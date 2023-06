OĽANO zrejme pôjde do volieb v koalícii, kandidátku predstaví budúci týždeň

Hnutie rokuje o koalícii so stranami Za ľudí a Kresťanská únia.

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO a priatelia pravdepodobne pôjde do predčasných septembrových parlamentných volieb v koalícii strán. Povedal to líder hnutia Igor Matovič v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Koalícia dvoch a troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent, väčšie koalície aspoň desať.

Matovič sa koalície nebojí

Na otázku o rokovaniach so stranami Za ľudí a Kresťanská únia o spoločnom postupe do volieb Matovič reagoval tým, že ak by mali byť na kandidátnej listine jeho hnutia, zmenili by si názov, aby obsahoval aj názvy týchto dvoch strán.

"Požiadavka z oboch strán bola, že by chceli ísť s nami do koalície. My sa koalície nebojíme. S veľmi veľkou pravdepodobnosťou s nimi nakoniec pôjdeme do koalície," povedal Matovič.

Lídra či líderku kandidátnej listiny hnutia OĽANO a priatelia plánujú predstaviť budúci týždeň. Matovič opätovne potvrdil, že bude na poslednom 150. mieste.

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík zatiaľ nepovedal, kto bude na poslednom mieste ich kandidátky. Vylúčil, že by za Republiku kandidoval policajt Ján Rejda z kauzy Gorila. Rozhodlo tak podľa jeho slov aj predsedníctvo hnutia.

Z prípadnej povolebnej spolupráce nevylúčil Smer, SNS ani Hlas a ďalšie podľa jeho slov vlastenecké strany.

Matovič trvá na päťstovke

Matovič kritizoval Uhríka, že veľmi rýchlo mení svoje postoje, pretože najprv ostro kritizoval stranu Smer, keď ju nazval mafiou a označil ju za zodpovednú za rozvrat štátu, a teraz ju už nevylučuje zo spolupráce.

Okrem toho Uhríkovi vyčítal, že keď mu to pasuje, má názory ako fašista, a keď nie, tvári sa, že určite nie je fašistom. Podľa jeho slov bolo 1 488 eur na šekoch nápadom Uhríka a „hlupák Kotleba sa toho chytil“.

Uhrík v relácii tvrdil, že Republika je jednoznačne antifašistická strana. „Máme najviac poslancov, ktorí sú členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov," povedal.

Matovič trvá na tom, že hnutie OĽaNO a priatelia vstúpi do budúcej vládnej koalície len vtedy, ak bude splnená ich podmienka vyplatenia 500-eurovej odmeny všetkým ľuďom za účasť vo voľbách.

„Stojíme si za tým, je to náš verejný prísľub,“ vyhlásil.

Matovič by chcel súperov pre Korčoka

Matovič si myslí, že bývalý minister zahraničia Ivan Korčok by bol dobrým a silným kandidátom na prezidenta, bol by však rád, keby mal viacerých konkurentov v boji o post prezidenta.

„Bol by som veľmi rád, aby občania mali zoznam veľmi dobrých kandidátov,“ skonštatoval.

Nový prezident by mal podľa neho slovenský národ zjednotiť. Dodal, že on sám nemá ambíciu kandidovať na post prezidenta.

Matovič sa zároveň zastal prezidentky Zuzany Čaputovej v tom, že má plné právo nekandidovať v ďalších voľbách a nie je podľa neho namieste robiť z nej zbabelca, ktorý uteká z boja. Za jej odchodom sú v prvom rade rodinné dôvody, dodal.

Predčasné parlamentné voľby 2023