OĽaNO sa ide spájať. V pondelok hnutie požiada o zmenu názvu

Zatiaľ nie je jasné, s kým sa bude OĽaNO spájať.

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO sa pred nadchádzajúcimi voľbami bude spájať s inými politickými subjektmi. V pondelok 22. mája požiada na Ministerstve vnútra o zmenu názvu. Povedal to na brífingu šéf hnutia Igor Matovič. Nespresnil však, s kým sa hnutie plánuje spájať.

„Rokujeme s Kresťanskou úniou, so stranou NOVA, ktorú zakladal Daniel Lipšic, a takisto rokujeme aj so stranou Za ľudí," povedal Matovič. Zároveň vyzval menšie opozičné strany, ktorým hrozí, že neprekročia päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, aby spolu rokovali.

Inak podľa neho hrozí, že prepadnú tri až štyri strany so ziskom okolo štyroch percent hlasov. „Všetky strany, ktoré sú pod piatimi percentami, by sa mali správať zodpovedne," povedal Matovič. Ďalej podľa neho hrozí, že Smer a jeho spojenci dosiahnu ústavnú väčšinu a zmenia spôsob voľby prezidenta. „V prípade, ak prepadnú ich hlasy, tak nie Fico si zabezpečí ústavnú väčšinu, ale oni mu zabezpečia ústavnú väčšinu," dodal Matovič.