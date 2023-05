Rezort vnútra má viesť exminister z Dzurindovej vlády, obranu Naďov štátny tajomník

Slovenské médiá priniesli mená, ktoré by mali byť v úradníckej vláde.

BRATISLAVA. Novým ministrom vnútra by sa mal stať politik z Dzurindovej éry Ivan Šimko. Informoval o tom portál Aktuality.sk.

Slovenské médiá priniesli aj ďalšie mená, ktoré by mali byť v úradníckej vláde vymenovanej prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ministra obrany Naďa by mal vystriedať štátny tajomník Marián Majer a rezort pôdohospodárstva by mal viesť štátny tajomník Martin Kováč.

Podľa informácií Aktualít by sa do vlády mala vrátiť aj Soňa Gabročáková, ktorá bola štátnou tajomníčkou ministra práce Milana Krajniaka.

Denník Postoj informoval, že na post ministra financií by mohol nastúpiť poradca Eduarda Hegera pre zahraničnú politiku a diplomat Miroslav Wlachovský.

Ministerstvo financií by mal viesť Michal Horváth, ktorý je hlavným ekonómom Národnej banky Slovenska, a šéfkou ministerstva investícií by mala byť Lívia Vašáková, šéfka Plánu obnovy. Ministerstvo zdravotníctva podľa informácií portálu bude naďalej viesť štátny tajomník a patológ Michal Palkovič.

Ministerkou spravodlivosti by mala byť bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová a ministrom hospodárstva štátny tajomník Peter Švec.

Denník Štandard informoval, že ministrom kultúry by sa mal stať Július Barczi.

Mená ministrov životného prostredia a dopravy sa zatiaľ nikde nespomínali.