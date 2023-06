OĽaNO má podľa Šipora právo rozhodnúť, na čo pôjdu peniaze z extradane na ruskú ropu

Hnutie chce dať každému, kto príde voliť, 500 eur.

BRATISLAVA. My sme získali pre Slovensko peniaze za nadmerné zdanenie lacnej ruskej ropy, preto si myslím, že máme právo aj na to, rozhodnúť sa, kam tie peniaze pôjdu. My chceme dať 500 eur každému občanovi, ktorý pôjde 30. septembra odvoliť, povedal v diskusnej relácií RTVS sobotné dialógy predseda poslaneckého klubu v Národnej rady, člen predsedníctva hnutia OĽaNO Michal Šipoš.

Na premiéra Ódora majú v OĽaNO dve podmienky, ktoré, ak premiér splní, dostane zo strany hnutia podporu. Prvá podmienka je ponechať 200 eur na dieťa a druhá rozdať 500 eur každému občanovi, ktorý pôjde voliť.

Poslanec a podpredseda strany Hlas Richard Raši je presvedčený že pomoc by mala byť cielená pre všetkých, ktorí to potrebujú, nie paušálne všetkým. „Päťsto eur, ktoré pretláča Matovič je forma istej volebnej korupcie, nakoľko voľby by mali byť demokratické a mal by voliť ten, kto naozaj chce,“ povedal.

Hlas predložil návrh, ktorý smeruje cielene skupinám, ktoré sú najviac ohrozené. Podpredseda opozičnej strany je rád, že vďaka ich návrhu sa zvýšia dôchodky o priemere 60 eur za mesiac. Taktiež sa zvýšil príspevok na kúpelné pobyty z 50 na 100 eur.

Raši podotkol, že úradnícka vláda má podľa Hlasu tri zásadné úlohy. A to udržiavať kladnú prevádzku štátu a začať so záchrannými prácami v eurofondoch a Plánu obnovy. Navrátiť do spoločnosti pokoj a nevytvárať citlivé témy, nezasahovať do volebnej kampane a po tretie, vláda by mala urobiť audit štátu a povedať Slovensku, ako na tom je. Vláda úradníkov má urobiť správu o stave republiky a pripraviť priebeh férových, transparentných a nespochybniteľných volieb.

Vysvetlil, že ak by vláda dostala podporu, mohlo by sa stať, že by si niekto začal robiť politickú kampaň na tom, že by začal odvolávať úradníkov z úradníckej vlády.

Avšak, Hlas podporí dobré návrhy úradníckej vlády, ale dôveru nepotrebuje, lebo nerobí program na štyri roky,“ povedal Raši.

Predčasné parlamentné voľby 2023