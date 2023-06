Majerský kreslil Šimečkovi červené čiary, Kollár vyzýval k ústupkom

BRATISLAVA. Upustiť od plánu výstavby nemocnice Rázsochy a presunúť financie na výstavbu hrubých stavieb v Banskej Bystrici a Martine bolo správne riešenie. Zhodli sa na tom diskutujúci v nedeľňajšej debate TV Markíza Na telo.

Predseda Národnej rady SR a líder Sme rodina Boris Kollár, predseda PS Michal Šimečka a predseda KDH Milan Majerský sa zhodli tiež na potrebe mať koncovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave.

"Presunúť peniaze na výstavbu skeletov v Martine a Banskej Bystrici bolo jediné správne riešenie, určite by som tento plán nemenil," uviedol Kollár. Zopakoval, že v prípade nemocnice v Bratislave by bolo najefektívnejšie kúpiť nemocnicu Bory.

Predseda PS za zmenou vo využití zdrojov z plánu obnovy vidí uznanie reality. V prípade nemocnice Bory si nemyslí, že je realistické uvažovať o kúpe zariadenia, ktoré práve otvoril súkromný vlastník.

"Štát by mal ukázať, že vie postaviť veľkú nemocnicu," doplnil. Majerský o presunutí peňazí z plánu obnovy mieni, že je lepšie "urobiť aspoň niečo ako nič". Realita podľa neho ukáže, že bude potrebná aj univerzitná nemocnica v hlavnom meste.

