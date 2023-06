Vyše 57 percent voličov si nepraje spájanie ich preferovanej strany s inou

Voliči strany Hlas si želajú spojenie najmä so Smerom.

BRATISLAVA. Viac ako 57 percent voličov si nepraje, aby sa nimi vybraná strana do volieb spájala s inou stranou. Názoru, že nimi vybraná strana by sa naopak mala spojiť s inou stranou, je 27,5 percenta voličov.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Na hrane.

Agentúra vykonávala prieskum od 4. do 10. mája na vzorke tisíc respondentov.

Ako z prieskumu vyplynulo, spojenie s inou stranou si častejšie prajú voliči strán Demokrati, Smer, OĽaNO a priatelia, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Magyar fórum - Maďarské fórum.

Napríklad voliči strany Smer by si želali spojenie najmä so stranou Hlas a tiež so stranou Republika alebo SNS.

Voliči strany Hlas si želajú spojenie najmä so Smerom, so Sme rodina a s KDH. Voliči Progresívneho Slovenska si želajú spojenie najmä so stranou Sloboda a Solidarita a s Demokratmi a voliči SaS by uvítali spojenie s PS.

OĽaNO a priatelia by sa podľa voličov malo spojiť s PS, Demokratmi alebo so stranou Za ľudí. Voliči kresťanských demokratov by si vedeli predstaviť spojenie s Demokratmi, Kresťanskou úniou a OĽaNO a priatelia.

Maďarské fórum by sa podľa voličov malo spojiť so stranami OĽaNO a priatelia, Hlas, Sme rodina, KDH, Za ľudí alebo so stranou Aliancia.

Prieskum ukázal, že spájanie preferovanej strany s inou stranou si nadpriemerne často prajú starší opýtaní (66 a viac rokov), nízko vzdelaní (bez maturity), obyvatelia hlavne Trnavského, ale aj Žilinského regiónu a občania maďarskej národnosti.

Predčasné parlamentné voľby 2023