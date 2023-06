Vata a málo konkrétnych vecí a záväzkov, hodnotil Matovič vyhlásenie vlády

Modrí, Most-Híd tvrdí, že programové vyhlásenie vlády je realistické, nezaťažené politickým súbojom a predvolebnou kampaňou.

BRATISLAVA. Lídrovi hnutia OĽaNO a priatelia Igorovi Matovičovi pripadá trápne, keď sa úradnícka vláda nazýva vládou odborníkov.

Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres, za vládu odborníkov by považoval ľudí, ktorí by od prvého dňa po nástupe do úradu makali.

Vata a málo konkrétnych vecí

Zároveň nazval materiál Programového vyhlásenia vlády ako „vybudujme svetový mier" a vatou. Kritizoval v ňom vety ako „vláda má limitovaný čas a priestor", „v priebehu niekoľkých mesiacov sa toho nedá veľa stihnúť". „Je tam veľmi málo konkrétnych vecí a záväzkov," myslí si.

Matovič taktiež tvrdí, že materiál Programového vyhlásenia vlády mal obdržať minimálne jeden deň vopred pred jeho schvaľovaním na Úrade vlády.

„Nechať parlamentné strany vygoogliť si návrh Programového vyhlásenia vlády je zásadné zlyhanie. Podľa mňa im nejde o to, aby podporu v Národnej rady SR získali," myslí si Matovič.

Líder hnutia sa zároveň obáva, že úradnícka vláda Ľudovíta Ódora „zareže" Matovičov návrh 200 eur na dieťa. „Premiér píše v dokumente, že by sme mali podporovať len sociálne odkázané komunity," uviedol v relácii.

Snaha o ozdravenie štátnych financií

Mimoparlamentná strana Modrí, Most-Híd vyhlásila, že programové vyhlásenie vlády je realistické, nezaťažené politickým súbojom a predvolebnou kampaňou.

Program vlády vníma strana aj ako správu o stave Slovenska a snahu o ozdravenie štátnych financií.

"Najdôležitejšou úlohou tejto vlády je vyvažovať krik politických strán a doviesť krajinu k voľbám, minimalizovať umelo vyvolané obavy z manipulácie volieb," píše strana v stanovisku.

Modrí, Most-Híd považuje za poľutovaniahodné, že parlament pri vyslovení dôvery vláde Ľudovíta Ódora nebude vzhliadať na kvalitu tohto dokumentu.

"Postoj parlamentných strán nám prezradí veľa o ich charaktere, a o tom, o čo im skutočne ide - o dobro krajiny a princíp budúcnosti alebo o ďalšie vyhrotenie politickej situácie," uviedli predstavitelia strany.

Strana deklaruje, že adresná pomoc slabším namiesto celoplošného míňania peňazí je aj jej prioritou, spolu so systémovou zmenou pri čerpaní európskych peňazí. Strana si cení aj snahu úradníckej vlády bojovať proti dezinformáciám.

Hybridné hrozby a ruskú propagandu by však podľa strany mali brať vážne všetky politické sily, ktoré po septembrových voľbách budú mať šancu riadiť krajinu.

