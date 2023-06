Kandidáta na prezidenta strany zatiaľ neriešia, sústredia sa na aktuálne voľby

Prezidentka Čaputová môže kandidatúru oznámiť aj po voľbách.

BRATISLAVA. Väčšina politických strán sa kandidátom na prezidenta zatiaľ nezaoberá. Viaceré chcú tému otvoriť po septembrových predčasných parlamentných voľbách. Niektoré čakajú aj na rozhodnutie súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej.

SaS podporí Čaputovú

"V súčasnosti to pre naše hnutie nie je téma," skonštatovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina. Strana Hlas bude podľa stanoviska túto tému riešiť po parlamentných voľbách.

Tohtoročné voľby sú aktuálne prioritou aj pre KDH. Strana Za ľudí sa rovnako prezidentským kandidátom momentálne nezaoberá. Otázku považuje za predčasnú aj SNS.

Hnutie Progresívne Slovensko chce s odpoveďami na otázky o prezidentskom kandidátovi počkať do rozhodnutia súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej. V prípade opätovnej kandidatúry môže Čaputová rátať s podporou SaS, potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák.

Prezidentka má dostatok mediálneho priestoru

Prezidentka Čaputová môže potenciálnu kandidatúru oznámiť aj po parlamentných voľbách. Oproti možným vyzývateľom má dostatok času aj mediálneho priestoru. Pre TASR to uviedol politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského.

Podľa politológa Juraja Marušiaka zo Slovenskej akadémie vied sa zatiaľ zdá, že Čaputová kandidovať bude.

"Prezidentka má oproti potenciálnym vyzývateľom dostatok času a mediálneho priestoru, môže tak kandidatúru ohlásiť aj po parlamentných voľbách. Je na protikandidátoch a protikandidátkach aby ukázali verejnosti, čo ponúkajú," skonštatoval Láštic.

Marušiak pripomenul, že Čaputová zatiaľ nič oficiálne oznamovať nemusí a môže čakať až do zákonom predpísanej lehoty.

"Zároveň sa pravdepodobne nechce stať témou politického súperenia pred parlamentnými voľbami, keďže je zrejmé, že za svoje politické zázemie pred prvým kolom prezidentských volieb môže považovať iba Progresívne Slovensko a azda čiastočne SaS," komentoval.

Odďaľovanie rozhodnutia umožní podľa Marušiaka prezidentke identifikovať potenciálnych protivníkov. Sama je pritom v pozícii úradujúcej hlavy štátu viditeľná dostatočne.

Oproti iným prípadným kandidátom má tak určitú výhodu. Zároveň hovorí, že ak by sa Čaputová chcela z politiky stiahnuť po skončení svojho funkčného obdobia, tak by svoje rozhodnutie nekandidovať mohla komunikovať už dávnejšie, aby uvoľnila priestor iným kandidátom, ktorí by mohli osloviť jej potenciálnych voličov.

Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Mandát súčasnej prezidentky uplynie v roku 2024.

Kandidátov na prezidenta môže navrhnúť najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s najmenej 15-tisíc podpismi oprávnených voličov.

