Ranný brífing: Ovplyvňuje Rusko voľby v prospech Smeru? Polícia to nevyvrátila

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Informáciu, že Slovák bol v Rusku prebrať peniaze v prospech Smeru na manipuláciu volieb, ktorú povedal exminister obrany Jaroslav Naď, nechcú inštitúcie bližšie komentovať. Z niektorých odpovedí však vyplýva, že prinajmenšom s touto informáciou pracujú.

Z niektorých nákupných centier náhle odišli známe značky, hovorí sa o kríze v retailovom biznise, do toho prichádzajú nové projekty a rozširovania nákupných centier. Čo sa deje na trhu? Dokáže uživiť toľko hráčov? A budeme sledovať krachy nákupných centier? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Manipuláciu volieb Ruskom nechcú zodpovední komentovať, polícia hovorí o prípade

Rusi chcú ovplyvniť voľby v prospech Smeru, tvrdí exminister obrany Jaroslav Naď. (zdroj: TASR)

Rusko sa zrejme nevzdalo ambície ovplyvňovať voľby v iných krajinách. Po tom, ako mu to bolo dokázané v prezidentských voľbách v roku 2016 v USA, sa podozrenie z ich manipulácie volieb zo strany Ruska vyskytlo aj na Slovensku.

„Občan Slovenskej republiky bol v Rusku prebrať peniaze v prospech Smeru na manipuláciu volieb. Informáciu má aj polícia,“ povedal v nedeľu v Markíze bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Polícia jeho informáciu nevyvrátila.

„Polícia sa zaoberá každým konaním, ktoré má znaky protiprávneho konania, o ktorom sa relevantným spôsobom dozvie. Bližšie informácie však v tomto prípade nie je možné poskytnúť,“ povedala jej hovorkyňa Karolína Barinková.

Informáciu o snahe manipulácie septembrových volieb u nás nepotvrdili ani nevyvrátili ani prezidentka Zuzana Čaputová či šéf parlamentu Boris Kollár. „Je to vylúčené. Smer nikdy žiadne externé peniaze neprijal,“ poprel Naďovu informáciu Robert Kaliňák. Na Slovensku boli už tri prípady ovplyvňovania mienky Ruskom.

Opatrne s bombami v kampani: Možno si Jaroslav Naď myslel, že kto do vás falšovaním volieb, vy doňho zmenou prezidentskej voľby. A kto do vás americkými agentmi, tak vy doňho ruskými. Bola by však veľká škoda vyplytvať zjavne závažné informácie spôsobom, ktorý ich splošťuje na úroveň kampaňového prekrikovania, píše Zuzana Kepplová.

Malacky zatvárajú urgent a Bory ho ešte neotvorili. Na bratislavských urgentoch sa bude čakať hodiny

Čakacia doba na urgentoch v Bratislave sa od júna ešte zvýši. (zdroj: TASR)

Ľudia v Bratislave a okolí, ktorí dostanú nečakané zdravotné ťažkosti, sa od júna musia pripraviť, že na urgentných príjmoch v hlavnom meste budú čakať niekoľko hodín.

K prvému júnu totiž zatvára urgentný príjem nemocnica v Malackách. Jeho pacientov budú musieť prevziať štyri urgentné príjmy v Bratislave - v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a na Kramároch. Predĺžia sa tak aj čakacie lehoty, pravdepodobne sa budú rátať v hodinách.

Okrem týchto urgentov pre dospelých existuje ešte urgent pre deti v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch. Je jediný pre celý Bratislavský kraj. Aj na ňom sa čaká hodiny.

Zlepšenie poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti príde najskôr na jeseň, keď by mala súkromná Nemocnica Bory na severozápade Bratislavy otvoriť svoj nový urgentný príjem. Zatiaľ však naň nemá zmluvu ani s jednou poisťovňou.

Štyri urgenty Univerzitnej nemocnice Bratislava a detský v NÚDCH tak budú o pár dní jediné, ktoré budú ošetrovať akútne zdravotné stavy obyvateľov Bratislavského kraja. Žije v ňom viac ako 723-tisíc ľudí.

V krátkosti z domova:

Spoločná kandidátka Modrých – Mosta-Híd: Strany Modrí – Európske Slovensko a Most-Híd 2023 pôjdu do septembrových parlamentných volieb na spoločnej kandidátke, ktorú začínajú pripravovať. Jej lídrom bude šéf Modrých Mikuláš Dzurinda, dvojka bude predseda Mostu-Híd László Sólymos. Kandidátku Modrí – Most-Híd sú pripravení otvoriť aj ďalším politickým stranám.

Strany Modrí – Európske Slovensko a Most-Híd 2023 pôjdu do septembrových parlamentných volieb na spoločnej kandidátke, ktorú začínajú pripravovať. Jej lídrom bude šéf Modrých Mikuláš Dzurinda, dvojka bude predseda Mostu-Híd László Sólymos. Kandidátku Modrí – Most-Híd sú pripravení otvoriť aj ďalším politickým stranám. Neotvorená mimoriadna schôdza: Poslanci Národnej rady neotvorili mimoriadnu 93. parlamentnú schôdzu ani na druhýkrát, prezentovalo sa len 68 poslancov. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, treba nadpolovičnú väčšinu, čiže 76 poslancov. Predseda parlamentu Boris Kollár odložil mimoriadnu schôdzu na dnes o 9:00.

Poslanci Národnej rady neotvorili mimoriadnu 93. parlamentnú schôdzu ani na druhýkrát, prezentovalo sa len 68 poslancov. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, treba nadpolovičnú väčšinu, čiže 76 poslancov. Predseda parlamentu Boris Kollár odložil mimoriadnu schôdzu na dnes o 9:00. Bašternákovci musia vracať nehnuteľnosti: Rodičia odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka musia vrátiť do konkurzu tri byty, ktoré im syn predtým daroval, rozhodol o tom bratislavský okresný súd. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Rovnaký súd bude rozhodovať aj o vilách na Slavíne a Donovaloch, ako aj o podieloch v Bašternákových bývalých firmách.

Na traktory pripevňujú pancierové dosky. Ukrajinskí farmári pre úrodu riskujú životy

Časť ruskej rakety v poľnohospodárskej pôde. (zdroj: SITA/AP)

Ukrajinskí poľnohospodári po celej krajine sa vinou vojny rozhodujú medzi životom a smrťou – stojí sadenie semien za riziko, že neúmyselne odpália nevybuchnutú muníciu?

Ruská invázia, ktorá trvá už pätnásty mesiac, urobila podľa tamojších úradníkov z Ukrajiny najviac zamínovanú krajinu sveta. Polia, ktoré sú pre poľnohospodárov životne dôležité, sa premenili na potenciálne smrtiace pasce.

V južnej pobrežnej Chersonskej oblasti, ktorá má najúrodnejšiu pôdu v krajine, poľnohospodári opatrne prehľadávajú svoje polia a hľadajú na nich živú muníciu. Jazda traktorom alebo pluhom je príliš nebezpečná.

Podľa oficiálnych odhadov ukrajinského ministerstva agrárnej politiky a potravinárstva a kyjevskej ekonomickej školy spôsobila ruská invázia ukrajinskému poľnohospodárskemu sektoru škody vo výške viac ako 6,6 miliardy dolárov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kyjev pod paľbou: Ruská armáda po dlhšom čase výlučne nočných vzdušných útokov udrela na Kyjev počas dňa, keď bola väčšina ľudí v práci a na ulici. Kyjev sa pritom stal terčom útokov už v noci na pondelok. Po niekoľkých hodinách sa potom mestom znovu rozozneli sirény a boli hlásené explózie. Protivzdušná obrana však zničila všetkých viac ako 40 dronov a rakiet mieriacich na mesto.

Ruská armáda po dlhšom čase výlučne nočných vzdušných útokov udrela na Kyjev počas dňa, keď bola väčšina ľudí v práci a na ulici. Kyjev sa pritom stal terčom útokov už v noci na pondelok. Po niekoľkých hodinách sa potom mestom znovu rozozneli sirény a boli hlásené explózie. Protivzdušná obrana však zničila všetkých viac ako 40 dronov a rakiet mieriacich na mesto. Snaha o vyčerpanie protivzdušnej obrany: Rusko sa snaží intenzívnejšími útokmi vyčerpať protivzdušnú obranu Ukrajiny. „Nepriateľ sa snaží držať civilné obyvateľstvo v nadmernom psychickom napätí,“ uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko a dodal , že pri nočných útokoch na ukrajinskú metropolu nikto neutrpel zranenia.

Rusko sa snaží intenzívnejšími útokmi vyčerpať protivzdušnú obranu Ukrajiny. „Nepriateľ sa snaží držať civilné obyvateľstvo v nadmernom psychickom napätí,“ uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko a dodal , že pri nočných útokoch na ukrajinskú metropolu nikto neutrpel zranenia. Rusi zasiahli vojenské zariadenia: Ruské útoky zasiahli vojenské zariadenia v Chmeľnickej oblasti na západe Ukrajiny. Zásah dostali sklady paliva, maziva, munície a päť lietadiel. Tie teraz nefungujú a je nutné opraviť aj ranvej.

Ruské útoky zasiahli vojenské zariadenia v Chmeľnickej oblasti na západe Ukrajiny. Zásah dostali sklady paliva, maziva, munície a päť lietadiel. Tie teraz nefungujú a je nutné opraviť aj ranvej. Kyjev sľubuje skorú odplatu: Náčelník ukrajinského ministerstva obrany Kyrylo Budanov prisľúbil odplatu za najnovšiu vlnu útokov na Kyjev a ďalšie mestá Ukrajiny. Táto odveta príde podľa Budanova „veľmi skoro“.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Z Bratislavy odchádza obchodný reťazec: Nechávame to ekonomicky silnejším

Jednotu na Mierovej ulici zrekonštruovali a vynovili. (zdroj: COOP Jednota NZ)

Obyvatelia Mierovej ulice v Bratislave si od istého času začali cez sociálne siete posielať oznamy. Navzájom sa informovali o tom, či je tamojšia predajňa Coop Jednota otvorená. Napríklad v septembri 2019 sa na dverách predajne objavil oznam, ktorý informoval o tom, že predajňa je od 19. septembra na neurčito zatvorená.

Podobných oznamov však bolo viac. Raz išlo o inventúru, inokedy o technické problémy. Prevádzkovateľom obchodu bola Coop Jednota Dunajská Streda, ktorá mala ďalšiu prevádzku aj na Dulovom námestí.

Vedenie spoločnosti Coop Jednoty Dunajská Streda sa nakoniec rozhodlo bratislavský trh opustiť. „Rozhodli sme sa zavrieť pobočky v Bratislave z ekonomických dôvodov,“ hovorí pre INDEX Ľudovít Kulcsár, predseda predstavenstva Coop Jednoty Dunajská Streda.

Hovorí však, že sa seba našli náhradu. „COOP Jednota Dunajská Streda končí s prevádzkovaním uvedených pobočiek, ale Coop Jednota naďalej ostáva v Bratislave s tým, že prevádzkovateľom predajní sa stáva Coop Jednota Nové Zámky,“ vysvetľuje.

V krátkosti z ekonomiky:

Márne čakanie na fotovoltiku: Na fotovoltiku čakal Peter Ondráš takmer rok. Prišiel o dotáciu a vyhrážali sa mu pokutou. V podobnej situácii sa môžu ocitnúť aj ďalší záujemcovia o solárne panely, ktorým dodávateľ v poslednej chvíli zruší objednávku.

Na fotovoltiku čakal Peter Ondráš takmer rok. Prišiel o dotáciu a vyhrážali sa mu pokutou. V podobnej situácii sa môžu ocitnúť aj ďalší záujemcovia o solárne panely, ktorým dodávateľ v poslednej chvíli zruší objednávku. Náklady na valorizované dôchodky: Dodatočné náklady skoršej mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ktorú schválil parlament a dôjde k nej už v polovici roka, predstavujú v roku 2023 približne 420 miliónov eur. Náklady v ďalších troch rokoch kompenzujú úsporu 120 až 150 miliónov eur.

Dodatočné náklady skoršej mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ktorú schválil parlament a dôjde k nej už v polovici roka, predstavujú v roku 2023 približne 420 miliónov eur. Náklady v ďalších troch rokoch kompenzujú úsporu 120 až 150 miliónov eur. Nové cyklotrasy: Ministerstvo dopravy vyčlení 30 miliónov eur z prostriedkov plánu obnovy na podporu cyklodopravy. Z prvej cyklovýzvy tak podporí 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás.

Nechceli ho v juniorke, oženil sa v osemnástich. Lotyšský hrdina má v sebe leva

Lotyšský brankár Arturs Šilovs. (zdroj: TASR/AP)

Navonok pôsobí nenápadným dojmom. Keď prišiel na domáce majstrovstvá sveta, málokto vedel, čo od neho čakať, vzhľadom na to, že v NHL odchytal iba päť zápasov.

Na turnaji napokon nenastúpil lepší hokejista. Za Artursa Šilovsa prehovorili jeho činy. Heroicky sa postavil favoritom zo Švajčiarska, Švédska aj Spojených štátov amerických. Pre svoju krajinu vychytal historický bronz.

Lotyši po obrovskom úspechu vyhlásili štátny sviatok a ktovie, či sa z ich hokejistov napokon nestanú aj oficiálni národní hrdinovia. Angličania majú Robina Hooda, Švajčiari Williama Tella a Lotyši môžu mať Artursa Šilovsa.

Ak bol v mužstve niekto, koho bolo k obetavosti špeciálne motivovať, určite to nebol Arturs Šilovs. Jeho príbeh svedčí o opaku. Ešte pol roka pred draftom do NHL ho odpisovali a podceňovali. On ukázal svoju veľkosť vierou, že môže túto neprajnosť poraziť. Hokejový príbeh 21-ročného brankára definuje slovné spojenie nezlomná vôľa.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Zabudnuté 80-ročné antibiotikum môže byť účinné v boji proti odolným baktériám

Ilustračná fotografia. (zdroj: Adobe Stock)

Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o odolností baktérií voči antibiotikám ako o jednej z najväčších hrozieb, ktorým je ľudstvo aktuálne vystavené. Keďže sa antimikrobiálna rezistencia rýchlo šíri, mnohí odborníci dokonca hovoria o tichej pandémii.

Štúdia, ktorú v roku 2022 zverejnil prestížny časopis Lancet, odhalila, že odolnosť proti antibiotikám v roku 2019 priamo zapríčinila 1,27 miliónov úmrtí a bola spojená s ďalšími 4,95 milióna úmrtiami.

Dočasné riešenie môže poskytnúť štúdia, ktorú nedávno uverejnil odborný časopis PLOS Biology. Jej hlavný autor James Kirby z prestížnej Harvard Medical School so svojím tímom ukázal, že jedno staré antibiotikum nám môže v tejto neľahkej situácii pomôcť.

Dokáže totiž ľuďom poskytnúť veľmi potrebnú ochranu pred bakteriálnymi infekciami, ktoré sú dnes odolné voči viacerým liekom. Zistenie môže ponúknuť nový spôsob boja proti ťažko liečiteľným a potenciálne smrteľným infekciám.

V krátkosti o zdraví:

Búrajú mýty o sexualite: Keď sa povie sexuálna výchova, mnohí majú predsudky. Zveličené predstavy hovoria, že mladí ľudia sa na týchto hodinách budú učiť navliekať kondóm na banán a podrobnosti o sexuálnych polohách. Ako to už býva, aj v tomto prípade je realita iná.

Keď sa povie sexuálna výchova, mnohí majú predsudky. Zveličené predstavy hovoria, že mladí ľudia sa na týchto hodinách budú učiť navliekať kondóm na banán a podrobnosti o sexuálnych polohách. Ako to už býva, aj v tomto prípade je realita iná. Nezvyčajné psychiatrické syndrómy: Mnohé psychiatrické diagnózy sú dnes už známe. Spomeňme len niekoľko z nich - úzkostná porucha, depresia, schizofrénia alebo bipolárna porucha. Existujú však aj veľmi ojedinelé syndrómy. Sú to prípady, s ktorými sa mnohí psychiatri nestretnú za celý svoj profesijný život.

Mnohé psychiatrické diagnózy sú dnes už známe. Spomeňme len niekoľko z nich - úzkostná porucha, depresia, schizofrénia alebo bipolárna porucha. Existujú však aj veľmi ojedinelé syndrómy. Sú to prípady, s ktorými sa mnohí psychiatri nestretnú za celý svoj profesijný život. Terapia studenou vodou: Ponáranie sa do studenej vody patrí medzi kontroverzné témy. Niektorí ho milujú, iní zase nenávidia. Mnohé štúdie preukázali výhody ľadových kúpeľov, najmä čo sa týka regenerácie po cvičení. V roku 2014 však vyšiel aj výskum, ktorý hovorí, že môže ísť len o placebo efekt.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: František Mikloško. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kde robí KDH chybu? Prečo im za tie roky odišlo zo strany toľko osobností? Prečo si myslí, že KDH by malo ísť do koalície s Progresívnym Slovenskom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Františkom Mikloškom, disidentom, bývalým politikom a teraz kandidátom strany KDH.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Tí, ktorí navrhujú politiky, by si ich mali najprv vyskúšať. Napríklad vyplniť daňové priznanie

Karikatúra

Vinník. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kuskus s restovanou zeleninou. (zdroj: Fotolia)

Ako variť nenáročne? Vybrali sme pre vás trinásť receptov na jednoduché hlavné jedlá.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Zažil veľké kluby, reprezentáciu, ale aj živorenie bez výplat, vyhrážky, podrazy či igelitku plnú peňazí od trénera konkurenčného tímu. Vladimír Goffa v knihe Kontroverzný tréner otvorene hovorí o zákulisí slovenského futbalu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.