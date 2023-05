Ranný brífing: Ódorova vláda nebude prázdninová, Žilinka sa odvďačuje divným spôsobom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hoci líder OĽaNO Igor Matovič nazval budúcu úradnícku vládu "prázdninovou", na kabinet čakajú neľahké povinnosti. Nový minister financií bude musieť pripraviť pre budúci rok návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, ktorý si bude vyžadovať škrty až vo výške piatich miliárd eur.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka začal rozdávať medaily. Našiel si takto spôsob, ako sa odvďačiť vybraným ľuďom. Oporu v zákone medaily nemajú, zatiaľ ich udelil len dve. Jednote dôchodcov a aktuálne končiacemu ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi.

Kampaň pred prezidentskými voľbami v Turecku je v plnom prúde a dlhoročný líder Recep Tayyip Erdogan sa snaží prekričať zlú sociálnu situáciu v krajine či nezvládnutú pomoc po ničivom zemetrasení populistickou až nenávistnou rétorikou. Vyjde mu to? Alebo sa novým prezidentom stane opozičný politik Kemal Kiličdaroglu, ktorý vedie v prieskumoch? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Dozviete sa, ako sa Mount Everest dostal z neznámej hory do centra pozornosti. Prečítate si tiež o M. R. Štefánikovi na Mont Blancu. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,95 eur.

Dokedy bude Ódorov tím vládnuť? A bude môcť posúvať septembrové voľby?

Budúci premiér Ľudovít Ódor a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: Reprofoto/Youtube/SME)

Bude to prvá úradnícka vláda na Slovensku, ale nie prvá na slovenskom území.

Prezidentka Zuzana Čaputová nazýva kabinet, ktorý plánuje vymenovať po 15. máji, vládou odborníkov. Analytici ho označujú za úradnícku vládu a predseda opozičného Smeru Robert Fico o ňom hovorí ako o výsledku "antidemokratického procesu".

Prvé úradnícke vlády pritom vznikali počas 1. Československej republiky už pred sto rokmi a so súhlasom politických strán v nich sedeli okrem úradníkov napríklad aj učitelia.

Bude môcť kabinet Ľudovíta Ódora ešte prichádzať s reformami? Ponesie za túto vládu zodpovednosť aj prezidentka? Dokedy budú vládnuť a môžu noví ministri kandidovať vo voľbách?

Denník SME pripravil k téme sériu otázok a odpovedí.

Meno jedného člena vlády zostáva otvorené: Zoznam členov vlády odborníkov je takmer kompletný, jedno meno zostáva otvorené, informovala prezidentka Zuzana Čaputová. Zloženie kabinetu zverejní dnes dopoludnia. Budúci premiér Ľudovít Ódor priblížil, že zostavu členov vlády vyberal spoločne s prezidentkou, pričom mal právo veta.

Zoznam členov vlády odborníkov je takmer kompletný, jedno meno zostáva otvorené, informovala prezidentka Zuzana Čaputová. Zloženie kabinetu zverejní dnes dopoludnia. Budúci premiér Ľudovít Ódor priblížil, že zostavu členov vlády vyberal spoločne s prezidentkou, pričom mal právo veta. Ódor nepoteší Fica ani Matoviča: V čase, keď mnohí členovia vlády stratili aj posledné zábrany a volebná kampaň presakovala aj na Úrad vlády, vláda úradníkov bez ambície žmýkať hlas z voličov je dobrá správa. Samozrejme, nie pre všetkých, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V čase, keď mnohí členovia vlády stratili aj posledné zábrany a volebná kampaň presakovala aj na Úrad vlády, vláda úradníkov bez ambície žmýkať hlas z voličov je dobrá správa. Samozrejme, nie pre všetkých, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Pozitívum Ódorovej vlády: Pozitívom Ódora, ktoré jasne žiari už pred inauguráciou, bude kontinuita. S veľkou pridanou hodnotou, keďže opatrenia a celá politika vlády nebudú verejnosť na príjme štvať a znechucovať len preto, lebo Heger, Matovič, Sulík, píše Peter Schutz.

Žilinka rozdáva vlastné medaily. Prvú dal dôchodcom, druhú končiacemu ministrovi

Generálny prokurátor Maroš Žilinka venoval odchádzajúcemu ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi Pamätnú medailu Prokuratúry Slovenskej republiky. (zdroj: FB/Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR)

Odchádzajúci minister spravodlivosti Viliam Karas sa stal zrejme len druhým človekom, ktorému sa ušla pamätná medaila od generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Cez novinku, takzvanú Pamätnú medailu Prokuratúry Slovenskej republiky, si takto Žilinka našiel spôsob, ako sa odvďačiť vybraným ľuďom. Žiadne takéto medaily nie sú definované v zákone a nerozdávali ich ani Žilinkovi predchodcovia Jaromír Čižnár či Dobroslav Trnka.

Udelením ocenenia ministrovi sa Žilinka pochválil na svojom facebookovom profile so slovami, že medailu Karasovi venoval „ako prejav poďakovania“. V statuse spomenul aj obnovenie dialógu.

Situácia, pri ktorej generálny prokurátor ocenil niektorého z politikov, nastala prvýkrát. Práve Žilinka pravidelne opakuje, že je nezávislý a odmieta zaťahovanie prokuratúry do politického boja. Karasova predchodkyňa Mária Kolíková sa pozastavuje nad tým, či nejde zo strany Žilinku o politikárčenie.

Žilinka už načisto havaroval: My nemáme zákon, na základe ktorého by sa udeľovali pamätné medaily generálnym prokurátorom, ale Ruská federácia ho má. Pointu vidno azda aj bez mikroskopu, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Smer si drží prvé miesto: Ak by sa voľby konali začiatkom mája, vyhrala by ich strana Smer, pred Hlasom a Progresívnym Slovenskom. Ukázal to prieskum preferencií agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Voliči by do parlamentu poslali osem strán a hnutí.

Ak by sa voľby konali začiatkom mája, vyhrala by ich strana Smer, pred Hlasom a Progresívnym Slovenskom. Ukázal to prieskum preferencií agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Voliči by do parlamentu poslali osem strán a hnutí. Sedemnásť nových sudcov: Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 17 nových sudcov. V príhovore zdôraznila, že najdôležitejšou podmienkou k dobrému výkonu ich povolania je nezávislosť. Pripomenula sudcom, že ich rozhodnutia budú vplývať na osudy ľudí. Prispievať budú aj k tomu, či verejnosť bude vnímať spoločnosť ako spravodlivú alebo nie.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 17 nových sudcov. V príhovore zdôraznila, že najdôležitejšou podmienkou k dobrému výkonu ich povolania je nezávislosť. Pripomenula sudcom, že ich rozhodnutia budú vplývať na osudy ľudí. Prispievať budú aj k tomu, či verejnosť bude vnímať spoločnosť ako spravodlivú alebo nie. Mimoriadna schôdza k úradníckej vláde: Mimoriadnu schôdzu k vláde odborníkov neotvorili, poslanci opakovane neboli uznášaniaschopní. Najbližšie hlasovanie bude podľa slov podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského v utorok o 11:00, keď sa bude opakovane zisťovať aj uznášaniaschopnosť v rámci mimoriadnej schôdze.

Maďarský generál urazil Poliakov. Narážal na Ukrajinu, no prekrútil inváziu nacistov

Nový šéf generálneho štábu maďarskej armády generál Gábor Böröndi. (zdroj: FB/Magyar Honvédség)

Obyčajný človek si povie, že nechce vojnu, ale armáda sa nemôže spoliehať na nádej, povedal v rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1 nový šéf generálneho štábu maďarskej armády generál Gábor Böröndi.

Veliteľ armády tiež povedal, že pre maďarskú vládu je dôležité, aby sa konflikty nestupňovali, čím narážal na prebiehajúcu ruskú agresiu voči Ukrajine a opakujúce sa výzvy na mierové rokovania. Toto vyjadrenie by samo o sebe rozruch nespôsobilo.

Böröndi však pobúril Poliakov prirovnaním, ktoré pri tejto príležitosti zvolil. „V roku 1939 sa nemecko-poľská vojna začala ako lokálny konflikt, ale v tomto období ho nezachytili mierovým procesom, čo viedlo k druhej svetovej vojne,“ povedal v televízii.

Na jeho vyjadrenie hneď na druhý deň reagovala poľská ambasáda v Budapešti. „Zo slov, že lokálny konflikt by neprerástol do druhej svetovej vojny, ak by ho zastavil mierový proces, som bol veľmi šokovaný,“ napísal vo vyhlásení na webovej stránke veľvyslanectva poľský veľvyslanec Sebastian Keciek.

Dá sa podľa neho chápať ako posúvanie časti viny za vojnu na Poľsko a to je „neprijateľné skresľovanie dejín, ktoré by nemalo zaznieť, osobitne nie z úst zástupcu krajiny, ktorá je naším blízkym spojencom“.

V krátkosti z Ukrajiny:

Úspešný protiútok pri Bachmute: Ukrajinské sily uskutočnili úspešné protiútoky v okolí Bachmutu. Ukrajinci tvrdia, že postupujú pozdĺž frontovej línie. Geolokalizované zábery naznačujú, že ukrajinské sily pravdepodobne viedli úspešné obmedzené protiútoky severne od Chromova a severozápadne od Bielej Hory a urobili v týchto oblastiach okrajové pokroky.

Ukrajinské sily uskutočnili úspešné protiútoky v okolí Bachmutu. Ukrajinci tvrdia, že postupujú pozdĺž frontovej línie. Geolokalizované zábery naznačujú, že ukrajinské sily pravdepodobne viedli úspešné obmedzené protiútoky severne od Chromova a severozápadne od Bielej Hory a urobili v týchto oblastiach okrajové pokroky. Viac času na protiofenzívu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina potrebuje viac času na začatie dlho očakávanej protiofenzívy proti Rusku. Okrem toho ukrajinská armáda čaká na dodanie ďalšej sľúbenej vojenskej pomoci zo Západu. Zelenskyj vyhlásil, že očakávaná ofenzíva by mohla byť vo vojne rozhodujúca, pretože by prekreslila frontové línie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina potrebuje viac času na začatie dlho očakávanej protiofenzívy proti Rusku. Okrem toho ukrajinská armáda čaká na dodanie ďalšej sľúbenej vojenskej pomoci zo Západu. Zelenskyj vyhlásil, že očakávaná ofenzíva by mohla byť vo vojne rozhodujúca, pretože by prekreslila frontové línie. Britské rakety s dlhým doletom: Británia dodala Ukrajine rakety s dlhším doletom Storm Shadow, ktoré by mohli potenciálne zasiahnuť ciele na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ukrajina uistila Londýn, že rakety bude využívať výlučne v rámci svojho medzinárodne uznaného územia, nie proti cieľom v Rusku. Rakety na export majú operačný dosah približne 250 kilometrov.

Zo zahraničných webov:

Branisko treba rozšíriť, tvrdí NDS. Kedy začnú stavať druhú rúru tunela?

Jarná údržba v diaľničnom tuneli Branisko. (zdroj: TASR)

Po dvadsiatich rokoch chce Národná diaľničná spoločnosť stavať druhú rúru tunela Branisko. Koncom apríla vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti na jeho rozšírenie. Štúdia má stáť 235-tisíc eur bez DPH.

Tento úsek diaľnice D1 zatiaľ nepatrí medzi priority harmonogramu diaľničiarov z roku 2021. Odchádzajúci minister dopravy Andrej Doležal už avizoval, že druhú rúru Braniska do nich časom zaradia. Prednosť majú najmä úseky D3 na Kysuciach a R4 severne od Prešova, ktoré prepoja Slovensko s Poľskom.

NDS tvrdí, že takmer päťkilometrový tunel treba rozšíriť, aby bola zabezpečená bezpečnosť dopravy, ktorej intenzita na tomto úseku rastie. Ak by sa v tuneli niečo stalo, napríklad preto, že terajšia rúra je obojsmerná, musí sa zavrieť. Obchádzka cez horský priesmyk Branisko je pomalá, rozbitá a nebezpečná.

Ďalším dôvodom na razenie novej rúry je zlý stav tej pôvodnej. Už dlhšie sa v nej vyskytujú problémy s praskajúcou vozovkou. NDS sa okolo jej opravy naťahuje so zhotoviteľom a pripravuje veľkú rekonštrukciu.

V krátkosti z ekonomiky:

Súdne žaloby pre EXPO: Financovanie slovenskej účasti na EXPO v Dubaji môže skončiť na súde. Podľa odchádzajúceho ministra hospodárstva Karla Hirmana chýbajú mnohé dokumenty a faktúry a nevyrovnané záväzky už presahujú jeden milión eur. Zodpovedný bol podľa neho tím bývalého ministra Richarda Sulíka. Podľa Hirmana predkladajú prvé žaloby.

Financovanie slovenskej účasti na EXPO v Dubaji môže skončiť na súde. Podľa odchádzajúceho ministra hospodárstva Karla Hirmana chýbajú mnohé dokumenty a faktúry a nevyrovnané záväzky už presahujú jeden milión eur. Zodpovedný bol podľa neho tím bývalého ministra Richarda Sulíka. Podľa Hirmana predkladajú prvé žaloby. Nie pre Rusko: Nemecká vláda chce, aby EÚ schválila doložku "Nie pre Rusko". Doložka by od firiem z krajín mimo Únie vyžadovala, aby sa zmluvne zaviazali nevyvážať do Ruska tovar, ktorý si kúpili v európskom bloku. Museli by tiež poskytnúť písomné ubezpečenie, že tovar zakúpený v bloku budú ďalej predávať iným spoločnostiam, len v prípade, že podpíšu doložku Nie pre Rusko.

Nemecká vláda chce, aby EÚ schválila doložku "Nie pre Rusko". Doložka by od firiem z krajín mimo Únie vyžadovala, aby sa zmluvne zaviazali nevyvážať do Ruska tovar, ktorý si kúpili v európskom bloku. Museli by tiež poskytnúť písomné ubezpečenie, že tovar zakúpený v bloku budú ďalej predávať iným spoločnostiam, len v prípade, že podpíšu doložku Nie pre Rusko. Česká dôchodková reforma: Česká vláda predstavila návrh dôchodkovej reformy. Počíta v nej okrem iného s automatickou zmenou veku odchodu do dôchodku na základe doby dožitia či so spomalením tempa rastu nových dôchodkov. Sprísniť by sa mali aj podmienky na predčasný odchod do dôchodku.

Štvrtinový Slovák, stobodový fenomén či možná dvojka draftu. TOP 10 hviezd MS v hokeji 2023

Fín Mikko Rantanen v službách Colorada Avalanche. (zdroj: SITA/AP)

O Slovákoch sa pred MS v hokeji 2023 hovorí, že prichádzajú s tímom bez veľkej hviezdy. Vo svojej podstate to potvrdzuje aj pohľad na najlepších hráčov turnaja.

Budú sa spoliehať viac na silu tímu a dodržiavanie taktiky. Naopak, k možným prekvapeniam s tímom vybudovaným okolo hviezdy patrí napríklad Dánsko. Nikolaj Ehlers patrí k desiatim hviezdam šampionátu podľa výberu Sportnetu.

Nájdete v ňom širokú škálu hráčov - útočníkov aj obrancov, skúsených aj mladíkov. V zozname majú zastúpenie traja Kanaďania, Fín, Američan, Švéd, Čech, Nemec, Švajčiar a Dán.

Niektoré hviezdy chodia reprezentovať pravidelne, pre iné to bude vôbec prvý kontakt s medzinárodnou úrovňou. A hoci v menoslove nenájdete Slováka, jedna z hviezd má k Slovensku veľmi silné puto, ktorým sa netají.

Spali pri mne deti, nebránila som sa. Znásilnenia v manželstvách a vzťahoch nie sú zriedkavé

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

Bibiána Belisová sa s rodičmi nikdy o sexe nerozprávala a v škole nezažila ani sexuálnu výchovu. Všetko, čo o intímnom svete vedela, bolo z porna a aj preto si myslela, že sex je jej bezpodmienečná povinnosť, ktorou si udrží partnera.

Prvý vzťah si našla, keď mala 17 rokov. "Bolo to veľmi toxické a neexistovali tam hranice. Partner bol veľmi žiarlivý a 'nie' z mojej strany jednoducho neexistovalo, lebo ma hneď obvinil, že sa stretávam s niekým iným. A ja som si myslela, že musím byť 'poslušná'," spomína dnes 26-ročná žena.

Bývalý partner ju raz prinútil k sexu u nej doma, keď vo vedľajšej izbe bola jej mama, hoci Belisová to práve preto odmietala. "Bol tam z mojej strany prítomný fyzický aj verbálny odpor, no on neakceptoval moje hranice, tak som sa potom podvolila, hoci bez súhlasu. Vtedy som to nechápala ako znásilnenie, dnes už to vidím inak," hovorí.

Hoci spoločnosť si tento fakt nerada pripúšťa, väčšina sexualizovaného násilia a znásilnení sa deje zo strany blízkych alebo známych. Často ide o súčasných či bývalých partnerov aj manželov.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ako reagovať na adopciu: Na Slovensku je téma adopcie ešte stále tak trochu tabu, vyvoláva otázky, pochybnosti a často aj mnohé predsudky. Aj preto sa Magdaléna Kováčová prostredníctvom svojho účtu na instagrame snaží robiť svetu adopcie osvetu. Má na to hneď trojnásobný dôvod, je mamou troch adoptovaných detí.

Na Slovensku je téma adopcie ešte stále tak trochu tabu, vyvoláva otázky, pochybnosti a často aj mnohé predsudky. Aj preto sa Magdaléna Kováčová prostredníctvom svojho účtu na instagrame snaží robiť svetu adopcie osvetu. Má na to hneď trojnásobný dôvod, je mamou troch adoptovaných detí. Svetlo nádeje: Miep Giesová sa v denníku Anny Frankovej objavuje len ako vedľajšia postava, v skutočnosti však bola rozhodujúcou súčasťou príbehu. Jej život približuje aj nová osemdielna séria National Geographic Svetlo nádeje. Ide o vydarenú snímku, v ktorej sa spája filmárska zručnosť s citlivým rozprávaním príbehu hrdinstva v jeho najprostejšej podobe.

Miep Giesová sa v denníku Anny Frankovej objavuje len ako vedľajšia postava, v skutočnosti však bola rozhodujúcou súčasťou príbehu. Jej život približuje aj nová osemdielna séria National Geographic Svetlo nádeje. Ide o vydarenú snímku, v ktorej sa spája filmárska zručnosť s citlivým rozprávaním príbehu hrdinstva v jeho najprostejšej podobe. Čisté zuby sa nekazia: Vyvráťme jeden veľký mýtus, či lepšie povedané, často používanú výhovorku. A síce, že kazivosť zubov je dedičná. Zdediť vieme jedine nedostatočné návyky v ústnej hygiene. Platí jediné pravidlo: čisté zuby sa nekazia. Ako ich teda vyčistiť naozaj dokonale? A dá sa to vôbec?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ján Budaj. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na kauzu Samuela Vlčana? Vyplatia mu jeden a pol milióna eur na dotácii? Pre koho Sme rodina písala novelu stavebného zákona, ktorá prešla? A asistuje im v tom aj Igor Matovič? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jánom Budajom, odchádzajúcim ministrom životného prostredia.

Podcasty SME

Index: Vyčerpáme alebo vrátime miliardy? Eurofondy ako strašiak Slovenska

Vyčerpáme alebo vrátime miliardy? Eurofondy ako strašiak Slovenska Ľudskosť: Natália Pažická: Deti som nikdy nechcela. Čím som staršia, tým to ľudí prekvapuje viac

Karikatúra

Polygraf. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Hrnčekový koláč Gavalier. (zdroj: Naničmama.sk | Oľga Birošová)

S ovocím, makom, orechmi, čokoládou alebo karamelom. Upečte si cez víkend koláče jednoducho a rýchlo.

Voľný čas

