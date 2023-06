Predseda parlamentu Kollár plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu o voľbách na stredu

O údajnom ovplyvňovaní volieb hovorí Smer-SD v súvislosti s kampaňou NATO a rokovaním slovenských úradníkov v Bruseli.

BRATISLAVA. O téme prípadného neoprávneného ovplyvňovania parlamentných volieb by sa malo v Národnej rade (NR) SR rokovať budúci týždeň v stredu (14. 6.) po hlasovaní o 17.00 h. Pre TASR to uviedol predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).

Na tento termín plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorú žiada Smer-SD. V tom čase má už prebiehať riadna schôdza, ktorá sa začne v utorok.

"Podali to včera, ak sa nič nezmení, zaradil by som to asi na stredu po hlasovaní po sedemnástej," priblížil Kollár pre TASR. Okrem poslancov Smeru-SD podpísali návrh na mimoriadne rokovanie aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.

Šéf Smeru-SD Robert Fico kritizuje slovenských úradníkov a mimovládky za to, že mali v štruktúrach EÚ a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a pokiaľ vyhrá parlamentné voľby, Slovensko môže opustiť NATO. Mali preto žiadať intervenciu. Fico to považuje za zásah do kampane.

Fico tiež skritizoval komunikačnú kampaň NATO, ktorej cieľom je okrem iného zvýšiť informovanosť o význame udržania podpory Ukrajiny pre bezpečnosť SR.

V návrhu uznesenia Smer-SD pripomína, že Slovenská republika je podľa Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát, a zároveň odmieta všetky formy "neoprávneného zasahovania do suverénnych vnútorných záležitostí SR a neoprávneného ovplyvňovania volieb do NR SR".

Hnutie OĽANO a priatelia už informovalo, že jeho poslanci nepodporia mimoriadnu schôdzu. "Manipulácie volieb sa dopúšťa tri roky Robert Fico sám šírením rôznych bludov a konšpirácií. Zjavne verí, že mu to pomôže dosiahnuť taký výsledok volieb, aby sa so svojou skorumpovanou mafiou mohol vrátiť k moci a vyhol sa tak spravodlivému trestu za zločiny, ktoré spáchal," skonštatoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.