Premiér: Neviem si predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda

BRATISLAVA. Dočasne poverený premiér Eduard Heger si nevie predstaviť úradnícku vládu. Chce priviesť krajinu k predčasným voľbám ako premiér.

Vo štvrtok to uviedol v mimoriadnom príhovore v RTVS.

Priblížil, že pôjde do rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou s postojom, že chce krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám ako premiér. "Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor a rozhodne sa inak," podotkol. Priznal ale, že Slovensko je v chaose a vo vážnej kríze.

"Som presvedčený, že spoločne nájdeme riešenie, ako najlepšie viesť Slovensko v kríze chaosu," doplnil.

Nevie si ale predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti. Ohrozili by podľa neho aktuálnu stabilitu, ktorú sa im podarilo udržať.

