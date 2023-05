Prieskum: Smer si drží prvé miesto pred Hlasom, polepšilo si OĽaNO

Voliči by do parlamentu poslali osem strán a hnutí.

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali začiatkom mája, vyhrala by ich strana Smer, pred Hlasom a Progresívnym Slovenskom.

Ukázal to prieskum preferencií agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Voliči by do parlamentu poslali osem strán a hnutí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Agentúra zbierala dáta v čase od 4. do 10. mája, zachytila tak aj politickú krízu, ktorá vyústila do vzniku úradníckej vlády. Definitívny koniec Hegerovej vlády však s preferenciami strán výraznejšie nepohol. Polepšilo si hnutie OĽaNO a, naopak, percentá strácalo hnutie Sme rodina.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dokedy bude Ódorov tím vládnuť? A bude môcť posúvať septembrové voľby? (otázky a odpovede) Čítajte

Čo ukázal prieskum preferencií

Smer naďalej ostáva preferenčne najsilnejšou politickou stranou na Slovensku. V máji by mu svoj hlas odovzdalo 18 percent opýtaných. Na druhom mieste zostáva Hlas so 16,5 percentami hlasov.

Na treťom mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko, za ktoré by hlasovalo 14,3 percenta opýtaných.

Ďalej nasleduje Sloboda a Solidarita, ktorá by rovnako ako v apríli získala 8,3 percenta hlasov.

Oproti poslednému prieskumu si najviac polepšilo OĽaNO a so ziskom 7,4 percenta by skončilo na piatej priečke. V apríli by Matovičovo hnutie volilo 5,8 percenta opýtaných.

Hnutie Republika by dostalo 6,9 a KDH 6,6 percenta hlasov. Ako posledné by sa do parlamentu dostalo hnutie Sme rodina, za ktoré by hlasovalo 5,6 percenta opýtaných.

Pod čiarou zvoliteľnosti zostala strana SNS so ziskom 4,4 percenta aj Demokrati so ziskom 3,4 percenta hlasov. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom agentúry AKO si strana končiaceho povereného premiéra Hegera pohoršila.

Mimo parlamentu zostáva aj strana Veroniky Remišovej Za ľudí, ktorú by volilo 1,9 percenta ľudí, a nová strana Mikuláša Dzurindu Modrí by získala 1,1 percenta hlasov.

Ako by si rozdelili miesta v parlamente

Smer by v parlamente obsadil 32 kresiel, Hlas 30, PS 26 a SaS 15. Trinásť poslancov by malo OĽaNO, dvanásť miest by pripadlo hnutiu Republika, rovnako dvanásť by malo KDH a desať poslaneckých kresiel by zostalo Sme rodina.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu, tak 17,1 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 11,3 percenta deklarovalo, že by voliť nešli.

Rozhodnutých by bolo 69,9 percenta oprávnených voličov, respondenti odpovedali na otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Predčasné parlamentné voľby 2023