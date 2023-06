Ak sa Kollár neospravedlní, Matovič bude hlasovať za jeho odvolanie

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k odvolávaniu predsedu parlamentu sa bude konať v utorok.

BRATISLAVA. Ak sa Boris Kollár (Sme rodina) do hlasovania o jeho odvolaní verejne neospravedlní za šírenie toho, že je správne biť ženy, ak má muž príčinu, a ak verejne nevyzve všetkých mužov na Slovensku, aby v živote nebili ženy bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú príčinu, tak bude Igor Matovič (OĽaNO a priatelia) hlasovať za odvolanie Kollára z funkcie predsedu Národnej rady SR.

Matovič to uviedol na piatkovej tlačovej besede s tým, že je nemožné tolerovať, aby druhý najvyšší ústavný činiteľ dnes opakovane hovoril, že bude biť ženu, ak mu k tomu dá dôvod.

„V tomto prípade legitimizujeme násilie páchané na ženách. Bez ohľadu na príčinu by chlapi nikdy nemali biť ženu. Chcem ponúknuť Kollárovi cestu, ako získať môj hlas. Možno mu na tom nezáleží, ale ak mu na tom záleží, tak chcem od neho len jedno chlapské gesto. Ospravedlniť sa, povedať verejne ‚mýlil som sa, nikdy nebudem biť ženy a vyzývam ostatných mužov, aby to nikdy nerobili‘," vyhlásil Matovič.

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k odvolávaniu predsedu parlamentu sa bude konať v utorok 4. júla od 14:00. Návrh na jeho odvolanie iniciovala strana Demokrati. Zdôvodňuje ho tým, že Kollár použil fyzické násilie voči svojej bývalej partnerke a vyhlásil, že by to spravil znova. V odôvodnení návrhu sa píše, že „násilie na ženách je neprijateľné a neprípustné. O to viac, ak sa ho dopustil predseda parlamentu, ktorý zároveň niekoľkokrát vyhlásil, že by sa ho dopustil opäť“.

Poslanci zdôraznili, že kým sa bude násilie voči ženám považovať za niečo normálne a ospravedlniteľné, len ťažko môžeme očakávať, že zmizne zo slovenských domácností. Z reprezentatívneho prieskumu Demokratov vyplýva, že 61 percent obyvateľov Slovenska súhlasí s odvolaním predsedu Národnej rady SR, 28 percent je proti.

