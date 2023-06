Ranný brífing: Kollár by si škrty na výplate ani nevšimol, o Poľsko budú bojovať expremiéri

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ak by šéfa parlamentu Borisa Kollára poslanci odvolali z funkcie, zrážku z platu by si vzhľadom na svoj majetok ani nevšimol, neprišiel by ani o ochranku. Ako radový poslanec by však nemohol žiadať informácie od SIS či odhaliť svoj monument.

V Poľsku sa naplno rozbehla volebná kampaň. Na jednej strane stojí líder vládnucej strany Jaroslaw Kaczyński, ktorý vyťahuje migráciu a kritiku Bruselu. Na druhej strane je líder opozície Donald Tusk, ktorý chce udržiavať dobré vzťahy so Západom. Práve ich súboj zrejme rozhodne, ako bude Poľsko po jesenných voľbách vyzerať.

Pulzujúce srdcia mŕtvych hviezd nám pomôžu odomknúť záhady vesmíru. To je asi najromantickejšie podanie jedného z najdôležitejších vedeckých objavov v astrofyzike za posledné roky. Vďaka novým pozorovaniam sa možno podarí potvrdiť základné teórie o tom, ako vlastne funguje náš vesmír. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Legálne by sa k správam SIS už nedostal. Prečo má pre Kollára zmysel zostať šéfom parlamentu?

Boris Kollár, predseda parlamentu a strany Sme rodina (zdroj: SME - MARKO ERD)

Až do volieb sa už nemusí konať žiadna schôdza parlamentu, poslanci plánovane zasadnú najbližšie až po predčasných voľbách. Pôjde však už o novozvolených zákonodarcov.

Prečo by malo záležať na tom, či Boris Kollár po priznanom domácom násilí na niekoľko posledných týždňov príde o svoju funkciu šéfa parlamentu? Šanca, že sa tak stane, je pre neochotu väčšiny strán odvolať ho malá.

OĽaNO tvrdí, že Kollár pravdepodobnosť odvolania minimalizoval ešte viac tým, že sa pridal k opozícii a „zarezal“ 27-návrhov zákonov, ktoré chcela strana Igora Matoviča pretlačiť na júnovej schôdzi.

Sme rodina podľa neho vymenila predčasné ukončenie schôdze za podporu pre svojho predsedu. Návrhy OĽaNO boli pritom s najväčšou pravdepodobnosťou nezákonné.

Denník SME zhrnul šesť dôvodov, pre ktoré má pre Kollára zmysel zostať druhým najvyšším ústavným činiteľom. Siedmy bod vysvetľuje, prečo by parlament aj po jeho odvolaní zrejme naďalej riadila Sme rodina.

Proces s Kiskom: Bývalý prezident Andrej Kiska sa prvýkrát posadil na lavicu obžalovaných. Začal sa trestný proces, v ktorom čelí obžalobe z daňového podvodu. Prípad sa týka financovania jeho kampane k prezidentským voľbám v roku 2014.

Bývalý prezident Andrej Kiska sa prvýkrát posadil na lavicu obžalovaných. Začal sa trestný proces, v ktorom čelí obžalobe z daňového podvodu. Prípad sa týka financovania jeho kampane k prezidentským voľbám v roku 2014. Kusý a 363: Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamietol žiadosť bývalého starostu bratislavského Nového mesta Rudolfa Kusého na postup podľa paragrafu 363. Kusý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Hrozí mu desať až pätnásť rokov väzenia.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamietol žiadosť bývalého starostu bratislavského Nového mesta Rudolfa Kusého na postup podľa paragrafu 363. Kusý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Hrozí mu desať až pätnásť rokov väzenia. Krone 2: V rámci policajnej akcie s krycím názvom Krone 2 obvinili osem osôb, medzi nimi i príslušníka finančnej správy. Akcia bola zameraná najmä na drogovú trestnú činnosť.

Zlý Brusel aj Praha. Začína sa predvolebná bitka o Poľsko

Predseda poľskej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczyňski. (zdroj: TASR/AP)

Pred rokom sa Jaroslaw Kaczyński, líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), stiahol z postu vicepremiéra, aby sa mohol „viac venovať blížiacim sa voľbám“.

Presne po roku sa Kaczyński do vlády vracia a ukazuje, že Poľsku v skutočnosti stále vládne on – miesto mu uvoľnili zvyšní štyria vicepremiéri, ktorí rezignovali, a na rozdiel od nich si na rokovaní vlády sadol za vrch stola, po pravici premiéra Morawieckeho.

Kaczyński sa do najvyššej politiky vracia len chvíľu po tom, čo opozičné strany vytiahli do poľských ulíc státisíce podporovateľov na protesty proti kontroverznému zákonu o ruskom vplyve. Zákon, ktorý mohol odstaviť od volieb aj Kaczyńského najväčšieho súpera a lídra opozície Donalda Tuska, skončil fiaskom. Opozíciu, naopak, posilnil.

Predseda, ako Kaczyńského mnohí titulujú, chce teraz prevziať iniciatívu a získať stratené hlasy naspäť. „Aby zakryli svoje neúspechy a ďalšie problémy v kampani, siaha strana Právo a spravodlivosť po zaužívaných zástupných volebných témach,“ vraví politológ Filip Pazderski.

Kaczyński tak opäť vyťahuje migráciu aj kritiku Bruselu. Navyše podoba budúcej vlády môže v Poľsku závisieť aj od krajnej pravice.

Policajt zabil chlapca a klamal o tom. Francúzsko sa obáva dlhých protestov

Mama zabitého Nahela sa doźaduje spravodlivosti. (zdroj: AP/TASR.)

Sedemnásťročný Nahel v utorok šoféroval auto po západnom predmestí Paríža, keď ho zastavili policajti. Stretnutie s nimi sa mu nakoniec stalo osudným. Policajti mu nariadili odstaviť auto, pretože porušením viacerých pravidiel cestnej premávky ohrozoval ľudí na ceste.

Rutinná kontrola sa však rozvinula do smrteľnej tragédie po tom, ako jeden z policajtov na chlapca vystrelil a ten namieste zomrel. Policajt navyše o priebehu incidentu klamal, čo neskôr ukázalo video na sociálnych sieťach.

Konanie polície odsúdil francúzsky prezident Emmanuel Macron, rovnako však kritizoval násilné protesty, ktoré po smrti mladíka vypukli v Paríži aj v iných francúzskych mestách. Na štvrtok zvolal krízové zasadnutie vlády, matka zosnulého tínedžera zas vyzvala na pochod na jeho pamiatku. „Mala som len jeho. Bol môj život. Môj najlepší priateľ. Bol pre mňa všetkým,“ povedala o svojom zabitom synovi.

Takmer okamžite po tom, ako sa rozšírila správa o chlapcovom úmrtí, vypukli násilné protesty. Demonštranti hádzali po policajtoch petardy, tí odpovedali gumovými projektilmi. Protestujúci podpálili aj viaceré úradné budovy a policajné autá, v meste Clamart v juhozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža napríklad zhorela električka.

Ponorka Titan: Experti objavili pravdepodobne ľudské pozostatky v troskách zničenej miniponorky Titan, ktorá implodovala pravdepodobne 18. júna v ťažko prístupnej oblasti severného Atlantiku, keď sa pokúšala dostať k vraku potopenej lode Titanic. Oznámila to americká pobrežná stráž s tým, že predpokladané ľudské ostatky podrobia analýze.

Experti objavili pravdepodobne ľudské pozostatky v troskách zničenej miniponorky Titan, ktorá implodovala pravdepodobne 18. júna v ťažko prístupnej oblasti severného Atlantiku, keď sa pokúšala dostať k vraku potopenej lode Titanic. Oznámila to americká pobrežná stráž s tým, že predpokladané ľudské ostatky podrobia analýze. National Geographic prepustil redaktorov: Časopis National Geographic, ktorý patrí k najčítanejším v Spojených štátoch, prepustil svojich posledných zostávajúcich redaktorov. V digitálnej ére sa mu totiž nepodarilo zohnať dostatočné zdroje na reportáže, ktorými sa stal známy.

Časopis National Geographic, ktorý patrí k najčítanejším v Spojených štátoch, prepustil svojich posledných zostávajúcich redaktorov. V digitálnej ére sa mu totiž nepodarilo zohnať dostatočné zdroje na reportáže, ktorými sa stal známy. Pálenie Koránu: Irak odsúdil zneuctenie posvätnej knihy moslimov, Koránu, ktorého sa v stredu v Štokholme dopustil Iračan žijúci vo Švédsku. Incident sa odohral pred najväčšou mešitou v Štokholme v čase, keď si moslimovia na celom svete pripomínali sviatok obetovania - úd al-adhá.

Prezidentské voľby: Prezident Volodymyr Zelenskyj sa teší veľkej popularite pre svoje rozhodné vedenie vojny, ale zvládnuť mier a rekonštrukciu ešte bude výzvou v čase, keď sa uskutočnia voľby alebo referendum o budúcej mierovej dohode. Prezidentské voľby sa budú konať až na budúci rok, parlamentné voľby pre vojnu pravdepodobne odložia z októbrového termínu.

Prezident Volodymyr Zelenskyj sa teší veľkej popularite pre svoje rozhodné vedenie vojny, ale zvládnuť mier a rekonštrukciu ešte bude výzvou v čase, keď sa uskutočnia voľby alebo referendum o budúcej mierovej dohode. Prezidentské voľby sa budú konať až na budúci rok, parlamentné voľby pre vojnu pravdepodobne odložia z októbrového termínu. Ostreľovanie Chersonu: Najmenej dvoch mŕtvych si vyžiadalo ruské ostreľovanie Chersonu, ďalší dvaja civilisti boli zranení. Uviedol to šéf oblastnej správy Oleksandr Prokudin.

Najmenej dvoch mŕtvych si vyžiadalo ruské ostreľovanie Chersonu, ďalší dvaja civilisti boli zranení. Uviedol to šéf oblastnej správy Oleksandr Prokudin. Postup Ukrajiny: Ukrajinské ozbrojené sily pokračujú v postupe na juhu a východe krajiny, vyhlásila námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová s tým, armáda postúpila o 1 300 metrov v smere na Berďansk.

Ukrajinské ozbrojené sily pokračujú v postupe na juhu a východe krajiny, vyhlásila námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová s tým, armáda postúpila o 1 300 metrov v smere na Berďansk. Zatknutie Surovikina: V Rusku zatkli generála Sergeja Surovikina, píše The Moscow Times s odvolaním sa na dva anonymné zdroje blízke ministerstvu obrany. Zatknutie má súvisieť s Prigožinovou vzburou. O jeho zatknutí písali na sociálnych sieťach už skôr ruskí vojnoví blogeri.

V Rusku zatkli generála Sergeja Surovikina, píše The Moscow Times s odvolaním sa na dva anonymné zdroje blízke ministerstvu obrany. Zatknutie má súvisieť s Prigožinovou vzburou. O jeho zatknutí písali na sociálnych sieťach už skôr ruskí vojnoví blogeri. Putin medzi ľuďmi: Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát od marca roku 2020 porušil svoje pravidlá sociálneho dištancovania a fyzicky sa priblížil k ľuďom, ktorí ho vítali v Dagestane na juhu Ruska. S niekoľkými z nich si potriasol rukou a jednu dievčinu pobozkal na tvár.

Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát od marca roku 2020 porušil svoje pravidlá sociálneho dištancovania a fyzicky sa priblížil k ľuďom, ktorí ho vítali v Dagestane na juhu Ruska. S niekoľkými z nich si potriasol rukou a jednu dievčinu pobozkal na tvár. Lukašenko a deportácie: Bieloruský opozičný aktivista Pavel Latuška informoval, že Medzinárodnému trestnému súdu poskytol materiály, ktoré poukazujú na účasť bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na násilnom premiestňovaní ukrajinských detí do Bieloruska.

Bieloruský opozičný aktivista Pavel Latuška informoval, že Medzinárodnému trestnému súdu poskytol materiály, ktoré poukazujú na účasť bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na násilnom premiestňovaní ukrajinských detí do Bieloruska. Tisíce obetí: Od začiatku vojny na Ukrajine bolo zabitých viac ako deväťtisíc civilistov. Skutočný počet civilných obetí je však podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyšší, keďže informácie z okupovaných oblastí nie je možné overiť. Rusko od začiatku konfliktu útočí na civilné objekty aj na infraštruktúru.

Zrušili vám let alebo ste výrazne meškali? Máte nárok na kompenzáciu

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika je opäť v mínuse. (zdroj: FOTO SME - MARKO ERD)

Dovolenková sezóna môže priniesť aj problémy a hodiny strávené na letiskách. Svoje o tom vie aj cestovateľka Janka Schweighoferová, ktorá píše blog Travelhacker. Nie každá komplikácia však musí bolieť.

Na blogu opisuje skúsenosť, keď mala z Viedne letieť do New Yorku s prestupom v Zürichu. Let do Švajčiarska však bol „overbooked“ – teda letecká spoločnosť predala viac leteniek, ako bolo miest v lietadle. Vtedy sa hľadajú dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní tento let oželieť.

„Zamestnanec Swiss Air sa nás spýtal, či by sme boli ochotní letieť o tri hodiny neskôr výmenou za voucher na 500 dolárov. Nestihli by sme však prestup do New Yorku. Na to nám ponúkol priamy let do New Yorku, s ktorým sme prileteli ešte o 20 minút skôr ako pôvodným letom. A k tomu sme mali 500-dolárový voucher,“ priblížila skúsenosť cestovateľka.

Aké máte možnosti, ak lietadlo mešká, prípadne letecká spoločnosť váš let úplne zrušila? Pri európskych letoch a dopravcoch so sídlom v Európskej únii platia prísne pravidlá. Tie určujú, kedy máte nárok na odškodnenie v stovkách eur, aj čo všetko musí dopravca pri zmeškanom či zrušenom lete cestujúcim poskytnúť.

Novinka v centre Bratislavy: Do bratislavského dowtownu má namierené ďalšie známe developerské meno. Skupina Immocap ohlasuje výstavbu projektu, ktorého súčasťou má byť centrála spoločnosti ZSE, ale aj bytový dom.

Do bratislavského dowtownu má namierené ďalšie známe developerské meno. Skupina Immocap ohlasuje výstavbu projektu, ktorého súčasťou má byť centrála spoločnosti ZSE, ale aj bytový dom. Vývoj inflácie: Slovenská ekonomika by mala v tomto roku napriek ťažkej situácii rásť tempom 1,2 percenta. Kľúčovú úlohu v tom zohrajú verejné investície financované z eurofondov a plánu obnovy. Vrchol inflácie už má Slovensko za sebou a rast cien bude postupne klesať na jednociferné hodnoty.

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku napriek ťažkej situácii rásť tempom 1,2 percenta. Kľúčovú úlohu v tom zohrajú verejné investície financované z eurofondov a plánu obnovy. Vrchol inflácie už má Slovensko za sebou a rast cien bude postupne klesať na jednociferné hodnoty. Plán obnovy: Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na vznik centier zdieľaných služieb, z plánu obnovy pôjde na tento účel viac ako 11 miliónov eur. Centrá majú pomáhať združovať kapacity na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných služieb občanom, výzva je určená pre obce v najmenej rozvinutých okresoch.

Dvorský myslel po drafte na Demitru. Honzek smeruje k Ružičkovi

Dalibor Dvorský. (zdroj: TASR/AP)

Predpoklady expertov vyšli stopercentne. V prvom kole draftu 2023 boli zvolení dvaja slovenskí hokejisti. Draft, ktorý už vopred označujeme ako "úspešný", sa tak aj začal. Dvorský bol vybratý o čosi nižšie, Honzek o čosi vyššie, než sa čakalo.

Slovenskou jednotkou je nový forvard St. Louis Blues. "Bluesmani" si na desiatom mieste zvolili Dalibora Dvorského. Mnohých fanúšikov azda prepadol nostalgický pocit pri spomienke na "Slovak Line" v zložení Demitra-Handzuš-Bartečko.

Samuel Honzek ho nasledoval o šesť miest neskôr. Stal sa siedmym Slovákom v dejinách, ktorého si zvolili Calgary Flames.

Prvú voľbu mali Chicago Blackhawks. Prestavbu doplnili generačným talentom Connorom Bedardom, ktorý má potenciál dostať sa na úroveň McDavida. Dvojkou draftu sa stal prekvapivo Leo Carlsson. Adam Fantilli, o ktorom sa čakalo, že si ho vezme Anaheim, šiel až ako tretí do Columbusu.

Myslela si, že jej detstvo bolo v poriadku, skupinová terapia jej ukázala opak. Aké výhody prináša?

Ilustračné foto. (zdroj: STOCK ADOBE)

Vo svojej slávnej a obsiahlej knihe Teória a prax skupinovej psychoterapie píše známy psychiater a psychoterapeut Irvin D. Yalom, že "mnoho pacientov vstupuje do terapie so znepokojujúcou myšlienkou - že sú vo svojej mizérii jedineční, že len oni majú určité desivé alebo neprijateľné problémy, myšlienky, impulzy a fantázie".

Práve skupinová terapia môže byť odpoveďou na túto znepokojujúcu myšlienku. Len málokto je vo svojich problémoch sám alebo sama. Skupinová terapia je pritom rovnocenná s individuálnou psychoterapiou a môže byť aj rovnako účinná a úspešná. Človek si vďaka nej uvedomí, že rôzni ľudia zažívajú podobné emócie či ťažkosti a konfrontuje sa s tým, ako ich riešia a prežívajú iní.

"So skupinovou terapiou som mala skvelú skúsenosť. Pre mňa osobne bola dokonca cennejšia než individuálna terapia. Terapeutka vždy začínala sedenia rozhovorom jeden na jedného o tom, s akými situáciami sme sa v danom týždni stretli, ako sme v nich konali a ako sme boli so sebou spokojní. Bolo až neuveriteľné vidieť, ako sa zo sedenia na sedenie menila mienka ľudí okolo mňa o sebe samých, napríklad ako boli schopní čoraz asertívnejšie určovať si svoje hranice," hovorí Kristína Chlepková, ktorá takýto typ terapie podstúpila pred niekoľkými rokmi.

Okrem toho, že ju považovala za inšpiráciu, išlo aj o záväzok. "Musieť o tom pred všetkými hovoriť ma nútilo na sebe zapracovať viac a tiež bolo super, ako sme sa navzájom podporovali, keď sa niekomu z nás podarilo niečo, s čím dlho bojoval," opisuje.

Čo je zmyslom svadby: Pri plánovaní svadby existuje obrovský tlak na to, aby potešila striedmych členov rodiny aj odvážnych priateľov. Pri spoločenskom perfekcionizme panuje presvedčenie, že spoločnosť, rodina a priatelia majú od vás nereálne nároky na dokonalosť.

Pri plánovaní svadby existuje obrovský tlak na to, aby potešila striedmych členov rodiny aj odvážnych priateľov. Pri spoločenskom perfekcionizme panuje presvedčenie, že spoločnosť, rodina a priatelia majú od vás nereálne nároky na dokonalosť. Permanentný mejkap: Dva upravené pásiky nad našimi očami sú podpisom tváre a je až zázrak, čo s naším vzhľadom dokážu spraviť. Ako vyzerať vždy upravene a docieliť ich dokonalý tvar?

Dva upravené pásiky nad našimi očami sú podpisom tváre a je až zázrak, čo s naším vzhľadom dokážu spraviť. Ako vyzerať vždy upravene a docieliť ich dokonalý tvar? Český mejkap: Na začiatku viacerých svetových objavov stáli malé dievčatká. Vďaka jednému japonskému dievčatku s loptou vznikli nerozbitné hodinky. Iné sa v Amerike hrávalo s hmotou na čistenie tapiet, ktorú neskôr jej otec upravil a začal predávať ako plastelínu pre deti. A potom prišlo české dievčatko, ktoré navždy zmenilo svet krásy.

Bekim Aziri v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Aké náročné bolo vysporiadať sa po úraze so svojím hendikepom? Čo mu najviac pomohlo po nehode? Akú spoluprácu by ako influencer nikdy nezobral? A ako to robí, že je tak pozitívne naladený? Zmenilo ho otcovstvo? Pozrite si záznam diskusie Rozhovory ZKH na Tyršáku Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorom a komikom Bekimom Azirim.

Index brand: Kedy bude elektromobil lacnejší ako auto so spaľovacím motorom?

Kedy bude elektromobil lacnejší ako auto so spaľovacím motorom? Ľudskosť: Matka dcéry s autizmom: Dlho som nedokázala myslieť na to, keď bude veľká

Matka dcéry s autizmom: Dlho som nedokázala myslieť na to, keď bude veľká Kvantum ideí: Dá sa namodelovať ľudská myseľ?

Hlásenie (zdroj: Sliacky)

Jednoduchá cuketová polievka (zdroj: Fotolia.com)

Zo záhrady alebo z trhu, cuketa je variabilná zelenina. Pripravte si cuketové placky, polievku, pizzu či koláč.

