Ranný brífing: Bývalí ministri svojim doprajú, pre školu je konšpirátor problémom

Azda len nedožijú do volieb v odriekaní: Poznanie, že bývalí ministri navrátivší do poslaneckých radov si ohodnotili asistentskú prácu na najvyššiu možnú cenu, je iba doplnkovou informáciou. Napokon, keď si padnutá vláda nadelila taký dlhý život, prečo by ho mala prežiť v odriekaní, píše Zuzana Kepplová.