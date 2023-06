Kollár ocenil plány úradníckej vlády na efektívnejšie plnenie plánu obnovy

Boris Kollár ako líder Sme rodina povedal, že hnutie sa pri hlasovaní o dôvere vláde zdrží.

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Boris Kollár očakáva od vlády odborníkov, že urobí poriadok v pláne obnovy a odolnosti, zefektívni čerpanie eurofondov a pripraví štátny rozpočet.

Kollár ako líder Sme rodina povedal, že hnutie sa pri hlasovaní o dôvere vláde zdrží. Podporu zvažovali, ak by kabinet do svojho programu doplnil konkrétne riešenia. Viacero vecí vo vládnom programe je podľa Kollára napísaných vágne.

"Táto vláda je tu preto, lebo niekto musí krajinu doviesť k voľbám. Od úradníckej vlády očakávam základné veci, že bude kúriť a svietiť, pripraví rozpočet a urobí poriadok v pláne obnovy a zefektívni čerpanie eurofondov," uviedol predseda parlamentu v diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV) Ľudovíta Ódora. "Toto od nich očakávam a myslím si, že toto od nich aj dostaneme," dodal.

V súvislosti s postojom Sme rodina k dôvere vláde uviedol, že očakávali doplnenie konkrétnych vecí do vládneho programu. Ak by sa to dopracovalo a vláda by povedala, čo presne chce robiť, tak by ju Sme rodina podporilo.

Vyzdvihol však, že kabinet zefektívňuje postupy v pláne obnovy. Pripomenul napríklad projekty výstavby nemocníc.

Aj v tejto súvislosti od kabinetu očakáva, že čo najviac ušetrí pre Slovensko z európskych prostriedkov a vyrokuje prípadne čo najviac ústupkov, aby sa tieto prostriedky nemuseli vracať a mohli sa radšej minúť na sociálnu pomoc.

