Fico ukázal prvých desať miest kandidátky Smeru, sú tam Blaha, Gašpar či Kaliňák

Šéf Smeru o tom informoval na sociálnej sieti.

BRATISLAVA. V prvej desiatke kandidátnej listiny Smeruby mali byť Juraj Blanár i Ľuboš Blaha, ale aj exminister vnútra Robert Kaliňák či bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Návrh kandidátnej listiny predložil predsedníctvu strany jej líder Robert Fico, ktorý bude kandidovať z prvého miesta. Informoval o tom na sociálnej sieti, kde zverejnil prvých deväť miest listiny.

Blanár by mohol byť číslom dva na kandidátke. Blaha by obsadil tretie miesto. Nasledovali by Richard Takáč, Ladislav Kamenický a Erik Kaliňák. Siedme miesto by mal dostať exminister vnútra Kaliňák, ôsme Jaroslav Baška. Ako číslo deväť by sa mohol o dôveru voličov uchádzať Gašpar.

"Zostavoval som kandidátku ľudsky, nie mocensky. Veľmi si želám, aby sme prezentovali stranu s ľudskou a slovenskou tvárou. Bral som na zreteľ lojalitu ľudí v poslaneckom klube, ktorí nezradili. Navrhujem aj nových ľudí, ktorí sa osvedčili," uviedol Fico.

Dodal, že s výnimkou dvoch alebo troch kandidátov ide o čisto stranícku kandidátnu listinu. Má garantovať stabilitu poslaneckého klubu a jeho orientáciu na slovenské ľavicové priority.

