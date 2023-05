Gyimesi sa zrejme objaví na poslednom mieste kandidátky SMK v rámci Aliancie

Konečné slovo má však republiková rada.

BRATISLAVA. Platforma SMK, po novom maďarská konzervatívna platforma (MKP), ktorá je súčasťou mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia, sa dohodla s poslancom Národnej rady (NR) SR Györgyom Gyimesim na spolupráci v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami.

Na kandidátnej listine by mal byť na 150. mieste. SMK o tom informovala v sobotu na zasadnutí svojej republikovej rady.

"Prišiel som sem kvôli tomu, aby som svoju trojročnú prácu zužitkoval k tomu, aby maďarská národnostná komunita mala po predčasných voľbách od októbra inštitucionálne parlamentné zastúpenie. A nielen vo forme jednotlivcov na kandidátkach, ako tomu bolo doteraz," poznamenal Gyimesi.

Predseda SMK a Aliancie Krisztián Forró v súvislosti s grémiom strany Aliancie poznamenal, že nerozhoduje o kandidátnej listine, len dáva návrh na kandidátnu listinu. Konečné slovo má však republiková rada.

"Naším záujmom je, aby sme kandidátnu listinu schválili. Pravdepodobne do 2. júla máme šancu a možnosť odsúhlasiť ju," dodal.

Pripúšťa možnosť, že by Aliancia napokon do volieb nešla, ak by nemala kandidátnu listinu.