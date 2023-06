PS predstavilo priority v oblasti školstva, chce posun od známkovania smerom k slovnému hodnoteniu

Strana oznámila posily pre oblasť vzdelávania.

BRATISLAVA. Financovanie materských škôl z prostriedkov ministerstva školstva či posun od známkovania smerom viac k slovnému a rozvíjajúcemu hodnoteniu.

To sú niektoré z priorít mimoparlamentného Progresívneho Slovenska v oblasti školstva v rámci volebného programu. Na utorkovej tlačovej konferencii zároveň PS oznámilo posily pre oblasť vzdelávania.

Tri piliere

Program PS pre školstvo je založený na troch pilieroch, ktorými sú spokojné deti a ich rodičia, spokojní učitelia a priateľské, akceptujúce prostredie.

Na základných školách sa treba podľa hnutia zamerať na hodnotenie, ktoré netrestá, implementovať kurikulárnu reformu a dávať dôraz na rozvoj zručností potrebných pre život v 21. storočí.

Vzdelávanie by preto podľa PS malo rozvíjať aj kritické myslenie, mediálnu gramotnosť či vzdelávanie k hodnotám. Inovovať chce aj vzdelávanie na stredných a vysokých školách.

Podľa PS treba nadviazať spoluprácu so zahraničnými univerzitami, ako aj s našimi študentmi v zahraničí, aby prišli na Slovensko prednášať či viesť záverečné práce.

Za dôležité považuje PS zjednotiť jasle a materské školy pod rezort školstva a zmeniť ich financovanie tak, aby sa zabezpečili dostatočné kapacity. Škôlky by sa mali dostať priamo do normatívneho financovania ministerstva školstva, aby sa stali súčasťou prenesených kompetencií štátu, a tým by štát posielal peniaze na každé dieťa.

Inkluzívne vzdelávanie aj vzdelávanie učiteľov

"Nevyhnutné je rozšíriť kapacity aj diverzifikáciou poskytovateľov. Máme mnohé súkromné zariadenia, ktoré však nie sú oficiálne materské školy, lebo nespĺňajú často veľmi prísne nastavené hygienické pravidlá, preto na to nie sú príspevky z verejných financií," uviedla spoluautorka reforiem z plánu obnovy Tina Gažovičová.

Nedostatky vidí aj v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktoré by malo byť dostupné pre všetkých.

Zamerať sa treba podľa PS aj na adekvátne odmeňovanie učiteľov a ich prípravu. "Platy učiteľov majú byť adekvátne a primerané platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných povolaniach," zdôraznila bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Takisto treba podľa nej zvýšiť podiel praktickej prípravy budúcich učiteľov či posilniť rolu riaditeľa školy v pozícii lídra pedagogických procesov.

