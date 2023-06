Ktoré strany by dokázali zostaviť vládu? Vyklikajte si možné koalície

Voľby by v júni vyhral Smer, nasleduje Hlas.

Aj v júni by voľby podľa prieskum agentúry Focus pre TV Markíza vyhral Smer so ziskom 19 percent hlasov. Ani na ďalších dvoch miestach nenastali oproti predchádzajúcemu mesiacu zmeny. Druhá v poradí by skončila strana Hlas (16,3 percenta), po nej nasleduje Progresívne Slovensko (13,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekonalo deväť strán a hnutí.

Podrobné výsledky prieskumu FOCUS za jún si môžete pozrieť tu >>>

Predčasné parlamentné voľby 2023