Výmeny na ministerstvách sa nekončia, skôr sa začínajú, oznámil premiér

BRATISLAVA. Vláda sa zaoberala personálnymi zmenami aj silnejším zabezpečením hraníc, informoval po rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor.

Premiér Ľudovít Ódor uviedol, že materiál s prioritami svojho kabinetu plánuje dať dohromady v najbližšom čase, aby mohol začať rokovať s predstaviteľmi jednotlivých politických subjektov zastúpených v Národnej rade.

Povedal, že v rámci prípravy programového vyhlásenia vlády navštevuje jednotlivé ministerstvá. Chce tak zistiť, aké sú najpálčivejšie témy jednotlivých rezortov.

Spoľahlivá pravá ruka

Vláda sa zaoberala aj personálnymi zmenami. "Je len prirodzené, že v časovo limitovanom období tejto vlády potrebuje mať minister okolo seba ľudí, na ktorých sa môže plne spoľahnúť," vysvetlil premiér zmeny.

Dodal, že nezachytil, aby dôvodom odvolávania štátnych tajomníkov bola nespokojnosť či nedôvera. "Naozaj ide o to, že na pozíciách tých najbližších spolupracovníkov potrebujú mať ministri ľudí, ktorých poznajú a stopercentne im dôverujú," upozornil premiér.

Mali by prísť i ďalšie výmeny na ministerstvách, respektíve ich podriadených organizáciách. Ministri majú od premiéra vo výbere voľnú ruku, Ódor si však vyhradil v prípade menovania právo veta.

Na svojom prvom rokovaní vláda odborníkov schvaľovala zmeny na pozíciách štátnych tajomníkov rezortov zdravotníctva, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny i životného prostredia.

Výmena šéfa SIS

Ódor uviedol, že téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby je otvorená a o tejto možnosti sa diskutuje. Tieto debaty sú podľa šéfa vládneho kabinetu otvorené.

Úradnícka vláda bez výraznej podpory v parlamente nemá podľa riaditeľky nadácie Zuzany Petkovej šancu presadiť významnejšie legislatívne zmeny, avšak do jej právomocí patrí výmena šéfa SIS. Ako Petková konštatuje, už sa viackrát ukázalo, že SIS neprispievala k odhaľovaniu závažnej trestnej činnosti, ale naopak, jej vyšetrovanie spochybňovala. Ako príklad uviedla väzobné stíhanie svedkov Borisa Beňu a Ľudovíta Makóa v kauze bývalého šéfa SIS, ktoré súdy vyhodnotili ako nedôvodné. Z ich rozsudkov vyplýva, že vyšetrovateľ sa pri obvinení svedkov z údajnej krivej výpovede a žiadosti o väzbu opieral o utajenú časť spisu s informáciami od SIS.

Na výmenu vedenia SIS vyzvala aj strana Za ľudí. „Už viackrát sa ukázalo, že tajná služba, ktorá by mala napomáhať v boji proti organizovanému zločinu a trestnej činnosti ohrozujúcej SR, nie vždy túto úlohu riadne plní a vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní systematicky spochybňuje," uviedla predsedníčka strany Veronika Remišová.

Príkladom je podľa nej “uniknutá” správa SIS, ktorá sa čítala v Národnej rade SR, alebo zlyhanie tajnej služby v prípade vraždy v Teplárni. Ako Remišová dodala, viackrát apelovala na vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera, aby túto výmenu na poste šéfa SIS urobil.

Udržanie talentov

Nový predseda vlády plánuje zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať plánom na návrat mladých ľudí na Slovensko.

"Považujem to za veľmi dôležitú prioritu. Je to aj moja osobná priorita, aby sme do konca našej vlády vedeli predstaviť konkrétny plán pre ďalšiu vládu, čo všetko treba urobiť," povedal Ódor. Zhodnotil, že doteraz sa v tejto veci urobili viaceré pozitívne kroky v súvislosti s plánom obnovy.

Premiér poznamenal, že napríklad v Košiciach sa vedia spájať, aby si tam udržali svoje talenty. "Budeme smerovať k nejakým klastrom, k užšej spolupráci medzi najlepšími mozgami, ktoré máme na Slovensku. To znamená súkromné firmy, fakulty a hoci aj vláda," dodal.