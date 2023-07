Ranný brífing: Hlas sa vraj z chýb poučil, propaganda sa z Putina snaží robiť záchrancu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hlas predstavil prvých 40 miest kandidátky, Peter Pellegrini mal prvýkrát možnosť diktovať celú kandidátku strany. Roky s Robertom Ficom nazýva politickými skúsenosťami. Minulosť v Smere priznáva, ale voliči sa podľa neho do minulosti už vracať nemajú.

„Aký puč? Aká vzbura? Je to len obyčajná tradičná roztržka medzi bojarmi, nič viac!“ reagoval na vzburu wagnerovcov jeden z prokremeľských propagandistov. Provládne médiá aj Kremeľ sa imidž Vladimira Putina snažia všemožne vylepšiť.

YouTube zmazal viacero problémových kanálov. Najväčšími z nich boli alternatívne médiá Kulturblog a Konzerva spolu s fanúšikovským kanálom poslanca za Republiku Milana Mazureka. Ako veľmi ich tento krok zabolel? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kopali za Smer aj keď sa zmietal v kauzách. Hlas ukázal, s kým chce vyhrať voľby

Strana Hlas predstavila kandidátku do volieb. (zdroj: TASR)

Jedenástkou na kandidačnej listine novej strany Hlas je bývalý minister, ktorého z korupcie viní jeho bývalá kolegyňa z vlády. Štvorkou je mnohoročný poradca predsedu Smeru Roberta Fica, s ktorým museli svoje mediálne výstupy konzultovať aj ministri. Z druhej najvyššej pozície kandiduje bývalá ministerka, ktorá sa obklopovala neskôr vyšetrovanými ľuďmi ako Tibor Gašpar či Milan Lučanský.

Hlas predstavil prvých 40 mien svojej kandidátky do predčasných volieb v čase, keď stratil trojročné vedenie v prieskumoch, stráca aj druhé miesto za Smerom a prepadáva sa na tretiu pozíciu za PS.

Peter Pellegrini mal prvýkrát možnosť diktovať celú kandidátku strany. Pred troma rokmi napriek rozporom s Ficom Smer súhlasil s tým, že sa do volieb 2020 stane tvárou kampane Pellegrini s novým straníckym logom „Nový Smer“ a so sloganom „Zodpovedná zmena“. Hlavné slovo pri skladaní kandidačnej listiny mal však stále Fico.

Ku kauzám štyroch vlád Smeru, pri ktorých bol Pellegrini aj jeho súčasní najbližší spolustraníci, sa vyjadril len okrajovo. „Poučili sme sa z chýb, ktoré sme možno spravili alebo keď sme neurobili to, čo sme spraviť mohli,“ hovorí.

Voľby by v júni vyhral Smer: Ak by sa voľby konali v júni, vyhral by ich Smer so ziskom 19 percent hlasov. Druhá v poradí by skončila strana Hlas (16,3 percenta), po nej nasleduje Progresívne Slovensko (13,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán a hnutí.

Dôchodcu, ktorý sa vyhrážal prezidentke, pustili na slobodu. Zákaz vstupu má do Bratislavy či Pezinka

Obvineného muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, nevzali do väzby. (zdroj: TASR)

Posielal obálky s nábojmi prezidentke Zuzane Čaputovej a vtedajšiemu ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Aj tento vyše 70-ročný muž je však len obeťou dezinformácií, vyhlásil sudca Ján Golian a rozhodol, že obvineného nechá na slobode, ale s pomerne rozsiahlymi obmedzeniami.

„Ide o osobu vyššieho veku. Osobu, ktorá bola ovplyvnená informačnou vojnou, ktorou v podstate trpí celé Slovensko,“ vysvetľoval pre médiá sudca Golian z Mestského súdu Bratislava I.

Celá spoločnosť vidí, ako „agresívne sa správajú politici, osoby vo verejnom živote, kde nemajú problém používať tie najvulgárnejšie výrazy“, hovoril sudca. Z výsluchu muža bolo podľa neho zrejmé, že ľutuje svoje predošlé správanie.

Dôchodca z Dunajskej Lužnej dostane podľa rozhodnutia súdu monitorovací náramok. Má zákaz vycestovať nielen do zahraničia, ale aj zákaz vstúpiť do Bratislavy, Pezinku, kde žije Čaputová, aj do Hrubej Borše, kde zas žije Naď.

Zákaz priblíženia na menej ako dvesto metrov platí nielen vo vzťahu k obom politikom, ale aj k ich príbuzným. Muž musí do 24 hodín odovzdať svoj pas, najmenej dvakrát mesačne sa bude musieť hlásiť u probačného a mediačného úradníka a tiež musí hlásiť zmenu svojho pobytu.

V krátkosti z domova:

Výpovede detských lekárov: Je ich málo a väčšinou sú už v dôchodkovom veku. Lekári odmietajú slúžiť na detských pohotovostiach, dali výpovede. Aj keď štát má páky, ako ich do služieb nútiť, detské pohotovosti môžu zanikať ešte rýchlejšie, ako to ministerstvo naplánovalo.

Je ich málo a väčšinou sú už v dôchodkovom veku. Lekári odmietajú slúžiť na detských pohotovostiach, dali výpovede. Aj keď štát má páky, ako ich do služieb nútiť, detské pohotovosti môžu zanikať ešte rýchlejšie, ako to ministerstvo naplánovalo. Kočnera budú operovať: Odsúdeného Mariana Kočnera opäť hospitalizovali v Ružinovskej nemocnici v Bratislave, kde ho čaká operácia Mafiánskeho podnikateľa budú v ružinovskej nemocnici operovať preto, lebo sa mu do pľúc podľa informácií SME dostáva bližšie nešpecifikovaná tekutina.

Odsúdeného Mariana Kočnera opäť hospitalizovali v Ružinovskej nemocnici v Bratislave, kde ho čaká operácia Mafiánskeho podnikateľa budú v ružinovskej nemocnici operovať preto, lebo sa mu do pľúc podľa informácií SME dostáva bližšie nešpecifikovaná tekutina. Požiar v škole: Po uhasení požiaru v priestoroch školy na Teplickej ulici v Bratislave našli záchranári mŕtve mužské telo. Požiar mal byť vytvorený úmyselne. Obeťou požiaru má byť podľa informácií televízie TA3 žiak, ktorý mal požiar v škole sám založiť a predtým podpáliť aj niekoľko vozidiel na ulici. Rovnakú školu navštevoval aj vrah zo Zámockej.

Aký puč, aká vzbura? Prigožin propagandistov zaskočil, teraz sa snažia očistiť Putinov imidž

Ruský prezident Vladimir Putin počas pracovnej návštevy Dagestanu. (zdroj: SITA/AP)

Ľudia z jeho okolia hovoria, že sa „patologicky bojí o vlastný život“, pri stretnutí so zahraničnými lídrami dlho vyžadoval karanténu, nepoužíva telefón a hovorí sa aj o tom, že využíva dvojníkov.

Napriek tomu pricestoval ruský prezident Vladimir Putin v stredu do Derbentu v autonómnej republike Dagestan, objímal sa tam s ľuďmi a pózoval na spoločných fotografiách. Podobné verejné stretnutia s obyvateľstvom sú pre ruského prezidenta výnimočné.

Teraz, po víkendovej vzbure žoldnierskej skupiny Wagner, sa však Putin snaží ukázať, že je obľúbený líder, ktorý zabránil vypuknutiu občianskej vojny v Rusku. Kremeľ sa už od víkendu snaží presadiť verziu, že ruský ľud sa zjednotil za prezidentom Putinom a vyriešili tak spolu snahu nepriateľa položiť Rusko na kolená.

„Rusko zložilo skúšku dospelosti,“ písala už v nedeľu v reakcii na ukončenie vzbury štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Ruskí propagandisti začínajú popierať aj to, že vôbec išlo o vzburu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina potrebuje viac zbraní: Aby ukrajinská protiofenzíva postupovala rýchlejšie, potrebuje generál Valerij Zalužnyj viac zbraní každého druhu. V rozhovore pre Washington Post vyjadril frustráciu z toho, že od Ukrajiny sa očakáva, že rýchlo získa späť okupované územie, a to aj napriek tomu, že stále nedostala moderné lietadlá.

Aby ukrajinská protiofenzíva postupovala rýchlejšie, potrebuje generál Valerij Zalužnyj viac zbraní každého druhu. V rozhovore pre Washington Post vyjadril frustráciu z toho, že od Ukrajiny sa očakáva, že rýchlo získa späť okupované územie, a to aj napriek tomu, že stále nedostala moderné lietadlá. Bieloruský azyl pre wagnerovcov: V bývalom vojenskom areáli pri bieloruskom meste Asipovičy za niekoľko dní vznikol stanový tábor, do ktorého sa majú presunúť členovia ruskej Wagnerovej skupiny. Tábor leží zhruba 90 kilometrov od Minska. Na mieste je asi tristo stanov, tábor sa stavia pre 8-tisíc wagnerovcov.

V bývalom vojenskom areáli pri bieloruskom meste Asipovičy za niekoľko dní vznikol stanový tábor, do ktorého sa majú presunúť členovia ruskej Wagnerovej skupiny. Tábor leží zhruba 90 kilometrov od Minska. Na mieste je asi tristo stanov, tábor sa stavia pre 8-tisíc wagnerovcov. Posilnenie severného sektora: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil armádnym veliteľom posilniť severný vojenský sektor Ukrajiny. Urobil tak po tom, čo sa šéf Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin po vzbure odobral do Bieloruska. USA pritom nemajú dôveryhodné informácie o tom, kde sa šéf wagnerovcov nachádza.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil armádnym veliteľom posilniť severný vojenský sektor Ukrajiny. Urobil tak po tom, čo sa šéf Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin po vzbure odobral do Bieloruska. USA pritom nemajú dôveryhodné informácie o tom, kde sa šéf wagnerovcov nachádza. Surovikin ako tajný wagnerovec: Ruský generál Sergej Surovikin, zástupca veliteľa inváznych vojsk na Ukrajine, bol podľa zistení CNN tajne významným členom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Od vzbury wagnerovcov nie je jasné, kde sa nachádza, a podľa Financial Times alebo The Moscow Times ho zadržali.

Ruský generál Sergej Surovikin, zástupca veliteľa inváznych vojsk na Ukrajine, bol podľa zistení CNN tajne významným členom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Od vzbury wagnerovcov nie je jasné, kde sa nachádza, a podľa Financial Times alebo The Moscow Times ho zadržali. Šéf CIA tajne navštívil Ukrajinu: Šéf CIA William Burns v júni potajomky navštívil Ukrajinu. Kyjev mu predstavil ambiciózne plány na dobytie Ruskom okupovaných území. Ukrajinskí činitelia počítajú s tým, že sa im do jesene podarí oslobodiť podstatné časti okupovaného územia, preniknúť ďalej na východ Ukrajiny, presunúť delostrelectvo do blízkosti okupovaného Krymu, a potom začať rokovania s Moskvou.

Šéf CIA William Burns v júni potajomky navštívil Ukrajinu. Kyjev mu predstavil ambiciózne plány na dobytie Ruskom okupovaných území. Ukrajinskí činitelia počítajú s tým, že sa im do jesene podarí oslobodiť podstatné časti okupovaného územia, preniknúť ďalej na východ Ukrajiny, presunúť delostrelectvo do blízkosti okupovaného Krymu, a potom začať rokovania s Moskvou. CIA sa chystá na lov špiónov: Nespokojnosť s vojnou na Ukrajine je jedinečnou príležitosťou na získanie špiónov v Rusku, ktorá sa naskytne raz za generáciu, vyhlásil šéf CIA William Burns. Dodal, že americká rozviedka si túto šancu nechce nechať ujsť.

Zo zahraničných webov:

Lacné letenky aj nové linky. Ryanair skúsi poraziť v strednej Európe Wizz Air

Ryanair bojuje s Wizz Air o strednú Európu. (zdroj: TASR/AP)

V strednej a východnej Európe sa schyľuje k veľkému boju o cestujúcich, ktorí obľubujú lacné lietanie cez nízkonákladové aerolínie. Ich líder, írsky Ryanair, oznámil, že sa bude snažiť o dominantnú pozíciu v tomto regióne. Konkuruje mu v v ňom najmä maďarský Wizz Air.

Ryanair chce uspieť stratégiou ultralacných leteniek, obsadzovaním regionálnych letísk novými linkami a rozširovaním flotily lietadiel. Agresívne tlačí Wizz Air do defenzívy. Maďarský dopravca zatiaľ odoláva, ale tiež mení stratégiu.

Odborníci na leteckú dopravu hovoria, že plán Ryanairu je reálny. „Írska nízkonákladovka ponúka v regióne strednej Európy už len o 30 percent menej sedačiek než Wizz Air,“ podotýka manažér predajcu leteniek Pelikan.sk Patrik Vas.

Napríklad z bratislavského letiska M. R. Štefánika v aktuálnej letnej sezóne lieta Ryanair do 22 destinácií, kým maďarský prepravca len do dvoch.

V krátkosti z ekonomiky:

Banke došla s motorestmi trpezlivosť: Motorestu Ladomer neďaleko Žiaru nad Hronom má od zákazníkov skôr pozitívne hodnotenia. Ani to však zjavne nepomáha. Majiteľ rieši vážne problémy. Banka sa rozhodla poslať Ladomer do dražby. A nielen ten. Dražiť sa bude aj ich ďalší motorest, známy pod menami Zlatý potok a Zlatý strom.

Motorestu Ladomer neďaleko Žiaru nad Hronom má od zákazníkov skôr pozitívne hodnotenia. Ani to však zjavne nepomáha. Majiteľ rieši vážne problémy. Banka sa rozhodla poslať Ladomer do dražby. A nielen ten. Dražiť sa bude aj ich ďalší motorest, známy pod menami Zlatý potok a Zlatý strom. Festival za malé peniaze: Rozpočet hudobného festivalu Atmosféra, ktorý sa koná v auguste pri Hontianskych Nemciach, narástol v tomto roku viac ako o tretinu. V porovnaní s Pohodou však organizátori stále dokážu robiť festival za malé peniaze.

Rozpočet hudobného festivalu Atmosféra, ktorý sa koná v auguste pri Hontianskych Nemciach, narástol v tomto roku viac ako o tretinu. V porovnaní s Pohodou však organizátori stále dokážu robiť festival za malé peniaze. Milióny naviac pre SkyToll: Za výber a spracovanie mýtnych poplatkov od autodopravcov zinkasuje spoločnosť SkyToll budúci rok o niekoľko miliónov eur viac ako tento rok. Dohoda je na 67 miliónov eur navýšených o infláciu, tento rok to je 63 miliónov eur.

Len polovica draftovaných hráčov sa dostane do NHL. Dočkajú sa Slováci?

Dalibor Dvorský si oblieka dres St. Louis Blues vo vstupnom drafte NHL 2023. (zdroj: TASR/AP)

Osem draftovaných Slovákov do NHL. Z toho dvaja v prvom kole, ďalší traja v druhom. Viac hokejistov spod Tatier bolo naposledy draftovaných v roku 2004. Zhodou okolností aj teraz bol prvý Slovák vybraný ako číslo 10. Vtedy sa na toto miesto vyšvihol Boris Valábik, teraz Dalibor Dvorský.

Hokejové klišé hovorí, že draft je jedna vec a neskoršia realita je vec druhá. Okrem zopár vyvolených, ani vysoké draftové výbery to nemajú vo svete NHL jednoduché. Samozrejme, byť prvokolový výber veľa napovedá o hráčových kvalitách, talente, pracovitosti a predikuje šance na peknú športovú kariéru.

Netreba však zabúdať, že sa stále rozprávame o sedemnásť, či osemnásťročných chlapcoch, ktorých vývoj je otázny.

Preto prognózovať kariéry jednotlivých hráčov len na základe draftu je takmer nemožné. Čo sa dá odhadnúť, je čas, kedy by čerstvo draftovaní Slováci mohli nastúpiť na svoj prvý zápas NHL. A či vôbec.

Naťahujú vás a stláčajú. Objavili pozadie gravitačných vĺn

Umelecké vyobrazenie páru supermasívnych čiernych dier, ktoré gravitačnými vlnami ovplyvňujú, ako na Zemi zachytávame rádiové signály z pulzarov. (zdroj: Aurore Simonnet for the NANOGrav Collaboration)

Práve teraz prechádzajú cez vaše telo. Nevidíte ich ani necítite. Ale vás a všetko naokolo nepatrne naťahujú a stláčajú gravitačné vlny. Sú to deformácie v samotnej štruktúre časopriestoru, ktoré sú výsledkom pohybu rôznych masívnych objektov vo vesmíre.

Prvé priame pozorovanie gravitačných vĺn sa podarilo len pred ôsmimi rokmi. Vo vedeckej komunite spôsobilo veľký rozruch. Teraz sa v spojení s gravitačnými vlnami podaril ďalší výnimočný objav.

Vedci z projektu NANOGrav majú vôbec prvý dôkaz o existencii pozadia gravitačných vĺn. Doteraz o ňom iba teoretizovali. Zároveň zachytili gravitačné vlny s doteraz najnižšou frekvenciou.

Kým jedna gravitačná vlna sa dá priradiť ku konkrétnemu javu s jasným miestom a časom, pozadie gravitačných vĺn v sebe spája množstvo takýchto javov, ktoré sú neustále prítomné vo vesmíre ako akési nepočuteľné hučanie.

V krátkosti z vedy a techniky:

Blesk udrie aj z jasného neba: Richard Tóth sa venuje lovu búrok v skupine Stormchasers.sk. Naháňajú búrky, fotia ich a zhromažďujú údaje o ich sile či počte bleskov. Po blízkom stretnutí s bleskom si sadol za počítač a okamžite spísal prísne pravidlá lovu búrok. Dodnes ich lovci búrok starostlivo dodržiavajú pri každom výjazde.

Richard Tóth sa venuje lovu búrok v skupine Stormchasers.sk. Naháňajú búrky, fotia ich a zhromažďujú údaje o ich sile či počte bleskov. Po blízkom stretnutí s bleskom si sadol za počítač a okamžite spísal prísne pravidlá lovu búrok. Dodnes ich lovci búrok starostlivo dodržiavajú pri každom výjazde. Čím žije slovenská veda: Ak začínate s plánovaním svadieb, možno by vám v tejto profesii nebolo na škodu, keby ste sa čosi priučili niečo o oblasti výskumu nedávno oznámeného Vedca roka na Slovensku. Muži budú mať čoskoro dostupnú lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty.

Ak začínate s plánovaním svadieb, možno by vám v tejto profesii nebolo na škodu, keby ste sa čosi priučili niečo o oblasti výskumu nedávno oznámeného Vedca roka na Slovensku. Muži budú mať čoskoro dostupnú lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty. Nepochopený vznik vedomia: Jedna z najdlhších vedeckých stávok sa začala pred 25 rokmi. Neurovedec Christof Koch a filozof David Chalmers rozoberali jednu zo svojich najobľúbenejších tém - ľudské vedomie. Ten prvý veril, že v roku 2023 už určite budeme vedieť, ako vedomie vzniká. Keď stávku navrhol, mal dôvod na optimizmus.

Podcasty SME

Dejiny: Rozsudky a tresty v novoveku záviseli od spoločenského postavenia

Rozsudky a tresty v novoveku záviseli od spoločenského postavenia Klik: Ako sa Apple stal obeťou vlastného úspechu

Ako sa Apple stal obeťou vlastného úspechu Vertigo: Indiana Jones sa lúči s Harrisonom Fordom, streamy odhaľujú život legendárneho Schwarzeneggera

Indiana Jones sa lúči s Harrisonom Fordom, streamy odhaľujú život legendárneho Schwarzeneggera Zoom plus: Ladislav Valkovič: Chceli by sme, aby naše technológie boli v nemocniciach

Ladislav Valkovič: Chceli by sme, aby naše technológie boli v nemocniciach Vedecký podcast SAV: Pavol Šajgalík: Mali by sme nechať vedcov slobodne uvažovať

Karikatúra

Ponukový balíček. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Mäsové guľky v kapustovom liste. (zdroj: Isifa)

Nemusí byť len kyslá. Skvelé jedlá uvaríte aj z hlávkovej kapusty.

Voľný čas

