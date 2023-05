Heger zatiaľ nepovedal, či jeho poslanci podporia úradnícku vládu

Komentovať nechcel ani možné mená ministrov.

BRATISLAVA. Dočasne poverený premiér Eduard Heger zatiaľ nepovedal, či nezaradení poslanci, pôsobiaci v jeho strane Demokrati, podporia úradnícku vládu. Podčiarkol, že s vyjadreniami počká, kým prezidentka Zuzana Čaputová oficiálne vládu predstaví.

"Je to najsprávnejšie a najkorektnejšie," uviedol Heger. Komentovať nechcel ani možné mená ministrov.

Čo sa týka avizovaného predsedu úradníckej vlády a súčasného viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora, považuje ho za odborníka a skúseného ekonóma.

Heger nepredpokladá, že by v parlamente prešiel skorší termín predčasných volieb. Avizoval, že jeho poslanci nepodporia návrh opozičného Smeru. "Považujeme to za nezmysel, je to pošliapanie ústavy, pošliapanie zákonov," tvrdí a poukázal na lehoty pri voľbách.

Zároveň avizoval, že rokovanie vlády bude tento týždeň v piatok.. Predpokladá, že to bude posledný deň súčasného kabinetu. V úvode nadchádzajúceho týždňa očakáva menovanie úradníckej vlády.

Úradnícka vláda 2023