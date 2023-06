V politike mu chýba pohľad založený na vedeckých faktoch, PS posilnil gynekológ Záhumenský

Spoločne s členkou predsedníctva PS Petrík sa podieľal na príprave programu hnutia pre oblasť pôrodníctva.

BRATISLAVA. Novou posilou mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) pre oblasť pôrodníctva sa pred septembrovými parlamentnými voľbami stal pôrodník a gynekológ Jozef Záhumenský.

Počas tlačovej konferencie to uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková. Svojím vstupom do politiky chce Záhumenský priniesť do legislatívy pohľad založený na vedeckých faktoch a odbornej praxi, ktorý podľa jeho slov pri tvorbe zákonov neraz chýba.

"PS som si vybral, lebo je stranou odborníkov, ktorých podporujú predovšetkým mladí ľudia, ktorých sa práve témy reprodukčného zdravia a pôrodníctva priamo týkajú. Vedia pri presadzovaní riešení naplno využiť moderné informačné technológie a jednou z ich priorít je aj zdravé životné prostredie, ktoré ovplyvňuje aj zdravie tehotných žien či novorodencov," uviedol gynekológ a pôrodník.

Spoločne s členkou predsedníctva PS Simonou Petrík sa podieľal na príprave programu hnutia pre oblasť pôrodníctva. Jednou z ambícií PS je vybudovanie Národného ústavu starostlivosti o matku a dieťa ako najvyššieho univerzitného pracoviska napojeného na Univerzitnú nemocnicu Bratislava a Lekársku fakultu Univerzity Komenského.

"Finančné vstupy od poisťovní naviažeme na kvalitu práce pôrodníc na základe kvalitatívnych ukazovateľov, urobíme dostupnejšie tiež umelé oplodnenie pre všetky ženy a podporíme perinatálny program a centrá, ktorých práca spočíva v syntéze špičkovej pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti," dodal Záhumenský.