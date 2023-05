Prieskum: Na reprezentáciu v zahraničí by si ľudia vybrali Pellegriniho, nechcú Matoviča

Uhrík predbehol Kollára či Šimečku.

BRATISLAVA. Viac než polovica ľudí si myslí, že ako premiér by v zahraničí Slovensko dobre reprezentoval šéf Hlasu Peter Pellegrini. Až 52 percent opýtaných ľudí odpovedalo v prieskume na to, že by to určite zvládol dobre alebo skôr by to zvládol. Opak si myslí 47 percent opýtaných.

Ukázal to prieskum agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo, ktorý vznikal formou osobných rozhovorov.

Druhú najväčšiu dôveru ľudí na reprezentáciu krajiny získal trojnásobný expremiér Robert Fico zo Smeru (40 percent), a to aj napriek jeho proruskej rétorike. Za ním nasleduje dnes už bývalý premiér Eduard Heger z Demokratov (26 percent).

Dáta pre tento prieskum zbierala agentúra Focus pred takmer mesiacom. V tom čase ešte nebolo známe, že Hegerov kabinet vystrieda úradnícka vláda a v akom bude zložení. Verejnosť takisto ešte nevedela o kauze dotácie pre firmu rodiny exiministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.

Prekvapením prieskumu je, že tesne za Hegerom skončil na štvrtom mieste líder Republiky Milan Uhrík (24-percentná podpora). O europoslancovi je pritom známe, že spoločnosť Gerulata Technologies venujúca sa analýze dát a boju proti dezinformáciám, ho minulý rok zaradila medzi najviac nebezpečné proruské informačné zdroje. Pri Uhríkovi sa však ukázalo, že až desať percent ľudí nevedelo vyhodnotiť, ako by si počínal pri reprezentácii krajiny v zahraničí ako premiér.

Pellegrini na výsledky prieskumu reagoval slovami vďaky, no zároveň sa vôbec prvý raz výraznejšie ohradil voči prípadne povolebnej spolupráci s Republikou. V uplynulých mesiacoch na túto otázku reagoval vyhýbavo.

"My v Hlase ani neuvažujeme a nerozmýšľame o tom, že by naša budúca spolupráca mala byť založená na koaličnej spolupráci s Republikou. Nemyslím si, že títo ľudia nespochybňujú holokaust, nespochybňujú hrôzy druhej svetovej vojny," povedal Pellegrini v nedeľu v relácii Na telo.

Uhrík napriek nálepke šíriteľa dezinformácií predbehol v rebríčku aj predsedu parlamentu Borisa Kollára zo Sme rodina a Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska, ktorí zhodne dosiahli 23-percentnú podporu.

Šimečka je rovnako ako Uhrík europoslancom, pričom jeho strana sa podľa preferencií politických strán dlhodobo umiestňuje na treťom mieste s výrazne väčšou podporou než má Republika.

Na chvoste celého rebríčka skončil expremiér a šéf OĽaNO Igor Matovič, ktorý by dobre reprezentoval len podľa siedmich percent ľudí. Naopak, až 93 percent opýtaných si myslí opak.

Dáta z prieskumu potvrdili podobné naladenie voličov Smeru a Hlasu. Voliči týchto strán označili za najlepšieho reprezentanta lídra "svojej strany" a hneď na druhom mieste v oboch prípadoch skončili Fico a Pellegrini.

Voliči Progresívneho Slovenska zas po Šimečkovi označili za najlepšiu alternatívu Hegera a šéfa SaS Richarda Sulíka.

V skupine nerozhodnutých voličov vedie Pellegrini, Fico a Kollár a pri nevoličoch platí poradie Pellegrini, Fico a Heger.

