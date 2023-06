KDH pred voľbami posilňuje šéf komory zdravotníckych záchranárov František Majerský

Hnutie sa chce zamerať aj na sociálnu oblasť.

BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie považuje oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí za najdôležitejšie oblasti, ktorým sa chce venovať.

Aj preto KDH pred septembrovými voľbami posilnil prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský. V utorok počas tlačovej konferencie to oznámil predseda hnutia Milan Majerský.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Prichádza veľká posila pre oblasť zdravotníctva. Určite bude prínosom, keďže má veľké výsledky a je známy po celom Slovensku svojou činnosťou," povedal predseda KDH.

Je rád, že s ním môže spolupracovať aj na regionálnej úrovni, ktorá sa teraz zmení na celonárodnú. Zároveň tvrdí, že odborníci KDH budú tvoriť jeden z najsilnejších tímov pre oblasť zdravotníctva.

"Naše zdravotníctvo kolabuje a je vo veľmi zlom stave. Nemôžeme sa na to pozerať len zvonka, musíme k tomu prispieť aj zvnútra," povedala nová posila KDH v oblasti zdravotníctva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kandidátku KDH pre predčasné voľby posilní František Mikloško Čítajte

Podľa jeho slov je záchranná zdravotná služba kľúčová a jej dostupnosť je dôležitá pre každého jedného z nás, pretože nikto nevie, kedy ju bude potrebovať. Spolu s tímom KDH chcú urobiť záchrannú zdravotnú službu efektívnou a dostupnou pre každého.

Hnutie sa chce zamerať aj na sociálnu oblasť. Podľa členky predsedníctva KDH Martiny Holečkovej nekonanie predošlých vlád nie je možné upraviť už len kozmetickými úpravami, potrebné sú radikálne riešenia.

"Navrhujeme potupne zvýšiť príspevok pre domácich opatrovateľov o 500 eur," povedala Holečková. Podľa jej slov je potrebné zvýšiť mzdy pracovníkov v sociálnych službách o 50 percent. Okrem toho chce KDH zvýšiť podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť z 0,8 percenta HDP na európsku úroveň 1,7 percenta HDP.

"Viem, že to neurobíme okamžite, musíme to však urobiť postupne. Je to len časť návrhov, s ktorými prichádzame," doplnila. V prípade, že k zmenám nedôjde, podľa hnutia hrozí, že o seniorov a odkázaných ľudí sa nebude mať kto postarať.

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že sociálne služby a dlhodobá starostlivosť si nutne vyžadujú aj nový zákon.