Ranný brífing: Republika sa zbavuje puncu fašistov, v Moldave nemajú šťastie na vyšetrovateľa

Republike sa darí zbavovať nálepky fašizmu, prieskumy preferencií ju posielajú do parlamentu. ĽSNS je medzitým hlboko pod čiarou, jej odsúdený predseda Marian Kotleba ani nemôže kandidovať a hľadá diabla na eurobankovkách.

Kauza razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z leta 2013 sa vracia na začiatok. Prípad však skončil u rovnakého vyšetrovateľa, ktorý vinil Rómov z krivej výpovede.

Červený koberec, najväčšie hollywoodske hviezdy. Ale aj kontroverzie, kritika, napätie medzi francúzskym a americkým filmom, nevraviac o streamovacích platformách. Aký je tohtoročný filmový festival v Cannes? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Po bromhexine s vodkou Kotleba hľadá diabla na eurobankovkách. Uhrík zatiaľ zbiera voličov

Niekdajší blízki spolupracovníci Milan Uhrík a Marian Kotleba. (zdroj: SITA)

Len za posledné dva týždne sa predseda strany Republika Milan Uhrík fotil medzi deťmi na podujatí s názvom Deň rodiny v Čertovej peci, na facebooku zverejnil video zo svojho vystúpenia v Európskom parlamente, ktoré zdieľalo sedemtisíc ľudí, či zverejnil fotku zo spisovania podnetu pre Európsku komisiu, aby odvolala svojho zástupcu na Slovensku. Dohromady pridal na facebooku za 14 dní 34 príspevkov.

Predseda extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba zatiaľ skladá eurobankovky. Robí to tak, aby mu z mapy Európy vždy vyšiel obrázok pripomínajúci tvár diabla s rohami. Ale iba po tom, čo zloženú bankovku ešte priloží k zrkadlu.

Po dvoch volebných obdobiach, keď sa ĽSNS podarilo dostať do parlamentu, s ňou už ako s relevantnou stranou rátať netreba, hodnotí politológ Univerzity Komenského Pavol Baboš. Šanca, že by sa strana ešte pozviechala, je mizivá.

Kotlebovej strane, ktorú ešte necelé dva mesiace pred voľbami 2020 chcelo voliť 13,6 percenta ľudí a analytici nevylučovali ani jej prípadné víťazstvo, dnes prieskumy prisudzujú podporu od 0,7 do 1,7 percenta.

Jej miesto zabrala Republika, ktorej členom sa napriek pôsobeniu v ĽSNS podľa politológa Tomáša Nociara darí navonok úspešnejšie "zbavovať reputácie fašizmu".

Policajtov z razie v Moldave rieši po rokoch ten istý vyšetrovateľ, ktorý vinil Rómov z krivej výpovede

Osada v Moldave nad Bodvou. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

Kauza razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z leta 2013 sa na samom počiatku začala preverovaním toho, či bol postup policajtov v poriadku. Zakrátko sa však otočila proti poškodeným obyvateľom, z ktorých boli zrazu obvinení a neskôr aj obžalovaní.

Po takmer desiatich rokoch, najmä po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech Rómov, sa vyšetrovanie vracia na začiatok. Policajná inšpekcia začiatkom marca tohto roka opäť začala trestné stíhanie pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších trestných činov.

Ako problém sa však ukazuje, že prípad skončil u rovnakého vyšetrovateľa z Banskej Bystrice, ktorý v rokoch 2015 a 2016 pôvodné vyšetrovanie zastavil. Namiesto pochybenia policajtov mal totiž podozrenie, že Rómovia nevypovedali pravdu a dopustili sa krivej výpovede.

Keď teraz poškodení Rómovia zistili, že ich prípad opäť skončil u rovnakého vyšetrovateľa, podali námietky zaujatosti. Takéto námietky sú namieste aj podľa ministerky spravodlivosti Jany Dubovcovej, ktorá sa téme razie v Moldave venovala ešte ako ombudsmanka.

Moldava patrí medzi naše najväčšie hanby: Nikto, kto mal bezprostredne po „akcii“ v Moldave nad Bodvou pevný názor, že policajný zásah bol oprávnený, ho nezmení. Platí to aj pre vyšetrovateľa inšpekčnej služby. Je priezračne jasné, že dnes to na inšpekcii nemôže posudzovať ten istý človek, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Dlhšie čakanie na urgentoch: Ľudia v Bratislave a okolí, ktorí dostanú nečakané zdravotné ťažkosti, sa od júna musia pripraviť, že na urgentných príjmoch v hlavnom meste budú čakať niekoľko hodín. Malacky ten svoj zatvárajú a Bory ho otvoria až v septembri. Pacientov z celej župy tak budú prijímať štyri urgentné príjmy v hlavnom meste.

Čo sa mení pri rodičovskom príspevku: Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Od septembra by tak rodičia mohli získať viac peňazí.

Sentiment k Rusku u nás prežíva dodnes: S Rusmi musíme hovoriť, aj keď nás označujú za nepriateľov, hovorí v rozhovore pre SME nový minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. Tieto vzťahy si potom vláda vie prispôsobiť potrebám, čo sa podľa neho už deje. Príklon Slovákov k Rusku má podľa neho aj historické dôvody.

Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Od septembra by tak rodičia mohli získať viac peňazí. Sentiment k Rusku u nás prežíva dodnes: S Rusmi musíme hovoriť, aj keď nás označujú za nepriateľov, hovorí v rozhovore pre SME nový minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. Tieto vzťahy si potom vláda vie prispôsobiť potrebám, čo sa podľa neho už deje. Príklon Slovákov k Rusku má podľa neho aj historické dôvody.

Musk mení twitter na sieť krajnej pravice. Jeho plány sa nekončia na Zemi

Elon Musk. (zdroj: SITA/AP)

Elon Musk sa označuje za umierneného voliča, ktorý v minulosti volil demokratických prezidentov Baracka Obamu alebo Joea Bidena, no v posledných rokoch stojí na strane republikánov.

Po Muskovom prebratí totiž twitter dovolil vrátiť sa ľuďom, ktorých v minulosti firma zablokovala pre porušovanie pravidiel alebo šírenie nenávistných prejavov. S argumentom, že sociálna sieť je miestom na slobodnú výmenu názorov, sa na twitter vrátil napríklad neonacista Andrew Anglin.

Charlie Warzel z Atlanticu už Muska vníma ako krajne pravicového aktivistu. „Jeho nákup twitteru bol otvoreným politickým krokom skrytým za tvrdeniami o nutnosti chrániť slobodu prejavu,“ napísal.

Článok vyšiel v decembri minulého roka. Tento týždeň k nemu Warzel doplnil, že twitter sa už stal krajne pravicovou sieťou. Ako platformu na svoju novú reláciu sa ho chystá využiť Tucker Carlson, ktorého nedávno vyhodili z Fox News, lebo jeho klamstvá viedli k súdnemu vyrovnaniu za 787,5 milióna dolárov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Sťahovanie wagnerovcov z Bachmutu: Wagnerova skupina začala so sťahovaním svojich vojakov z pozícií v Bachmute, vyhlásil šéf skupiny Jevgenij Prigožin s tým, že žoldnieri dokončia svoje stiahnutie k 1. júnu. Wagnerovcov na predmestiach Bachmutu nahradili príslušníci ruskej armády, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Wagnerovci však stále zostávajú vo vnútri mesta.

Začiatok protiofenzívy: Ukrajinská protiofenzíva sa začala a prebieha už niekoľko dní, vyhlásil poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. "Protiofenzívou je aj intenzívne ničenie logistiky nepriateľa," vysvetlil. Nejde tak podľa neho o jednorazovú akciu, ale desiatky rôznych.

Pozadie útoku na Kremeľ: Útok dronov na moskovský Kremeľ na začiatku mája pravdepodobne zorganizovali ukrajinské zvláštne vojenské alebo spravodajské jednotky, napísal denník The New York Times s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb. Útok podľa nich Rusko prekvapil.

Útok dronmi na Kyjev: Ukrajina zostrelila všetkých 36 dronov, ktorými Rusko zaútočilo na Kyjev. Išlo už o dvanásty masový vzdušný útok na Kyjev od začiatku mája a trval viac ako tri hodiny.

Jadrové zbrane v Bielorusku: Ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali dokumenty o rozmiestnení nestrategických jadrových zbraní na bieloruskom území. Následne na to bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil, že Moskva už začala s presunom týchto jadrových zbraní.

Zo zahraničných webov:

Viac peňazí dostanú pred voľbami dôchodcovia aj rodičia malých detí. Aké zmeny schválili poslanci?

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Parlament opäť rozdával. Pred voľbami by si mohli polepšiť poberatelia dôchodkov aj rodičia malých detí. Cez novelu o sociálnom poistení od poslancov Sme rodina prešli viaceré pozmeňovacie návrhy. Pôvodne mali len opraviť chyby týkajúce sa valorizácie penzií. Aby zmeny platili, musí zákon ešte podpísať prezidentka Zuzana Čaputová.

Poslanci schválili mimoriadne zvýšenie dôchodkov od júla tohto roka o 10,6 percenta. V priemere si poberatelia penzií polepšia o viac ako 60 eur.

Mimoriadna valorizácia by mohla prebiehať rovnako ako každoročné zvyšovanie penzií v januári. Znamená to, že ľudia o vyšší dôchodok nemusia nikde žiadať, príde im automaticky. Viac by mohli dostať už v júlovom výplatnom termíne.

Sociálna poisťovňa musí teraz narýchlo „zapracovať“ aj poslancami schválenú mimoriadnu valorizáciu. V prípade, že by penzistovi po júlovej mimoriadnej valorizácii dôchodok vychádzal vyšší ako minimálny, bude dostávať túto sumu. V opačnom prípade mu poisťovňa bude vyplácať zvýšenú minimálnu penziu.

V krátkosti z ekonomiky:

Penta sa vracia: V širšom centre Bratislavy došlo k ďalšiemu zaujímavému obchodu. Developeri Penta Real Estate a HB Reavis sa dohodli na predaji pozemkov na Mlynských nivách. Penta Real Estate sa tak vracia do rodiaceho sa bratislavského downtownu. Na pozemkoch plánuje vybudovať projekt, ktorý bude kombináciou bývania a kancelárií.

Eurovea otvorila novú časť: Eurovea sa stala najväčším nákupným centrom na Slovensku. Otvorila svoju „dvojku", ktorá nákupné možnosti komplexu na ľavom bratislavskom brehu Dunaja rozšírila o ďalších 25-tisíc štvorcových metrov plochy. Hlavným lákadlom Eurovey 2 a vlastne celého nákupného centra bude írsky reťazec s oblečením Primark.

Krach PB Power Trade vyvoláva otázniky: V jednom roku tržby firmy prekonajú hranicu sto miliónov eur, no v ďalšom už hasí problémy, aby namierila do konkurzu. To je v skratke príbeh spoločnosti PB Power Trade. V mnohom je poučný a veľavravný. Dodávateľ energií ukázal, aká tenká hranica je medzi úspechom a pádom. V konkurze je už deväť rokov a súdy ho riešia dodnes.

Ramsayho cesta sa končí. Na čo Slováci mali a nemali v Rige

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay s asistentmi. (zdroj: SITA)

Málo gólov, nedotiahnuté koncovky kľúčových zápasov, zbytočné oslabenia tímu. Tieto faktory hrali na šampionáte proti Slovákom. Hráčsky materiál, ktorý mali tréneri v Rige, sa javil sprvoti lepšie, ako v skutočnosti bol. Viacero súčiastok odpadlo, poniektoré neboli správne namazané alebo nesadli podľa predstáv.

Craig Ramsay šéfuje slovenskej striedačke šesť rokov. Jeho prvý šampionát bol v Kodani 2018. Medzi dánskym a lotyšským turnajom je až príliš veľa paralel. Množstvo hráčov si len zvykalo na jeho systém. Tesné zápasy proti favoritom sa Slováci stále nenaučili vyhrávať. Zvládnu to v jednom z piatich prípadov.

Energia, ktorá sršala z kanadského barda, vyprcháva. Nemožno si klamať. Ramsay má 72 rokov. Kto si všímal podrobne jeho gestá a mimiku, musel vidieť rozdiely spred niekoľkých rokov. Kanaďan pôsobil vyčerpane. Za tie roky dal slovenskému hokeju viac, ako sme čakali.

Reprezentácia potrebuje nový impulz. Od koho, je otázne. Ani jeden z Ramsayho asistentov nedorástol na pozíciu hlavného trénera. Šampionát v roku 2024 v Prahe a Ostrave je však veľké lákadlo.

Traumatizovaná kosatka mohla spustiť vlnu útokov na plachetnice

Za útokmi na lode môže byť jedna traumatizovaná kosatka. (zdroj: SITA/AP)

Plachetnica Champagne so štvorčlennou posádkou bola na ceste z Tenerife do Malagy, keď začuli hlasný rachot. Kapitán lode Werner Schaufelberger si najskôr myslel, že do niečoho narazili.

„Veľmi rýchlo som si uvedomil, že loď napadli kosatky,“ povedal pre nemecký web Yacht. Dve menšie a jedna veľká kosatka útočili na loď s prestávkami dokopy hodinu a pol, keď do plachetnice začala natekať voda.

Útoky kosatiek na ľudí a lode sú ojedinelé, no pri Pyrenejskom polostrove ich počet v posledných troch rokoch výrazne narastá. Zdá sa, akoby od seba kosatky napodobňovali stratégiu útokov.

Podľa vedcov za všetkým môže byť jedna traumatizovaná kosatka s menom White Gladis (Biela Gladis). Zmenu v jej správaní mohla odštartovať zrážka s loďou alebo uviaznutie v ilegálnej rybárskej sieti.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vtáčí spev nám pomáha: Chcete zlepšiť svoje duševné zdravie? Začnite si všímať vtáctvo. Dve štúdie uverejnené v časopise Scientific Reports ukázali, že pozorovať alebo počúvať vtáky môže napomáhať našej duševnej pohode. Výskumy neustále dokazujú, že častejší kontakt a interakcia s prírodou sa spájajú s lepším zdravím tela aj mozgu.

Málo účinná recyklácia plastov: Výskum na Strathclyde University v škótskom Glasgowe prispel k rastúcim obavám, že recyklácia nie je takým účinným riešením problému znečistenia plastmi, ako si mnohí myslia. Recykluje sa len zlomok vyrobených plastov. Podľa nedávnych odhadov sa vo svete recykluje približne deväť percent.

Najstarší zaznamenaný bozk: Jedna skupina antropológov zastáva názor, že bozkávanie je inštinktívne, veď ho vidíme aj u šimpanzov. Iní ho považujú za naučené správanie. Z domnienky, že bozkávať sa ľudia naučili, sa vynára jedna zaujímavá otázka: kedy sa odohral vôbec prvý bozk v ľudskej histórii?

Rozhovory ZKH: Jana Dubovcová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo čaká ľudí od júna na súdoch, keď sa spustí súdna reforma? Ako sa pozerá na registrované partnerstvá? Aký má názor na zrušenie paragrafu 363? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Janou Dubovcovou, ministerkou spravodlivosti v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora.

Index: Napriek kríze plánujú tisíce bytov. Kde budú stavať najväčší rezidenční developeri?

Ľudskosť: Čo nás učí prípad malej Editky? O peniazoch sa musíme baviť, aj keď ide o život

Dano Heriban. (zdroj: Hej, ty!)

Cuketovo-zemiaková fritata. (zdroj: Pexels/Shameel Mukkath)

Sýte raňajky, desiata do práce i pochúťka na piknik. Vyskúšajte cuketovo-zemiakovú frittatu.

