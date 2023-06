Mocensky to nezvládol. Heger urobil podľa Kollára chybu, keď pustil prvé miesto na kandidátke

Nie je schopný ani ustáť si svoje prvé miesto, tvrdí šéf parlamentu.

BRATISLAVA. Predseda Demokratov Eduard Heger urobil veľkú chybu, keď nedal na prvé miesto kandidátky seba, ale Andreu Letanovskú. Myslí si to predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár, povedal to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

„Je to bývalý premiér. Preboha, veď tú pani nikto nepozná, o čom sa tu budeme baviť. Mocensky to nezvládol,“ zhodnotil Kollár a dodal, že Heger nie je schopný ani ustáť si svoje prvé miesto.

Ani Sulík by to neurobil ako Heger

Sme rodina bude mať na prvom mieste kandidátky Borisa Kollára, na druhom bude Milan Krajniak a nasledovať budú ďalší podpredsedovia hnutia.

Líder strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík v diskusnej relácii povedal, že ani on by to na mieste Hegera neurobil.

Jednotkou na kandidátke SaS je on ako predseda.

Radšej Korčok ako Mistrík

Zuzana Čaputová je podľa Kollára najlepšou prezidentkou, akú sme kedy mali. Veľmi dôstojne podľa neho reprezentuje Slovensko, a aj keď sa veľakrát nezhodli, to neznamená, že si ju nemôže vážiť a ctiť si prácu, ktorú odvádza, povedal.

Keby opätovne kandidovala na post prezidentky, podporil by ju.

Vlastného kandidáta hnutie Sme rodina v budúcoročných prezidentských voľbách nepostaví.

Ak by si mal Kollár vybrať medzi bývalým ministrom zahraničia Ivanom Korčokom a vedcom Robertom Mistríkom ako potenciálnymi kandidátmi, vyberie si Korčoka, pretože je to podľa jeho slov skúsený kariérny diplomat.

„Pán Korčok je ideálny kandidát, na druhej strane je liberálny a progresívny, ale je to jeden úžasný človek,“ zhodnotil Kollár.

