Predčasné voľby budú stáť viac než 16 miliónov eur, v rozpočte sa s nimi nepočíta

Materiál predložilo ministerstvo vnútra.

BRATISLAVA. Septembrové voľby do majú stáť vyše 16,8 milióna eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkovania.

Materiál má schváliť vláda. Obsahuje aj úlohy a lehoty pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce súvisiace so zabezpečením volieb.

Peniaze nie sú v rozpočte

Financie na vykonanie volieb nie sú podľa rezortu vnútra zohľadnené v rozpočte kapitoly MV a ani v rozpočte štatistického úradu.

"Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 13 686 875 eur a kapitolu Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 3 148 630 eur," píše sa v predloženom materiáli.

Peniaze pre rezort vnútra pôjdu najmä na úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a na odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií.

Z balíka sa zaplatí aj tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, ako aj zabezpečenie hlasovania poštou, zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností, a tiež ochrana verejného poriadku v deň konania volieb.

Peniaze pôjdu aj na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií. Peniaze pre ŠÚ SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

49 volebných komisií

Rezort doplnil, že zriadených bude 49 okresných volebných komisií a tiež okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Predpokladá 6 010 okrskových volebných komisií a 20 okrskových volebných komisií vytvorených pre osobitný okrsok.

Odmena člena okrskovej volebnej komisie bude vo výške 62,2 eura, predseda okrskovej volebnej komisie dostane 80,86 eura a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie 77,75 eura.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil termín volieb.