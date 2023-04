Prieskum: Smer a Hlas sa stabilizovali, PS sa k nim približuje, Demokrati sú mimo

Sedem strán je na hranici zvoliteľnosti.

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici apríla, tesne by zvíťazil Smer. Vyplýva to z prieskumu, ktorý spravila agentúra Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Aj keď na prvý pohľad sa výsledky prieskumu veľmi nelíšia od toho z minulého mesiaca, aj tak nám napovedajú niekoľko dôležitých poznatkov o tom, ako sú päť mesiacov pred voľbami rozdané karty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad v porovnaní s marcovým prieskumom sa preferencie Smeru a druhého Hlasu zmenili len o desatinu percenta, čo naznačuje, že sa už stabilizovali.

Aj agentúra AKO namerala, že preferencie oboch strán sa medzi marcom a aprílom takmer nepohli.

Mohlo to byť pritom inak. Hlas doplatil na svoju nekonzistentnú komunikáciu ohľadom vojenskej pomoci Ukrajine a Smer mu začal kradnúť voličov. V marci si strany po prvýkrát vymenili svoje pozície a čakalo sa, či sa bude rozdiel medzi nimi ďalej prehlbovať.

Hlas však zintenzívnil svoju komunikáciu k voličom a vyzerá to tak, že sa mu zatiaľ podarilo preferencie stabilizovať. Tento týždeň sa navyše spojil s Dobrou voľbou, ktorá mala v prieskume jedno percento.

Sedem strán je v neistote