Poslanci ukončili rokovací deň, o programovom vyhlásení vlády budú diskutovať aj ráno

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 94. schôdze. V diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV) Ľudovíta Ódora budú pokračovať aj v stredu (14. 6.) ráno. Prihlásených ostalo ešte sedem rečníkov písomne.

Počas utorka vystúpili v pléne NR SR niekoľkí poslanci prihlásení za poslanecké kluby. Viackrát požiadal o slovo premiér a reagoval na vyjadrenia rečníkov. Do diskusie sa zapájali aj niektorí ministri.

Celkovo prejavilo záujem vystúpiť k vládnemu programu zatiaľ 12 poslancov, viacerí zákonodarcovia reagovali aj faktickými poznámkami.

Po písomne prihlásených rečníkoch sa budú môcť do diskusie prihlásiť aj ústne. O vládnom programe a dôvere vlády by mal parlament hlasovať po jeho prerokovaní.

Podľa Ústavy SR musí každá nová vláda do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred NR SR, predložiť svoj program a požiadať o dôveru.

Ódorov kabinet odborníkov menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová do funkcie 15. mája. Program tak mal parlamentu predložiť do polovice júna. Na to, aby vláda získala dôveru NR SR, potrebuje aspoň 76 hlasov poslancov.