Výber rozhovorov: O tom, čo o nás hovoria v Rusku, boji s komármi či zmenách na retailovom trhu

Výber z najlepších rozhovorov pre SME.

Ľudí by prekvapilo, čo o nás hovoria v Rusku

S Rusmi musíme hovoriť, aj keď nás označujú za nepriateľov, hovorí v rozhovore pre SME nový minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. Tieto vzťahy si potom vláda vie prispôsobiť potrebám, čo sa podľa neho už deje.

Príklon Slovákov k Rusku má podľa neho aj historické dôvody, rovnako ako pohľad na Ukrajinu. Najjednoduchšou cestou k mieru je, že sa Rusko stiahne, ale novovymenovaný minister za reálnejšie považuje, že o podobe budúcich mierových rokovaní rozhodne dianie na bojisku v najbližších mesiacoch.

Ak ma po voľbách vyhodia z ministerstva, pôjdem značkovať turistické chodníky

To, že ho ľudia vnímajú ako technokrata, nepovažuje za urážku, ale skôr pochvalu. Negatívne sa nevyjadruje ani o žiadnom predchodcovi na poste ministra obrany, za schopného označil aj Františka Kašického, bývalého ministra Smeru, ktorý musel odísť pre predražený tender.

Martin Sklenár ako úradnícky minister obrany nechce vstupovať do volebnej kampane ani vtedy, keď by mal vyvracať zásadné tvrdenia Robert Fica zo Smeru, že obranná dohoda s USA je pre Slovensko nevýhodná.

Koho volil v posledných voľbách? Bola by podľa neho katastrofa, ak by sa ministrom obrany stal po voľbách nominant Republiky? Prečo po škandáloch bývalých ministrov zotrval ako ich podriadený v službách štátu a nepohla ním ani vražda novinára Jána Kuciaka?

V rozhovore pre SME minister reaguje aj na údajné podozrenia z falšovania volieb v prospech Ruska, aj na to, či vôbec jeho kolegovia z Nemecka alebo z USA vedia, kto vlastne je.

Guláš sa dá počas obdobia komárov variť len doobeda na pražiacom slnku

Detská lekárka Tatiana Speváková zo Záhoria je jednou z dobrovoľníčok, ktoré sa snažia pomáhať v boji proti komárom.

Práve v tomto období je najmä v záhorských obciach pri rieke Morave kalamita komárov. Starostovia Vysokej pri Morave a Záhorskej Vsi Andrej Dvoran a Boris Šimkovič vravia, že nasledujúcich najmenej desať dní, pokým neklesne hladina rieky Morava, bude pre miestnych obyvateľov kritických. V podstate nebudú môcť vychádzať z domov.

Bratislavský samosprávny kraj tento pondelok zorganizoval stretnutie so starostami Záhoria, na ktorom navrhol, aby sa začal používať rakúsky model boja proti komárom. Ten spočíva v aplikácii biologického postreku BTI na liahniská komárov.

BTI župa aplikovala na Záhorí už tento rok na prelome apríla a mája. Zásoby postreku však došli a samosprávny kraj teraz musí čakať do začiatku júna, keď sa skončí tender na firmu, ktorá ho bude aplikovať na liahniská komárov.

Na väčšiu Euroveu doplatia najviac Nivy, Central potrebuje nový dych

Situácia na retailovom trhu v Bratislave sa opäť výrazne zmení. Svoje brány otvorilo pokračovanie nákupného centra Eurovea. Stalo sa tak najväčším nákupným centrom na Slovensku. Nové nákupné možnosti môžu výrazne ovplyvniť konkurenciu.

O tom, čo sa na trhu zmenilo a ako môže ovplyvniť rozšírenie nákupného centra pri Dunaji situáciu na trhu sa INDEX rozprával s Jánom Bošáckym, vedúcim oddelenia Prieskumu trhu a strategického poradenstva v spoločnosti JLL.

Slováci v Bruseli vedia, že vražda novinára pokazila imidž štátu

Občan rozhoduje o smerovaní krajiny, no musí sa rozhodovať naozaj slobodne, hovorí v rozhovore pre SME podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Preto za problémy s právnym štátom nekritizuje Maďarov, ale len súčasnú maďarskú vládu.

Aj maďarský príklad podľa nej slúži ako varovanie pre členské štáty, ktoré sa obávajú problémov v budúcich členských štátov, a preto sú pri otázke rozširovania opatrné. Odobrať Budapešti predsedníctvo v Rade Európskej únie však podľa nej za súčasných podmienok nie je možné.

Erdogan vybudoval štát, kde sú mnohí závislí od jeho moci

Kým súčasný turecký prezident mal v médiách takmer neobmedzený priestor, meno kandidáta opozície tam niekedy ani nepadlo. Turecku bude ďalších päť rokov vládnuť autoritársky prezident Recep Tayyip Erdogan. Na rozdiel od iných autoritárskych lídrov však stále potrebuje aspoň naoko demokratické voľby, na ktorých záleží aj jeho voličom.

Turecko sa zásadne nezmení, no môže sa stať, že stratí ešte viac mladých a že vzťahy s Úniou budú naďalej zhoršovať, vraví pre SME Vladimír Bízik z Centra bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií Univerzity obrany v Brne.

Keď ženy priznajú, že ich vzťah s nevlastnými deťmi nie je ideálny, uľaví sa im

Jej vlastné skúsenosti ju viedli k tomu, že sa začala venovať zloženým či patchworkovým rodinám, ktoré vznikajú, keď spolu začnú žiť ľudia s deťmi z predchádzajúcich vzťahov.

Mária Malková je autorkou projektu Zošívané rodiny. V tejto problematike vzdeláva, poskytuje koučing a píše blogy. Nevyhýba sa pritom ani náročným témam, ako napríklad vyhoreniu v zloženej rodine.

„Už v utorok som bola na nervy z toho, že vo štvrtok prídu partnerove deti. Partnera to, samozrejme, trápilo a myslel si, že jeho deti nemám rada. To ma znova iba hnalo do ďalšieho kolotoča výčitiek a snahy všetko zvládnuť. Vyvrcholilo to však tým, že som príšerne vybuchla na deti. Vtedy sme sa dohodli, že nemôžeme žiť spolu.“

Sklerózu multiplex spúšťa aj nedostatok slnka či veľmi slaná strava

Na Slovensku žije s diagnózou skleróza multiplex odhadom osem- až deväťtisíc pacientov. Presné informácie o incidencii choroby síce nemáme, no ľudí s touto diagnózou pribúda.

„Najväčší nárast pozorujeme po puberte. Najmladšia pacientka, ktorú liečim, mala začiatok choroby v 12. roku,“ vysvetľuje Jarmila Szilasiová, zástupkyňa prednostky Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ochorenie bolo v Európe už pred 300 rokmi, no nárast počtu nových prípadov súvisí so zmenou ľudského imunitného systému, ktorý je vystavený mnohým škodlivým environmentálnym faktorom. Vidíme to aj v náraste ďalších autoimunitných chorôb.

„Nárast novodiagnostikovaných prípadov je spôsobený aj lepšou diagnostikou choroby v posledných 20 rokoch, najmä dostupnosťou zobrazovacích vyšetrení mozgu a miechy, ako je magnetická rezonancia,“ vysvetľuje v rozhovore Szilasiová.

Spálňa by mala mať vlastnú kúpeľňu. Páči sa mi predstava, že sú partneri pred sebou nahí

Nenavrhuje interiéry, okolo ktorých prejdete bez povšimnutia. Naopak, váš pohľad upúta výrazný prvok, možno farba či materiál. Pokojne aj mobiliár.

Sám priznáva, že sa snaží, aby všetko, čo robí, bolo originálne a jedinečné. No už sa stretol aj s názormi, ktorým sa zdajú tieto extravagantné prvky v interiéri aj účelové.

"Nechcem, aby to tak pôsobilo. Ale páči sa mi wau-efekt, ktorý musí mať svoje opodstatnenie," vysvetľuje architekt a dizajnér Alan Prekop.

Partneri sú dospelí ľudia, nechcime ich meniť

Chodila s ním, keď bol ešte študentom herectva a začínal hrať v SND. Ich životné cesty sa rozišli, chvíľu sa aj nerozprávali, no pracovať spolu neprestali a časom sa z nich stali priatelia.

Herečka Diana Mórová hrá s Tomášom Maštalírom milenecký pár v novom seriáli Tomáš a Diana.

V rozhovore opisuje, v čom je inou Dianou, ako je tá seriálová, kto ju nahováral, aby viac kričala, ako sa jej zdalo vhodné, čo považuje za dôležité v dobrom vzťahu, prečo jej nikdy nehrozilo vyhorenie a aj to, ako vníma návrat staronového riaditeľa SND Mateja Drličku.

