OĽaNO odmieta zákon, ktorý mení reguláciu zisku zdravotných poisťovní

Matovič a Krajčí návrh novely označili ako zlý.

BRATISLAVA. OĽaNO nesúhlasí s návrhom novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne SaS. Má podľa neho priniesť zvýšenie zisku zdravotných poisťovní a zrušiť limity nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Upozornilo, že návrh je v prospech jednej finančnej skupiny. Líder hnutia Igor Matovič a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí preto apelujú na poslancov parlamentu, aby novelu v druhom čítaní nepodporili.

"Je tam nie len problém zvýšenia zisku, ale je tam zároveň aj problém, že nie je zadefinované, koľko má ísť do zdravotnej starostlivosti financií, čo umožňuje ďalšie rôzne účtovné triky, s ktorými nám odchádzajú zo zdravotného systému ďalšie financie," skonštatoval Krajčí.

Spoločne s Igorom Matovičom návrh novely označil ako zlý. "Je to kľúčový zákon. Verím, že v druhom čítaní v parlamente nebude schválený. Bola by to veľká škoda pre celé zdravotníctvo," doplnil Krajčí.

Poslanci v máji posunuli do druhého čítania novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú predložila Jana Bittó Cigániková. Cieľom návrhu je zmena právnej úpravy regulácie zisku zdravotných poisťovní.

