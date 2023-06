Víkendový výber: Čím sú muži starší, tým sú šarmantnejší. O ženách sa to povedať nedá

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Filmy ťažia najmä z mužských postáv, pretože svet sa točí okolo mužov. „Som teda vďačná za každú peknú postavu, ktorá príde, najmä s pribúdajúcim vekom,“ prezrádza v rozhovore pre SME herečka Barbora Bobuľová.

Rodáčka zo Slovenska, ktorá prerazila v Taliansku a už po druhý raz uvádzala v Cannes film, v ktorom hrá. Vníma to ako veľké víťazstvo. Ktoré dosiahla vďaka vlastnému úsiliu. A ako vraví, stálo to za to. Reportérka Kristína Kúdelová sa s ňou zhovárala pred jej premiérou v Cannes.

Reportér Peter Getting, ako už býva jeho zvykom, objavil ďalšie biele miesto v našej histórii. V Namíbii zúrila vojna, na Slovensku padal komunizmus. A v tomto období na Považí našli domov desiatky namíbijských detí, ktoré sa narodili a vyrastali v utečeneckých táboroch.

O ich osudoch sa zhováral s Martinou Jakubcovou, ktorá po nich pátrala a podarilo sa mu spojiť s dnes už dospelou Filliphine, ktorá považuje obdobie strávené na Slovensku za jedno zo svojich najkrajších.

Prinášame vám aj rozhovor o tom, ako umelá inteligencia môže zlepšiť vzdelávanie, ale aj text o tom, prečo odborníci prirovnávajú AI k jadrovým technológiám.

Prečítať si môžete aj recenziu na nový seriál Jojky Tomáš a Diana aj o novom románe herca Toma Hanksa. A na záver odporúčania, kam sa vybrať za kultúrou v nasledujúce dni.

Barbora Bobuľová: Keď som v Ríme povedala, že som herečka, hneď som videla, čo si myslia

Herečka Barbora Bobuľová nakrúcala s legendárnym talianskym režisérom Nannim Morettim a bola s ním v Cannes. (zdroj: Archív B.B.)

Doma mala za sebou úspechy, mala zázemie, ale cítila, že toho môže skúsiť ešte viac. Aj keď ju upozorňovali na to, že si tu môže navždy zavrieť dvere, odišla do Talianska. Veď predsa nemohlo byť náhodou, že si ešte ako gymnazistka z ničoho nič kúpila Taliančinu pre samoukov.

Aj po krátkom stretnutí s herečkou Barborou Bobuľovou je človeku jasné, že ona je presne tým typom, čo sa neberie príliš vážne, dokáže zariskovať, zo dňa na deň zbaliť kufor a všetkým, čo neveriacky krútia hlavami, zamávať na pozdrav.

V profesii, kde sú ženy vystavené v porovnaní s mužmi viacerým nevýhodám, však nakoniec dosiahla to, po čom kedysi snívala. A bolo badateľné, ako si to váži a aká je dojatá. Chvíle, keď na bájnom červenom koberci napokon stála, vnímala rovnako ako športovci, ktorí si po dlhoročnej drine preberajú zlatú medailu. Aj keď sa jej to stalo už po druhý raz.

„Byť v Cannes s filmom Nanniho Morettiho, ktorý je ikonou talianskej kinematografie, byť jeho herečkou, to je pre mňa veľkou výhrou. Obrovským uspokojením. Hovorím si tíško: stálo to zato. Všetka tá práca, všetko to úsilie. Podarilo sa mi to. Celé detstvo som pretekársky lyžovala a môj otec vždy sníval o tom, že vyhrám nejakú medailu. No ja som na pódium nikdy nevyšla. Vždy som bola niekde v druhej desiatke. Zostala mi z toho istá trauma – a teraz mám pocit, že som ju prekonala. Nanni Moretti a Cannes, to je ako medaila, ktorú som nikdy domov nepriviezla. Nikto mi ju nedaroval, musela som si na ňu dosiahnuť úplne sama. Je to môj boj, ktorý som vyhrala,“ hovorí v rozhovore pre SME.

Naši černoškovia. Tak volali deti z Namíbie, ktoré prišli do Považskej Bystrice

O tom, že na Slovensku sme počas komunizmu prichýlili detských utečencov z Afriky, bola biela kapitola histórie.

"Nevedeli, kam idú. Naložili ich do lietadla, leteli tisíce kilometrov a potom pristáli v Československu. Jedným z najväčších šokov bolo to, že zrazu všade videli veľa bielych ľudí. Treba si uvedomiť, že v ich regióne sa bojovalo a bolo to jasne vyjadrené: biely človek je nepriateľ, biely človek bol ten, proti komu sa bojuje. A odrazu videli všade množstvo bielych ľudí, ktorí sa o nich mali starať. Musel to byť brutálny šok," hovorí Martina Jakubcová, ktorá pátrala po ich osudoch.

Išlo o 64 detí z Namíbie, krajiny na juhu Afriky s významnými náleziskami diamantov a púšťou Kalahari, ktorá je dnes členom OSN. Nebolo to tak vždy.

O nezávislosť bojovala desaťročia s rasistickým režimom Juhoafrickej republiky, ktorý ju okupoval. A obeťami vojny boli aj deti. Tie namíbijské ju poznali na vlastnej koži, rodili sa a žili v utečeneckých táboroch.

V roku 1989 nasadli do lietadla a keď z neho vystúpili, ocitli sa v inom svete. Dva roky žili na hornom Považí.

V rozhovore sa dočítate aj o traumách, ktoré prežívali deti po osobnej skúsenosti s vojnou, o vzájomných vzťahoch, predsudkoch voči Afrike, ale aj o vzájomnej interakcii a porozumení aj o tom, že viaceré slovenské rodiny si deti chceli adoptovať.

Ako dieťa sa ocitla z Namíbie na Slovensku: Olízali mi kožu a povedali, že je od čokolády

Malá Filliphine Nahambo Tashiya v červeno-bielych šatách a so zelenou taškou, v pozadí bytovky v Považskej Bystrici. (zdroj: Archív M. V.)

Z namíbijských detí, ktoré kedysi bývali v Považskej Bystrici, sú dnes štyridsiatnici. Ich osudy boli rôzne. Spomienky na život na Slovensku sú však doteraz svetlým bodom ich životov.

„Stále si na všetko dobre pamätám. Mala som šesť rokov, keď sme pristáli a vystúpili z lietadla, prevážali nás z jedného miesta na druhé, až sme sa nakoniec usadili v Považskej Bystrici, mojom krásnom milovanom domove,“ hovorí pre SME Filliphine Nahambo Tashiya.

Na Slovensku ju volali Nahambo, čo je výraz pre nomáda alebo človeka, ktorý neobsedí na jednom mieste. Dobové fotografie zachytávajú malé, večne usmiate dievčatko s afro vrkôčikmi.

Prodekan Murár o umelej inteligencii: Či nahradí učiteľov? Bol by som rád, keby som mohol povedať nie

Peter Murár, prodekan UCM v Trnave. (zdroj: Lucia Škripcová)

Umelá inteligencia už nie je iba slovné spojenie, ktoré nájdeme v sci-fi literatúre. V médiách sa objavujú správy o tom, že ju naučili čítať myšlienky, že nahradí pracovné pozície, a preto nechýbajú ani výzvy na jej reguláciu.

Napriek možným obavám a množstvu nezodpovedaných otázok sa zdá, že AI môže mať zásadný vplyv na vzdelávanie.

„Umelá inteligencia má veľký potenciál významne zasiahnuť do vzdelávania, no dúfam, že ľudský prvok, vedenie a sprevádzanie ľudí naživo tu bude stále prítomné,“ hovorí prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na UCM a jeden z autorov publikácie Peter Murár.

V rozhovore sa dočítate, čo dokáže a nedokáže ChatGPT, ako sa dá zistiť, či bola práca napísaná umelou inteligenciou, či je využívanie umelej inteligencie podvod, ako ovplyvní umelá inteligencia učiteľov a čím vie umelá inteligencia prispieť do vzdelávania.

AI prirovnávajú k jadrovým technológiám. Lídri z techu varujú pred zánikom ľudstva

OpenAI CEO Sam Altman. (zdroj: TASR/AP)

Stovky vedcov a pracovníkov v oblasti umelej inteligencie podpísali list, ktorý stručne varuje, že umelá inteligencia predstavuje existenčnú hrozbu pre ľudstvo. Ide o najnovší príklad rastúceho množstva varovaní od ľudí, ktorí technológiu sami vytvárajú.

„Zmiernenie rizika vyhynutia v dôsledku AI by malo byť globálnou prioritou popri iných rizikách celospoločenského rozsahu, ako sú pandémie a jadrová vojna,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnila nezisková organizácia Centrum pre bezpečnosť AI.

Chatbot ChatGPT od spoločnosti OpenAI bol prvý, ktorý bol v novembri uvedený na trh pre verejnosť. Tým sa postupne začali preteky v zbrojení, ktoré viedli k tomu, že spoločnosti Microsoft a Google začiatkom tohto roka uviedli na trh svoje vlastné verzie.

Mórová a Maštalír držia seriálovú novinku nad vodou. Skeče však nemajú vždy kvalitu

Tomáš Maštalír a Diana Mórová v hlavných úlohách seriálu Tomáš a Diana. (zdroj: TV JOJ)

Humor Tomáša a Diany stojí na prevetrávaní stereotypov v oblasti partnerských vzťahov. Tomáš je chlap, ktorý nemá rád únavné nákupy, pred umením preferuje šport, Dianu väčšinou počúva len na pol ucha (a ona tak rada rozpráva) a predovšetkým neznáša jej matku. Ona sa posmieva jeho detinským sklonom, dráždia ju jeho ironické poznámky a želala by si, aby jej venoval viac pozornosti.

Stačí to na dobrý seriál?

Tom Hanks si vyskúšal „úlohu“ spisovateľa. Nie je to na Oscara, ale ani na posmešnú Zlatú malinu

Tom Hanks na aktuálnom ročníku festivalu v Cannes. (zdroj: TASR)

Tom Hanks je na scéne už viac ako štyri dekády, hral v zhruba osemdesiatich filmoch a je stále populárny, hoci tento rok získal aj svoju prvú anticenu Zlatá malina. Držiteľ dvoch Oscarov (za filmy Philadelphia, Forrest Gump) chce najnovšie dokázať, že ovláda aj iné umenie ako herectvo. Umenie písať.

Sám tvrdí, že potrebuje stimulovať svoju predstavivosť aj inak ako len herectvom. „Píšem, pretože mám v hlave priveľa príbehov. A je to zábava.“

Najnovšia kniha mu vyšla v máji a vyslúžila si zmiešané reakcie. Hanksa to však nezaskočilo, herectvo ho za tie roky naučilo prijímať kritiku.

Svoj román obsadil postavami, ktoré možno sú inšpirované skutočnými osobnosťami filmového sveta, ale nenesú ich mená. Takže netreba očakávať žiadny klebetník.

Vodná para aj prachové prstence. Webbov teleskop zaznamenal výnimočné objavy

Hviezdokopa NGC 246 v malom Magellanovom mraku. (zdroj: NASA/ESA/CSA)

Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba ako prvý spozoroval tri prachové prstence okolo hviezdy Fomalhault. Prvý je tiež v tom, že zistil prítomnosť vodnej pary na telese v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom.

V máji vesmírne agentúry NASA, ESA a CSA zverejnili aj spojené zábery z Webbu a Chandry, ktoré ukazujú doteraz nevidené detaily.

