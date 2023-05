Víkendový výber: Sex nie je manželská povinnosť, no ženy znásilňujú aj ich partneri

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Na verejnosti ešte stále kolujú vtipy o tom, že "výhodou manželstva je, že si človek zasúloží, aj keď nechce", zaznievajú aj poznámky o manželských povinnostiach. A hoci si spoločnosť tento fakt nerada pripúšťa, väčšina sexualizovaného násilia a znásilnení sa deje zo strany blízkych alebo známych. Reportérka Michaela Žureková prináša príbehy troch žien, ktoré zažili znásilnenia v partnerstve alebo manželstve.

Že dobre už bolo a čaká nás neľahká budúcnosť, hovorí v rozhovore herec Attila Mokos. Je vorkoholik, maximalista a nepovažuje sa za optimistu. Nedávno získal rovno dve herecké ocenenia na národných filmových cenách Slnko v sieti, čo sa doteraz nestalo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Reportérka Kristína Kúdelová sa od začiatku najprestížnejšieho filmového festivalu sveta nachádza v Cannes a denne odtiaľ píše. Napríklad aj o tom, aké maniere majú hviezdy a koľko to stojí festival.

Reportér Daniel Bernát prináša príbeh Bratislavčana, ktorý staval kulisy pre veľké hollywoodske filmy, a to v podmienkach, o akých na Slovensku nemožno ani snívať.

Attila Mokos: Ak ma niekto chce, tak si ma nájde. Som staromódny a neviem sa predať

Attila Mokos na premiére filmu Moc, ktorý je aktuálne v kinách. (zdroj: Robert Tappert)

Nepovažuje sa za optimistu, ale pôsobí prívetivo, sympaticky a darí sa mu. Tento rok získal rovno dve národné filmové ceny Slnko v sieti za najlepší herecký výkon v hlavnej aj vo vedľajšej postave, čo sa ešte doteraz nestalo.

Je vorkoholik, maximalista, stále niekam behá a nedokáže povedať nie. Hoci už má niekedy pocit, že by mal spomaliť. Tvrdí zároveň, že je dosť uzavretý človek a nevie sa predať. „Som taký staromódny kus,“ hovorí o sebe herec Attila Mokos.

Myslí si, že dobré už bolo a čaká nás už len čoraz tvrdšia budúcnosť. „Táto doba je dosť krutá a bojím sa toho, že ak dôjde k všeobecnému existenčnému úpadku, bude to príležitosť pre radikálne uvažujúcich ľudí, ktorí môžu zmanipulovať spoločnosť. Dúfam len, že spoločnosť je na takej úrovni, že to dokáže odčítať.“

Dostal už kampaňové ponuky od politikov, ale vždy ich odmietol. „Považoval by som to za prostitúciu,“ hovorí. V rozhovore sa dočítate aj, ktorá filmová úloha mu bola osobne blízka či bude niekedy sám režírovať aj prečo miluje rybačku.

Spali pri mne deti, nebránila som sa. Znásilnenia v manželstvách a vzťahoch nie sú zriedkavé

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

Bývalý partner ju raz prinútil k sexu u nej doma, keď vo vedľajšej izbe bola jej mama, hoci ona to práve preto odmietala. "Bol tam z mojej strany prítomný fyzický aj verbálny odpor, no on neakceptoval moje hranice, tak som sa potom podvolila, hoci bez súhlasu. Vtedy som to nechápala ako znásilnenie, dnes už to vidím inak," hovorí Bibiána Belisová.

Hoci spoločnosť si tento fakt nerada pripúšťa, väčšina sexualizovaného násilia a znásilnení sa deje zo strany blízkych alebo známych. Často ide o súčasných či bývalých partnerov aj manželov.

Podľa slovenského reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny až 38 percent žien, ktoré nejaké sexualizované násilie zažili, ho zažilo práve v partnerskom vzťahu.

Dizajnér LEGA Reindl: Skladám aj päť hodín denne, niekedy si necítim prsty

Milan Reindl s modelom Fordu GT, ktorý navrhol pre LEGO Technic. (zdroj: The Lego Group)

"Profesijne sme banda 'čudákov'. Je tu kuchár, umelecký kováč aj automechanik, dizajnér áut aj námorník, môj šéf je bývalý televízny reportér, jeho šéf je bývalý mäsiar. Láska k Technicu nás drží pohromade," hovorí o svojom tíme v spoločnosti LEGO jediný český dizajnér spoločnosti Milan Reindl.

Prácu dizajnéra dostal ako nadšený staviteľ. Učil angličtinu a chémiu na základnej škole a popri tom kreatívne staval z LEGO stavebníc, čo vytvoril, často dával na internet.

"Sú "výstavkári" a "stavitelia". Nemám nič proti nikomu z nich, na konci je dobre, že sa obaja hrajú," hovorí s tým, že mu viac sedí pôvodná myšlienka LEGA – prerábaj, vymýšľaj, konštruuj.

"Aj najväčšie LEGO Technic modely postavím raz, trochu sa s nimi pohrám a hneď ich trhám na kusy. Niekedy modely ani nestaviam a hneď robím niečo vlastné," vraví.

Luxus v Cannes: Na záchodoch chýba mydlo i papier, ale Nicole Kidman si umýva vlasy Evianom

Tim Roth a Nicole Kidman zažili na festivale v Cannes fiasko s filmom Kňažná z Monaka. (zdroj: SITA/AP)

Rozmary filmových a hudobných hviezd pretrvávajú, aj keď už je koncept nedosiahnuteľných a nedotknuteľných polobohov nejaké to desaťročie prekonaný.

Aj festival v Cannes musí vo svojom rozpočte počítať s touto položkou. Ten rozpočet je zvyčajne vo výške 20 miliónov eur a Francúzi vedia, že z polovice sa naň skladajú oni. Rok čo rok si preto so záujmom čítajú články o tom, ako boli ich peniaze minuté.

Tentoraz zarezonovala okrem iného informácia, čo si pri pobytoch v Cannes písala do zoznamu svojich prianí Nicole Kidman.

Smútok a strata neberú ohľad na logiku ani na rozum. Vyrovnávanie sa so smrťou má mnoho fáz

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

Nikdy som sa necítila bezmocnejšie. Hľadala som slová, ktoré by jej priniesli aspoň nejakú radosť, útechu, pokoj, keď neúprosne smerovala ku koncu. Ten prišiel 1. marca, keď moja mama zomrela. Dúfam, že to pre ňu bolo takým požehnaním, aké si predstavujem.

V dňoch, keď verím, si predstavujem, ako sa znovu stretáva s jej rodičmi, súrodencami a manželom, mojím otcom, a dokonca aj s mojím vlastným manželom. Vidím ju, ako tancuje, smeje sa a šantí a pri Perlovej bráne ponúka svoj jedinečný štýl: „Svätý Peter, premýšľali ste o výmene závesov za žalúzie?“

V dňoch, keď neverím, sa utešujem vedomím, že je aspoň voľná. Od úzkosti, ktorá ju trápila, keď jej ukradli myseľ; od telesnej bolesti a nemohúcnosti, ktoré poznačili tie posledné roky, mesiace a dni.

Pomáhal vytvoriť Kráľovstvo nebeské. V podmienkach, o akých môže na Slovensku len snívať

Richard Benčík alias Tyqa. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na Kolibe si počas socializmu k veľkým filmom nepričuchol, a tak hneď po revolúcii odišiel na voľnú nohu. Chvíľu to trvalo, než dostal prvú výraznú filmovú ponuku – v polovici 90. rokov ho prizvali k Dračiemu srdcu, ktoré vzniklo v americkej produkcii.

„Vyrábali sme doň jaskynné priestory,“ objasňuje Richard Benčík. A spomína hneď ďalší zahraničný projekt – Mierotvorcu s Nicole Kidmanovou a Georgeom Clooneym v hlavných úlohách. Oslovili ho, aby preň postavil repliku interiéru amerického Pentagonu. S tímom sa teda zavrel na zimný štadión v Bratislave a podľa fotografií tam stavali požadované priestory.

Najväčším a najnáročnejším projektom bol pre neho historický film Kráľovstvo nebeské, ktorý sa odohráva v stredoveku a nakrúcal sa v roku 2004. Režíroval ho slávny Ridley Scott s hereckými hviezdami ako Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons či Liam Neeson.

Benčík bol v tíme, ktorý mal za úlohu postaviť repliku dobového Jeruzalema.

Takto zabili Jozefa Chovanca. Jeho krv tečie po dlážke, kým papaláši letia na operu

Z inscenácie Obráťte kone! (Smrť Jozefa Chovanca) (zdroj: Joseph Marčinský)

Jozef Chovanec zomrel koncom februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na belgickom letisku Charleroi. Bol duševne chorý a na letisku sa správal neprimerane. O dva a pol roka neskôr unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako búcha hlavou o dvere cely a krváca. Vidieť, ako sa ho skupina policajtov pokúša násilím upokojiť, pričom mu jeden z policajtov prisadol hrudník na niekoľko minút. Policajti sa pri tom smejú.

Po zverejnení videa vznikol medzinárodný škandál.

Teraz o jeho smrti vznikla divadelná inscenácia. Sledujeme rôzne situácie. Ľudí náhliacich sa na prílety a odlety. Poľovníka, ktorý okamžite zakotvil v bare a do odletu sa poriadne opije. Dojemné zvítanie rodín aj papalášsku cestu vládnym špeciálom. Muža, ktorý od prvej chvíle leží uprostred scény s rozbitou hlavou, si v tomto letiskovom chaose nikto nevšíma.

Autor a režisér Ján Mikuš vo svojej inscenácii Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca) prináša znepokojivý pohľad na povrchné aj brutálne situácie, ktoré sa síce stali nedávno, no zabúdame na ne rovnako rýchlo ako na udalosti v letiskových halách.

Na impotenciu sa myslí viac ako na predmenštruačný syndróm. Zdravie žien dáva výskum na druhú koľaj

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME)

Vedecké tímy viac skúmajú mužské než ženské zdravotné problémy. Mužská erektilná dysfunkcia sa napríklad týka približne 19 percent mužov. Napriek tomu sa mu výskumy ešte pred niekoľkými rokmi venovali päťnásobne častejšie ako predmenštruačnému syndrómu, s ktorým sa stretáva asi 90 percent žien. Aj v súčasnosti sú rozdiely v počte výskumov stále zjavné.

Ešte v 90. rokoch minulého storočia sa zase viaceré prejavy chronickej či funkčnej bolesti, ktoré vo veľkom postihujú práve ženy, takmer neskúmali.

Niektoré iba dostali pomenovanie a definíciu. Aj preto dnes chýba množstvo informácií v medicínskej komunite a tiež povedomia o ženských ochoreniach a telách.

Zabudnite na nudné balkónové hranty s letničkami. Ako si vybudujete črepníkovú záhradu?

Farebná záhradka v nádobách môže zdobiť váš dvor a terasu od jari do jesene. (zdroj: Adobe Stock)

Je to festival farieb, štruktúr, vôní a tvarov, ktorý na malej ploche oslavuje krásu kvetov. Na mysli máme výsadbu v nádobách, ktoré vytvoria pôsobivé zákutie v ktorejkoľvek časti dvora, či záhrady.

Nemusíte byť skúseným záhradkárom, aby ste ju udržali pri živote. A nemusíte mať ani veľký dvor, aby ste si jej krásu užívali plnými dúškami. Možno aj preto sú črepníkové záhrady mimoriadne obľúbené vo všetkých kútoch sveta.

Kultúrne tipy

Carmina Burana prichádza premiérovo do Baletu SND. (zdroj: SND)

Končí sa Košická jar, začína sa Pískanie v tme. Kam za kultúrou od 19. do 26. mája?

Víkendový recept

Tvarohové buchty. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Vráťte sa do detstva vďaka buchtám, bábovke či strúhanému koláču. Vybrali sme pre vás recepty na tradičné koláče ako od starej mamy.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.