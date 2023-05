Hroncová chce pomocou kultúry bojovať aj proti klamstvu a extrémizmu

Ministerka kultúry Silvia Hroncová a predseda vlády Ľudovít Ódor sa rozprávali o prioritách rezortu.

BRATISLAVA. Postavenie kultúry na Slovensku i jej vnímanie by sa malo posilniť, bude to jednou z priorít, uviedla nová ministerka kultúry Silvia Hroncová po tom, ako predseda vlády Ľudovít Ódor v stredu popoludní navštívil rezort kultúry.

"V tomto období je to nesmierne dôležité. Je tu množstvo hoaxov, extrémizmu. Boli by sme radi, keby kultúra pomohla, aby sa spoločnosť viac kultivovala, slušne komunikovala a diskutovala," skonštatovala Hroncová.

Súhlasí s ňou aj premiér, ktorý poukazuje na množstvo dezinformácií a prekrúcania faktov. Nesúvisí to podľa neho len so vzdelávaním, ale aj s kultúrou v širšom slova zmysle.

"Keď sa pozrieme, čo sa deje vo verejnom priestore, tak prvé slovo, ktoré nám príde ako prvé, je málokedy kultúra. A toto by bolo treba zmeniť," podotkol Ódor.

Témou by sa preto malo ministerstvo zaoberať detailnejšie, odznieť by to malo aj medzi prioritami v rámci programového vyhlásenia vlády.

Medzi prioritami je podľa Hroncovej aj zákon o RTVS, ktorý má byť schvaľovaný na júnovej schôdzi či zákon o európskom meste kultúry.

Fakt, že titul má v roku 2026 pripadnúť Trenčínu, považuje za prezentáciu nielen Trenčína a Trenčianskeho kraja, ale aj prezentáciu kultúry celého Slovenska v národnom kontexte. Prioritou je tiež vízia kultúry do budúcnosti.

Témou stretnutia boli aj rekonštrukcie historických budov, pomoc Banskej Štiavnici v súvislosti s požiarom, ale aj pomoc smerujúca k menšinám, znevýhodneným skupinám či zvýšeniu rozpočtu podporných fondov.

