Odísť zo Smeru a založiť Hlas bolo najlepšie politické rozhodnutie v mojom živote, povedal Pellegrini

Predseda Hlasu na sneme zopakoval, že z povolebnej spolupráce vylučujú OĽaNO a ĽSNS.

PÚCHOV. Odísť zo Smeru a založiť stranu Hlas bolo najlepšie politické rozhodnutie v mojom živote, vyhlásil Peter Pellegrini na sneme strany Hlas v Púchove. Pred delegátmi vystúpil s prejavom, ktorý trval hodinu a štvrť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Odchod zo Smeru a založenie Hlasu Pellegrini ohlásil presne pred tromi rokmi - 10. júna 2020 v Banskej Bystrici.

Chýbala mu viera v budúcnosť

Pellegrini vraví, že mu v Smere chýbala viera v budúcnosť, schopnosť kriticky sa pozrieť na chyby a ponúknuť zmysluplnú perspektívu. „Takúto ponuku nemôže urobiť strana, ktorá sa zahľadela do seba, podľahla pokušeniam moci,“ dodal Pellegrini.

Pellegrini zopakoval, že z povolebnej spolupráce vylučujú OĽaNO a ĽSNS.

Hlas podľa svojho predsedu pôjde do vládnej koalície len so stranami, ktoré podporia sociálnu politiku pre pomoc seniorom či rodinám a "ľuďom práce", ale aj s tými stranami, ktoré podporia plán vyrovnávania regionálnych rozdielov.

Podmienky spolupráce

"Hlas nepôjde do vlády za každú cenu," dodal Pellegrini a vymenoval viacero podmienok.

Prvá podmienka sa týka zahranično-politickej orientácie. "Členstvo v EÚ a NATO považuje Hlas za garanciu slobodného rozvoja slovenského národa. Preto budeme spolupracovať len so stranami, ktoré členstvo v oboch týchto organizáciách nespochybnia ani neohrozia," uviedol. Strana žiada rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti štátov, odmieta akúkoľvek násilnú zmenu hraníc a bude podporovať tých, ktorí sa stali obeťami agresie.

Hlas podľa jej lídra odmietne spoluprácu so stranami, ktorých politika je postavená na nenávisti, extrémizme a neofašizme. Stranu Republika, ktorú založili odídenci z ĽSNS, ani žiadne ďalšie strany, však nijako nespomenul.

Ďalším zásadným sociálnodemokratickým pilierom je podľa Pellegriniho účinná pomoc štátu občanom. "Hlas vstúpi do vlády len so stranami, ktoré sa k tomuto konceptu prihlásia," doplnil. Presadzovať chcú i vytvorenie silného štátu.

Do koalície pôjde Hlas len so stranami, ktoré podporia sociálnu politiku pomoci pre seniorov, rodiny, odkázaných a "ľudí práce". "Vstúpime len do takej vlády, ktorá vypracuje a začne realizovať veľký národný projekt definitívneho vyrovnania regionálnych rozdielov na Slovensku v horizonte troch volebných období. Toto vyrovnanie sa musí prejaviť tak v životnej úrovni obyvateľov, ako aj v regionálnej, mestskej a obecnej infraštruktúre," uzavrel Pellegrini.

V prípade, ak na program partnerov nenájdu, Hlas je pripravený obhajovať záujmy občanov krajiny aj v opozícii.