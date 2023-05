Fico prešiel od sociálnej demokracie do extrémnejšieho prostredia, tvrdí Pellegrini

Líder Hlasu považuje za normálne vyjadriť nespokojnosť s prácou niektorého z ústavných činiteľov, ale nie tak, ako predseda Smeru.

BRATISLAVA. V politike je normálne vyjadriť nespokojnosť s prácou niektorého z ústavných činiteľov, nemieni sa však znižovať k útokom, k akým sa znížil predseda strany Smer Robert Fico, uviedol Peter Pellegrini predseda strany Hlas.

Fico podľa neho už pred časom opustil priestor sociálnej demokracie a prešiel do extrémnejšieho prostredia, kam podľa neho cielia aj Ficove útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Pellegrini poznamenal, že si treba uvedomiť, že takého vyjadrenia vedú k nárastu napätia v spoločnosti a môže to vystupňovať agresiu u niektorých ľudí a viesť k útokom.

Ako líder Hlasu doplnil, to nemôže tolerovať nik a aj on sám by sa bránil, ak by na neho niekto takto útočil.

Politik podľa neho síce musí zniesť istú dávku kritiky či negatívneho hodnotenia, ale aj v politike by mala platiť nejaká miera slušnosti. Odmieta skĺznuť k takémuto typu atakov na politických oponentov a vymedzuje sa voči agresívnemu štýlu robenia politiky.

Pellegrini si myslí, že vulgarizácia slovenskej politiky sa začala Igorom Matovičom.

„No a druhým proťajškom, sa ukazuje, že je Robert Fico, ktorý zase na tej druhej strane zase uchopil takú istú vlajku, akú má Matovič, a oni dvaja ako vajce k vajcu, niekedy sa podobajú v tej rétorike a v tom, ako urážajú svojich politických oponentov," vraví predseda Hlasu.

Pellegrini dodal, že chápe, že ten, kto nevie ponúknuť nejakú budúcnosť, potrebuje konflikt a musí hľadať nepriateľa a bojovať s niekým.