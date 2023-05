Prezidentka má vo svojich krokoch jasno, postup oznámi po stretnutí s premiérom

Heger plne rešpektuje rozhodnutie Káčera.

LONDÝN/BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová má v momentálnej situácii vo svojich krokoch jasno. Verejne ich však bude komunikovať až po tom, ako o nich bude hovoriť s povereným premiérom Eduardom Hegerom (Demokrati) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), a to čo najskôr po návrate z Londýna.

Prezidentka svoje stanovisko poskytla priamo z Londýna, kde sa vyjadrila pre prítomné médiá. Ako potvrdila, vo štvrtok 4. mája jej doručil žiadosť o odobratie poverenia minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Neformálnou cestou jej dnes tento istý prejav vôle doručil aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Hovoriť budú po návrate z Londýna

"S dočasným premiérom i predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom budem hovoriť čo najskôr po mojom návrate z Londýna," zdôraznila prezidentka.

V súvislosti so svojou návštevou britskej metropoly zvýraznila možnosť zúčastniť sa na "veľkej udalosti diplomatického a protokolárneho významu", akou je korunovácia britského kráľa.

"Sme radi, že môžeme reprezentovať SR na tomto stretnutí a verím, že aj s lídrami iných krajín budeme môcť na ňom diskutovať o dôležitých témach pre Slovensko i svet," dodala Čaputová.

Najprv Vlčan, potom Káčer

Dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer v piatok požiadal prezidentku o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí.

Káčerov krok nasleduje len deň po oznámení odchodu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, ktorý tak robí v súvislosti s kauzou dotácie pre jeho rodinnú firmu.

Z kabinetu, ktorému dala prezidentka dočasné poverenie na konci minulého roka, už odišiel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a vo funkcii ministra financií skončil aj líder OĽANO Igor Matovič.

Úradnícka vláda?

Opozičné strany vyzývajú v súčasnosti na čo najskoršie vymenovanie úradníckej vlády, Smer pritom apeluje na skorší termín predčasných volieb. Úradnícku vládu by podporila aj SaS.

Heger a ďalší predstavitelia bývalej koalície to odmietajú. Tvrdia, že úradnícka vláda by priniesla ešte viac chaosu.

Poverený predseda vlády sa vyjadril, že plne rešpektuje rozhodnutie Káčera odísť z politiky. Čo sa však týka aktuálneho politického vývoja, nebude až do stretnutia s prezidentkou poskytovať žiadne mediálne vyjadrenia.

„Je však v mojom najvyššom záujme, aby boli mesiace do volieb pokojné, stabilné, pokračovala distribúcia pomoci ľuďom, reformy a investície, na ktorých moja vláda v uplynulých rokoch intenzívne pracovala," uzavrel Heger.

Podľa lídra OĽaNO je na rozhodnutí prezidentky, či vymenuje úradnícku vládu. Jej rozhodnutie budú rešpektovať, no Igor Matovič dodal, že hnutie úradnícku vládu podporovať nebude. Čaputová by podľa Matoviča mala konať podľa svojho svedomia a presvedčenia, a plniť svoje ústavné povinnosti. Prezidentka by si podľa neho mala vyhodnotiť, čo spôsobí väčší chaos. Hlavu štátu kritizoval šéf obyčajných ľudí za to, že odcestovala do zahraničia v čase, keď ju „dnes Slovensko potrebovalo“.

Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) považuje úradnícku vládu za nevyhnutnú. To, že odchádzajú dvaja poverení ministri podľa neho neznamená nič iné. Považuje to za Hegerovo zlyhanie.

„Nedokázal sa postaviť ministrovi financií (Igorovi Matovičovi, pozn. SITA). A nedokázal udržať menšinovú vládu. Nehovoriac o fatálnom meškaní plánu obnovy," uviedol exminister v statuse na sociálnej sieti.

Líder opozičného Smeru Robert Fico hovorí o hlbokej ústavnej a politickej kríze. Avizoval, že strana podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Chce presadiť skorší termín volieb a uznesenie k úradníckej vláde.

"Hegerova vláda sa totálne zrútila a na Slovensku zavládla ústavná kríza. Každý zodpovedný politik a štátnik musí vždy uprednostniť vlastnú krajinu a vrátiť sa do vlasti, keď sa dejú takéto vážne situácie," tvrdí zasa líder Hlasu Peter Pellegrini.

Prezidentka sa podľa neho rozhodla uprednostniť korunováciu anglického kráľa a nechať riešenie problému až na budúci týždeň.

Boris Kollár má s prezidentkou hovoriť v utorok. Tvrdí, že ju nebude na nič prehovárať. Myslí si, že situácia smeruje k úradníckej vláde.

"Určite nemôžem uprieť snahu premiéra Hegera, že chce zabrániť ešte väčšiemu chaosu. Ešte väčší chaos nastane, keď príde úradnícka vláda," povedal novinárom.