretnutie s Hegerom? Nič za tým nehľadajte

KDH je stále v pásme ohrozenia. Do parlamentu sa nemusí dostať.

BRATISLAVA. Predseda KDH a prešovský župan MILAN MAJERSKÝ bok po boku s povereným premiérom Eduardom Hegerom v čase, keď jeho Demokrati silne tlačia na spoločný postup oboch strán do predčasných volieb.

Obaja lídri sa vo štvrtok stretávajú v Bratislave oficiálne na konferencii Fórum pre Slovensko: Efektívna verejná správa, kde majú hovoriť aj o problematickom rozdelení právomocí medzi samosprávou a štátom.

"Určite budem voči premiérovi kritický," reaguje v rozhovore pre SME na otázky, či nevyužije príležitosť na rozhovory o spájaní oboch strán.

KDH je totiž aj v poslednom aprílovom prieskume agentúry Focus stále v pásme ohrozenia so ziskom šiestich percent hlasov. Demokrati zas za dva mesiace existencie päť percent vôbec neprekročili v žiadnom prieskume.

Cestujete do Bratislavy, kde sa stretnete na konferencii s premiérom Hegerom v čase, keď má najmä časť vedenia jeho strany Demokrati záujem na spájanie do predčasných volieb. Môžete vylúčiť, že to bude pri stretnutí téma?