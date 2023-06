Ak by hrozila koalícia len so Smerom a Republikou, Hlas by do nej nešiel, vyhlásil Pellegrini

Voľby budú férové, zhodol sa so Šimečkom.

BRATISLAVA. Ak by hrozilo, že by bolo možné vytvoriť len koalíciu so Smerom a Republikou, Hlas do takejto koalície určite nepôjde. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini. Predseda PS Michal Šimečka v relácii opätovne vylúčil akúkoľvek spoluprácu s extrémistami a so Smerom.

Rozhodol apel na odchod z NATO

Expremiér pripomenul, že v rámci princípov a podmienok, ktoré si Hlas stanovil na povolebnú spoluprácu, nebude v spojení so žiadnou stranou založenou na extrémistickej politike a spochybňujúcou zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.

"Sama Republika sa svojím postojom, apelom na vystúpenie z NATO rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom Hlasu," skonštatoval Pellegrini.

Zároveň poznamenal, že z možného povolebného spojenia Hlas nevylučuje len extrémistov, ale aj tie strany, ktoré by ich chceli legitimizovať spoluprácou.

"Preto, ak by Smer veľmi túžil po spolupráci s Republikou, ak by hrozila len jediná možná koalícia so Smerom a Republikou, Hlas do takejto koalície nepôjde," zdôraznil.

Voľby budú férové, zhodli sa obaja

Predseda PS zopakoval, že vylučuje akúkoľvek spoluprácu s extrémistami. "Nielenže sa nedá uvažovať o spolupráci, my ich považujeme za hrozbu pre demokraciu," podotkol Šimečka.

Podľa jeho slov je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa nenaplnilo spojenie Smeru s Republikou, v ktorom vidí riziko medzinárodnej izolácie Slovenska.

Obaja diskutujúci vyjadrili presvedčenie, že septembrové voľby budú férové a transparentné. Odsúdili zároveň úsilie za každú cenu spochybniť ich legitímnosť a navodzovať dojem z možného ovplyvňovania.

Zhodli sa aj na tom, že nie je možné vylúčiť mimoriadne schôdze parlamentu počas leta. Pellegrini poukázal na to, že o takúto schôdzu môže požiadať aj vláda v rámci nevyhnutnej legislatívnej iniciatívy, rovnako však podľa neho môže ísť o iniciatívu "strán, ktoré nevedia inak zaujať". Šimečka je presvedčený, že po júnovej schôdzi by sa malo rokovanie parlamentu do volieb ukončiť.

Ani jeden nechcel špekulovať o tom, ako sa rozhodne Zuzana Čaputová v prípade opätovnej prezidentskej kandidatúry, Pellegrini odmietol aj úvahy o možnosti kandidatúry exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Potvrdil však, že Hlas bude chcieť predstaviť osobnosť, ktorú v prezidentských voľbách bude podporovať, Korčoka z profilu takého kandidáta vylúčil.

