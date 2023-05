Rozhodnutie o kandidatúre už nechce Čaputová dlho odkladať, právne kroky proti Ficovi pripravujú

S výkonom úradníckej vlády je zatiaľ spokojná.

BRATISLAVA. Oznámenie rozhodnutia o prípadnej opätovnej kandidatúre už prezidentka Zuzana Čaputová nechce dlho odkladať. Povedala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Termín oznámenia podľa jej slov posunulo vnútropolitické dianie a vymenovanie úradníckej vlády.

S výkonom úradníckej vlády je spokojná

Čaputová je zatiaľ s výkonom úradníckej vlády spokojná. „Mám z toho nateraz naozaj dobrý pocit," uviedla.

Pozitívne zhodnotila aj doteraz prezentované priority kabinetu. Doplnila tiež, že vláda zatiaľ odoláva politickým útokom a snahám vtiahnuť ich do politického boja.

Prezidentka vysvetlila, že pri rozhodovaní o úradníckej vláde sa rozhodovala aj na základe toho, že vláda Eduarda Hegera (Demokrati) mala pripravenú sadu zákonov, ktoré bolo potrebné schváliť, napríklad energetickú pomoc. Priznala, že si uvedomovala, že táto legislatíva má vyššiu šancu prejsť, pokiaľ bude Heger predsedom vlády, čo sa i podarilo.

Prezidentka si myslí, že ak by úradnícku vládu vymenovala skôr, išlo by síce o mocenské gesto, no zároveň by viedlo k odporu politických subjektov. Je toho názoru, že dlhšie trvanie Hegerovej vlády viedlo k vyššej akceptácii úradníckej vlády.

Čaputová sa stretáva s ministrami

Vyslovenie dôvery vláde je podľa prezidentky už otázkou politických rozhodnutí. Vie, že strany sú v kampani, ale dúfa, že tí, ktorí vyslovili nedôveru vláde Eduarda Hegera a nedokázali sa dohodnúť na novej 76-ke v parlamente, aspoň dajú šancu úradníckej vláde a nepôjdu proti nej len preto, že je to úradnícka vláda.

V súvislosti s programovým vyhlásením vlády Čaputová uviedla, že sa stretáva s jednotlivými ministrami a diskutuje s nimi o prioritách ich rezortov. Podotkla ale, že táto vláda má krátky mandát a nemožno očakávať systémové veci, keďže nemôže ani predkladať legislatívu do Národnej rady. Ocenila však, že úradnícka vláda sa chce usilovať o konsolidáciu a zaistenie riadneho chodu štátu a myslí dopredu, nielen po obdobie svojho mandátu.

Právne kroky proti Ficovi pripravuje

Právne kroky voči predsedovi strany Smer Robertovi Ficovi sú podľa slov prezidentky v príprave. Chce, aby podanie bolo kvalitné.

Prezidentka sa vyjadrila, že už ani nevie, či má ešte zmysel vyjadrovať sa ku klamlivým tvrdeniam o jej osobe. Povedala ale, že ich autori nepredložili žiadny dôkaz, keďže žiadny ani neexistuje. Podľa nej to vedie k oslabovaniu úradu prezidenta a je toho názoru, že takéto tvrdenia menia politiku len na boj.

Prvý dialóg o zostavovaní vlády povedie po predčasných parlamentných voľbách s človekom, ktorý bude stáť na čele víťaznej strany, uviedla v odpovedi na otázku, či by poverila zostavovaním vlády Fica, ak by Smer vyhral.

