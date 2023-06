Voľby by v júni vyhral Smer. Progresívne Slovensko predbehlo Hlas

Do parlamentu by sa dostalo osem strán.

BRATISLAVA. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer so ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (15,5 percenta) a Hlas (14,8 percenta).

Vyplýva to z volebného modelu Ipsos pre Denník N.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán. Štvrtá by skončila Republika (8,3 percenta), za ktorou nasledujú hnutie Sme rodina a strana SaS (obe 7,2 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj OĽaNO a priatelia (6,4 percenta) a KDH (5,6 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostali SNS (4,3 percenta), Demokrati (štyri percentá), Aliancia-Szövetség (3,1 percenta), ĽSNS (1,9 percenta) a Za ľudí i Modrí, Most-Híd (rovnako po 0,8 percenta).

Potrebných päť percent by nezískalo ani Maďarské fórum (0,5 percenta) a iné strany (0,7 percenta).

Ako informuje Denník N, popularita strán sa okrem rastu Smeru a PS inak veľmi nehýbala.

Prieskum sa konal od 12. do 16. júna na reprezentatívnej vzorke 1001 respondentov.

Predčasné parlamentné voľby 2023